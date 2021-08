Cloudreach et AWS signent un accord de collaboration stratégique en vue d’accélérer l’adoption du Cloud à l’échelle mondiale

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Cloudreach, un fournisseur indépendant de premier plan de services Cloud, et Amazon Web Services (AWS), ont dévoilé aujourd’hui un nouvel accord de collaboration stratégique. L’accord très large impliquera une accélération de la proposition de mise en marché conjointe des sociétés, ainsi que des investissements dans l’innovation logicielle et l’expansion géographique de Cloudreach et le lancement d’une Talent Academy.

Cet accord s’appuie sur la relation de 12 ans bien établie entre Cloudreach et AWS. Cloudreach se développera en Amérique du Nord et en Europe, notamment sur de nouveaux territoires au Canada, en Pologne, en Espagne et dans les pays scandinaves. Par ailleurs, Cloudreach fera d’importants investissements dans les logiciels, poursuivant le développement de ses services SMART Migration™ et SMART Modernization™. Ces services sont conçus pour accélérer l’adoption du Cloud par les entreprises grâce à l’automatisation intelligente, et aideront davantage de clients à profiter des avantages des services d’AWS avec beaucoup plus d'efficacité.

Le PDG de Cloudreach, Brooks Borcherding, a déclaré : « Après 12 années de collaboration avec AWS, nous sommes ravis d’entamer cette nouvelle phase de croissance. Ensemble, nous sommes déterminés à tenir les engagements du Cloud grâce à de nouvelles capacités basées sur des logiciels, associées aux meilleures pratiques et expertise de l’industrie. Pour nos clients, cela signifie l’adoption du Cloud AWS de manière plus efficace et avec plus de confiance, permettant ainsi de créer de la valeur plus rapidement. »

Lancement de la Cloudreach Talent Academy

Une initiative majeure de l’accord est le lancement d’une Talent Academy. L’Academy est conçue pour former des centaines de candidats différents et prometteurs pour qu’ils deviennent la prochaine génération de professionnels du Cloud. Pour participer au programme, Cloudreach recherchera des candidats souhaitant construire leur carrière dans le domaine du Cloud, même s’ils n’ont pas de bagage technique, et accélérer leur développement technique.

Le programme permettra d’intégrer davantage de talents dans la communauté AWS, offrant aux candidats un moyen d’acquérir et d'améliorer leurs compétences AWS. La Talent Academy est unique dans sa manière de mettre l’accent sur le recrutement d’un bassin diversifié de candidats qui, traditionnellement, n’ont pas choisi des filières professionnelles techniques. Cloudreach prévoit que des centaines de candidats obtiennent une certification AWS et bénéficient de l’expérience pratique nécessaire pour devenir des consultants, ingénieurs, architectes et développeurs sur le Cloud.

« Cloudreach s’est engagée à aborder le problème de la sous-représentation et du manque de diversité dans la main-d'œuvre de la technologie et l’industrie du Cloud. Cet investissement au service d'un objectif est l’un des aspects les plus enthousiasmants de cette collaboration avec AWS. Nous sommes déterminés à aider les futurs professionnels à développer leurs carrières pour pouvoir relever les défis commerciaux complexes pour nos clients conjoints », a ajouté M. Borcherding.

Doug Yeum, responsable des réseaux et alliances à l’échelle mondiale chez AWS, a affirmé : « Nous sommes ravis de tirer profit de la relation de 12 ans avec Cloudreach, le principal partenaire d’AWS. Cette collaboration signifie qu’AWS peut apporter le niveau le plus élevé d’expertise native sur le Cloud à un public encore plus large avec Cloudreach, accélérant nettement le rythme d’adoption du Cloud à l’échelle mondiale. Nous apprécions également particulièrement l’accent mis par Cloudreach pour étendre le vivier de talents diversifié de professionnels compétents avec AWS, qui est aligné avec nos principes de leadership en tant que société. »

Cet engagement fournira aux clients d’AWS et de Cloudreach de nouvelles offres de services SMART Migration™ et SMART Modernization™ irrésistibles pour accélérer considérablement l’adoption du Cloud et réduire le délai de rentabilité de 40 %. Ces nouvelles offres mettent à profit à la fois Cloudamize, un logiciel d'automatisation de la planification, de l’évaluation et de la migration de premier plan, et Sunstone, un moteur de modernisation du Cloud avec l’apprentissage automatique pour faire des recommandations continues en matière de modernisation pour les services hérités et ceux déployés sur le Cloud.

Marie Measures, directrice de la technologie chez Sanne Group, l’administrateur de fonds d'actifs alternatifs, a déclaré : « Les possibilités sont infinies lorsque vous vous engagez avec un partenaire AWS qui est flexible, partage les valeurs de votre organisation et avec lequel il est facile de travailler. Nous souhaitons avancer rapidement dans notre parcours vers le Cloud et, grâce à Cloudreach et AWS, nous avons une feuille de route transformationnelle bien structurée. »

Pour de plus amples détails à propos de la collaboration entre AWS et Cloudreach, veuillez visiter : www.cloudreach.com/en/partners/aws-premier-consulting-partner/

À propos de Cloudreach

Cloudreach est la plus importante société de services Cloud indépendante au monde. Nous nous engageons à tenir la promesse du Cloud et à offrir une valeur ajoutée exceptionnelle à nos clients. Cloudreach aide les entreprises à gagner un avantage concurrentiel grâce à une évolution réussie vers le Cloud. Avec plus de 10 années d'expérience dans le domaine du Cloud, nous avons développé une expertise inégalée dans les technologies Cloud et leur application aux entreprises. Pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur www.cloudreach.com.

