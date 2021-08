Merz et la startup israélienne Vensica lancent un partenariat visant le traitement sans aiguille de la vessie hyperactive

Xeomin® in combination with Vensica’s ultrasound-assisted delivery catheter (Photo: Business Wire)

Vensica’s innovative ultrasound-assisted delivery catheter for the needleless treatment of overactive bladder (Photo: Business Wire)

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Merz Therapeutics, une société du Groupe Merz, leader dans le domaine des neurotoxines, et la startup israélienne Vensica Therapeutics Ltd. spécialisée en urologie, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord stratégique de licence et de collaboration visant l'administration de neurotoxine botulique de type A (Xeomin®) dans la paroi de la vessie à l'aide du cathéter novateur de délivrance assistée par ultrasons de Vensica. Merz Therapeutics devient ainsi le fournisseur exclusif de toxines destinées aux applications urologiques telles la vessie hyperactive, la vessie neurogène et la cystite interstitielle et autres indications urologiques.

Stefan Brinkmann, PDG de Merz Therapeutics, a déclaré: "Ce partenariat stratégique à long terme, conclu avec la startup israélienne Vensica, nous permet d'élargir notre activité au marché attrayant de la vessie hyperactive. Il reflète parfaitement le potentiel et les capacités de la plateforme de neurotoxines en termes de développement de solutions adaptées aux indications notables des troubles moteurs. Le partenariat vient illustrer la promesse que nous avons faite de créer de meilleurs résultats pour un plus grand nombre de patients. Croyant fortement en un traitement novateur moins invasif des maladies de la vessie basé sur le cathéter de délivrance assistée par ultrasons de Vensica, nous sommes donc impatients d'apporter cette nouvelle option de traitement aux patients, en collaboration avec notre partenaire Vensica."

Avner Geva, PDG de Vensica, a commenté en ces termes: "Nous sommes particulièrement enthousiastes d'avoir conclu ce partenariat stratégique avec Merz. En accordant une licence à la toxine botulique de type A de Merz, Xeomin®, nous avons atteint une étape majeure dans notre cheminement qui vise à changer la vie des patients atteints de troubles urologiques. Nous espérons qu'avec le soutien de Merz nous serons en mesure de proposer des procédures mini invasives sans aiguille à plus de 85 millions de patients du monde entier, leur permettant ainsi de vivre une expérience patient ambulatoire, sans anesthésie, qui ne causera pas plus qu'un inconfort minime. Ce partenariat conclu avec Merz, qui inclut non seulement un accord de licence exclusif de Xeomin®, mais également l'aide au développement, nous permet d'accélérer nos essais cliniques et processus réglementaire. Nous sommes ravis que Merz a pu réaliser ce potentiel et ainsi, répondre à ce besoin en choisissant d'investir dans des technologies médicales novatrices au bénéfice des patients du monde entier."

"La collaboration avec Vensica illustre parfaitement notre initiative Merz Corporate Venture Capital Initiative," affirme Jörg Bergler, chef de la direction des opérations du Groupe Merz. "Ici, nous investissons à l'échelle mondiale dans des entreprises qui s'efforcent de réaliser des percées novatrices dans le domaine de la science. En tant que partenaire expérimenté, non seulement nous garantissons à Vensica l'accès à notre toxine, mais nous lui offrons également notre savoir-faire et notre expérience pour le développement et la préparation du processus d'approbation réglementaire, dans le cadre d'un rôle consultatif," a-t-il ajouté.

Le partenariat de longue durée inclut l'intention de Merz de participer et d'investir dans Vensica. Selon les termes de l'accord, outre des redevances, Merz a déjà reçu des actions participatives de Vensica, et des investissements plus importants sont probables au cours des prochaines années. La société sera représentée par un siège au Conseil d'administration. Responsable du développement préclinique et clinique du dispositif sans aiguille, Vensica préparera et déposera la demande d'autorisation de mise sur le marché concernée. Dès réception de cette dernière, Merz sera chargé de la fabrication et de la fourniture de Xeomin® (incobotulinumtoxinA), tandis que Vensica gèrera les activités commerciales mondiales hors Japon.

Le système exclusif d'administration de médicaments assisté par ultrasons de Vensica est une solution mini invasive novatrice pour le traitement des troubles urologiques. Le système permet l'envoi, sans aiguille, de médicaments dans la paroi de la vessie, dans le cadre d'une procédure simple et rapide. Supprimant la présence nécessaire d'un urologue hautement qualifié et de personnel, et le besoin d'une anesthésie, la plateforme assure la distribution du traitement depuis le centre de chirurgie vers les cliniques privées. Ce profil unique d'administration permet d'assurer l'uniformité de l'administration de la neurotoxine sur une surface plus vaste de la paroi de la vessie, ce qui peut en renforcer l'efficacité - notamment grâce à son apparition précoce et à son effet plus durable. Le dispositif est actuellement en phase de développement clinique par la société israélienne Vensica Therapeutics.

Xeomin® est distribué par Merz Pharmaceuticals GmbH dans plus de 70 pays dans le cadre du traitement de la spasticité des membres inférieurs et supérieurs, de la dystonie cervicale, du blépharospasme ou de l'hypersalivation. Dans son usine dédiée de Dessau, en Allemagne, Merz utilise une technologie dernier cri qui répond aux normes internationales les plus élevées dans le domaine de la fabrication de produits biologiques. Le neurotoxine hautement purifié, unique ingrédient de Xeomin®, est fabriqué en retirant les protéines complexantes de la toxine botulique de type A produite par le Clostridium botulinum, à l'aide de la technologie de purification développée par Merz Pharma GmbH & Co. KGaA. L'absence de protéines complexantes permet à Xeomin® de réduire la production d'anticorps neutralisants capables d'en diminuer l'efficacité.

À propos de Merz Therapeutics

Merz Therapeutics, une société de Merz Pharmaceuticals GmbH, se consacre à l'amélioration de la vie des patients partout dans le monde. Par ses efforts en recherche et en développement et par sa culture de l'innovation, Merz Therapeutics s'efforce de combler des besoins encore non satisfaits pour atteindre de meilleurs résultats pour les patients. Merz Therapeutics cherche à apporter des réponses aux problématiques uniques des personnes souffrant de troubles du mouvement, de maladies neurologiques, hépatiques et autres pouvant avoir un fort impact sur leur qualité de vie. Merz Therapeutics a son siège social à Francfort, en Allemagne, et est représentée dans plus de 90 pays, avec une société affiliée à l'Amérique du Nord située à Raleigh, en Caroline du Nord. Merz Pharmaceuticals GmbH fait partie du groupe Merz, une société familiale privée qui a consacré plus de 110 ans à mettre au point des innovations pour répondre aux besoins des patients et des clients.

À propos de Vensica Therapeutics Ltd.

Vensica est une société israélienne spécialisée dans les thérapies destinées aux troubles urologiques. La société développe une plateforme unique d'administration de médicament destinée à plusieurs indications urinaires, sur la base d'un système exclusif d'administration de médicament assisté par ultrasons. Fondée en 2015 par Avner Geva, (Yale, B.Sc, Technion, M.Sc) , Vensica est dirigée et soutenue par des responsables de soins médicaux et thérapeutiques dont son président M.D., Ph.D, Nissim Darvish, Lew Pell, Laborie et The Trendlines Group.

À propos de Merz

Le Groupe Merz est une société mondiale diversifiée, basée à Francfort, en Allemagne, qui exerce son activité par l'intermédiaire de ses trois branches - Merz Aesthetics, Merz Therapeutics et Merz Consumer Care. Société familiale depuis plus de 112 ans, Merz se distingue par son engagement en faveur de l'innovation, sa perspective à long terme et l'accent mis sur une croissance rentable. Au cours de l'exercice 2019/20 (clos au 30 juin), Merz a généré un chiffre d'affaires de 981,5 millions d'euros. La société emploie 3 212 collaborateurs dans 28 pays à travers le globe. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.merz.com.

