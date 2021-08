Andersen Global étend sa plateforme en Mauritanie avec l’ajout d’un cabinet fiscal

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Mauritanie grâce un Accord de collaboration signé avec le cabinet de conseil fiscal AMC Consulting.

Fondé en 2013 par l’associé directeur Abdel Mejid Cherif Boudadya, AMC Consulting est un cabinet fiscal multiservice qui propose également des services de planification des affaires, et autres prestations spécialisées dans les domaines de la gestion financière et des ressources humaines. Le cabinet basé à Nouakchott dessert des clients locaux et internationaux dans divers secteurs d’activités, notamment la technologie, le bâtiment, l’exploitation minière, le gaz et l’énergie, le transport de passagers, le transport aérien, l’agriculture, la pêche et les télécommunications.

« Notre cabinet s’est donné pour mission de fournir à nos clients un service de premier ordre, grâce à la solide expérience technique de notre équipe et à notre dévouement envers l’intendance », a déclaré M. Boudadya. « Combiné à la gamme complète de services intégrés et indépendants d’Andersen Global, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, l’ensemble des compétences d’experts ainsi formé va nous permettre d’apporter les solutions les plus complètes et les plus synergiques à des clients du monde entier. »

« Le niveau de professionnalisme de cette équipe jeune et dynamique nous a fortement impressionnés », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Elle est constituée d’individus talentueux et motivés dont les connaissances locales et internationales répondent parfaitement à nos besoins pour renforcer nos capacités sur le marché. C’est là une nouvelle collaboration particulièrement significative à l’heure où nous poursuivons l’agrandissement de notre plateforme en Afrique. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 8 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 286 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.