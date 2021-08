Merz e la startup israeliana Vensica formano un partenariato per il trattamento senz'ago della vescica iperattiva

Xeomin® in combination with Vensica’s ultrasound-assisted delivery catheter (Photo: Business Wire)

Vensica’s innovative ultrasound-assisted delivery catheter for the needleless treatment of overactive bladder (Photo: Business Wire)

FRANCOFORTE, Germania--(BUSINESS WIRE)--Merz Therapeutics, un'attività del gruppo Merz leader nel campo delle neurotossine, e la startup israeliana Vensica Therapeutics Ltd., società che opera nel campo dell'urologia, oggi ha annunciato la sigla di un accordo strategico di cessione in licenza e collaborazione per l'applicazione della neurotossina botulinica A (Xeomin®)) sulla parete vescicale tramite l'innovativo catetere per la somministrazione farmacologica a ultrasuoni. Merz Therapeutics diventa così fornitore esclusivo di qualsiasi applicazione senz'ago per indicazioni urologiche come la vescica iperattiva, la vescica neurogena, la cistite interstiziale e altre indicazioni urologiche.

Stefan Brinkmann, CEO di Merz Therapeutics: "Questa collaborazione strategica a lungo termine con la startup israeliana Vensica ci permette di espanderci nell'interessante mercato della vescica iperattiva e riflette esattamente il potenziale e le capacità della nostra piattaforma di neurotossine per lo sviluppo di ampie indicazioni di disturbi non motori, in linea con la nostra promessa di generare migliori risultati per più pazienti. Crediamo fermamente nel trattamento innovativo e meno invasivo delle patologie vescicali tramite il catetere di somministrazione farmacologica a ultrasuoni di Vensica e quindi puntiamo a mettere a disposizione dei pazienti questa nuova opzione terapeutica, in collaborazione con il nostro partner Vensica".

Il CEO di Vensica, Avner Geva, ha commentato: "Siamo davvero entusiasti di questa collaborazione strategica con Merz. Con la licenza relativa alla tossina botulinica A di Merz, Xeomin®, abbiamo ottenuto un risultato importante nel nostro percorso per fare la differenza nella vita dei pazienti urologici. Speriamo che, insieme a Merz, potremo fornire procedure senz'ago e minimamente invasive a oltre 85 milioni di pazienti nel mondo, consentendo loro di beneficiare di un'esperienza ambulatoriale con disagio minimo e senza anestesia. La collaborazione con Merz, che comprende non solo la cessione in licenza esclusiva di Xeomin®, ma anche il supporto allo sviluppo, ci consente di velocizzare gli esami clinici e le procedure normative. Siamo entusiasti del potenziale concretizzato da Merz e della scelta di investire in tecnologie mediche innovative di cui potrebbero usufruire i pazienti di tutto il mondo".

"La collaborazione con Vensica rappresenta un eccellente esempio della nostra Merz Corporate Venture Capital Initiative", dichiara Jörg Bergler, COO del gruppo Merz. "In questo ambito investiamo globalmente in aziende orientate a una scienza innovativa e rivoluzionaria; in qualità di partner esperti garantiamo a Vensica non solo l'accesso alla nostra tossina ma, grazie alle nostre capacità di consulenza, anche know-how ed esperienza per lo sviluppo e per la predisposizione della procedura di autorizzazione normativa".

Il partenariato a lungo termine include un programma di partecipazioni e investimenti in Vensica da parte di Merz. In base ai termini dell'accordo, oltre alle royalties, Merz ha già ricevuto un pacchetto azionario di Vensica, con l'opzione di effettuare ulteriori investimenti nei prossimi anni, e una rappresentanza nel consiglio di amministrazione. Vensica sarà responsabile dello sviluppo pre-clinico e clinico del dispositivo senz'ago, oltre che della preparazione e della presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio. Previa approvazione alla commercializzazione, Merz sarà responsabile della produzione e fornitura di Xeomin® (incobotulinumtoxinA), mentre Vensica gestirà le attività commerciali a livello mondiale, Giappone escluso.

Il sistema di somministrazione farmacologica a ultrasuoni proprietario di Vensica rappresenta una soluzione innovativa e minimamente invasiva in campo urologico. Il sistema permette l'applicazione dei farmaci sulla vescica, senz'ago e con una procedura semplice e rapida. La piattaforma guida il trattamento dal centro chirurgico alle cliniche private ed elimina la necessità di ricorrere a urologi con livello elevato di formazione, personale e anestesia. Questo profilo unico di somministrazione permette l'applicazione uniforme della neurotossina su una maggior superficie della parete vescicale e ne aumenta l'efficacia, con una maggior rapidità dell'inizio dell'azione e un effetto prolungato. Il dispositivo è in fase di sviluppo clinico da parte di Vensica Therapeutics, una società israeliana.

Xeomin® attualmente è distribuito da Merz Pharmaceuticals GmbH in oltre 70 paesi per il trattamento della spasticità degli arti inferiori e superiori, della distonia cervicale, del blefarospasmo o dell'ipersalivazione. Nella sua struttura dedicata di Dessau, in Germania, Merz utilizza una tecnologia estremamente avanzata che risponde ai più elevati standard internazionali in materia di produzione biologica. La neurotossina estremamente purificata, unico ingrediente attivo in Xeomin®, è prodotta tramite la rimozione di proteine complesse dalla tossina botulinica di tipo A, ottenuta a partire da Clostridium botulinum con una tecnica di purificazione sviluppata da Merz Pharma GmbH & Co. KGaA. L'assenza di proteine complessanti consente a Xeomin® di ridurre la produzione di anticorpi neutralizzanti che potrebbero limitare l'efficacia del ritrovato.

Informazioni su Merz Therapeutics

Merz Therapeutics, un'attività di Merz Pharmaceuticals GmbH, si impegna per migliorare la vita dei pazienti in tutto il mondo. Con un instancabile lavoro di ricerca e sviluppo e con la cultura dell'innovazione, Merz Therapeutics si dedica all'offerta di servizi per rispondere alle esigenze insoddisfatte dei pazienti e per risultati migliori. Merz Therapeutics punta ad affrontare le esigenze uniche di persone affette da disordini del movimento, condizioni neurologiche, epatiti e altre condizioni con gravi conseguenze sulla qualità della vita dei pazienti. Merz Therapeutics ha sede a Francoforte, Germania, con rappresentanze in oltre 90 paesi e un'affiliata nordamericana a Raleigh, Carolina del Nord. Merz Pharmaceuticals GmbH fa parte del gruppo Merz, un'azienda familiare a capitale privato che da oltre 110 anni si è dedicata allo sviluppo di innovazioni che rispondono alle esigenze di pazienti e clienti.

Informazioni su Vensica Therapeutics Ltd.

Vensica è un'azienda israeliana attiva nelle terapie urologiche e impegnata nello sviluppo di una piattaforma esclusiva mirata alla somministrazione di farmaci per numerose indicazioni urinarie della vescica, basata su un sistema di somministrazione a ultrasuoni proprietario. Fondata nel 2015 da Avner Geva, (Yale, B.Sc, Technion, M.Sc), è guidata e supportata da importanti professionisti del settore medico e terapeutico, come il presidente, Dott. Nissim Darvish, Ph.D, Lew Pell, Laborie e The Trendlines Group.

Informazioni su Merz

Il gruppo Merz è una società globale e diversificata con sede a Francoforte, in Germania, che riunisce le tre attività Merz Aesthetics, Merz Therapeutics e Merz Consumer Care. Merz, una società familiare da oltre 112 anni, si caratterizza per l'impegno verso l'innovazione, la prospettiva a lungo termine e l'attenzione alla crescita sostenibile. Nell'anno fiscale 2019/20 (terminato il 30 giugno), Merz ha registrato entrate per EUR 981,5 milioni. Con la società collaborano 3.212 persone in 28 paesi del mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.merz.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.