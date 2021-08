Merz en Israëlische start-up Vensica lanceren samenwerkingsverband voor naaldloze behandeling van overactieve blaas

Xeomin® in combination with Vensica’s ultrasound-assisted delivery catheter (Photo: Business Wire)

Vensica’s innovative ultrasound-assisted delivery catheter for the needleless treatment of overactive bladder (Photo: Business Wire)

FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Merz Therapeutics, onderdeel van de Merz Group en leider op het gebied van neurotoxines, en de Israëlische start-up Vensica Therapeutics Ltd., een urologiebedrijf, hebben vandaag bekendgemaakt dat ze een strategische licentie- en samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten voor het toedienen van botulinum neurotoxine A (Xeomin®) op de blaaswand met behulp van de innovatieve ultrasoongestuurde toedieningskatheter van Vensica. Hiermee wordt Merz Therapeutics de exclusieve toxineleverancier voor naaldloze toepassingen voor urologische indicaties, zoals een overactieve blaas, neurogene blaas, interstitiële cystitis en andere urologische indicaties.

Stefan Brinkmann, CEO van Merz Therapeutics zegt hierover: “Deze strategische, langdurige samenwerking met de Israëlische start-up Vensica stelt ons in staat om uit te breiden naar de aantrekkelijke markt van de overactieve blaas Het belichaamt perfect het potentieel en de mogelijkheden van ons neurotoxineplatform voor de ontwikkeling van omvangrijke indicaties voor niet-bewegingsstoornissen, waarmee we onze belofte nastreven om betere resultaten te bewerkstelligen voor meer patiënten. We geloven sterk in de innovatieve en minder invasieve behandeling van blaasaandoeningen met behulp van Vensica's ultrasone toedieningskatheter en kijken er daarom naar uit om deze nieuwe behandelingsoptie samen met onze partner Vensica naar de patiënten te brengen.”

Avner Geva, CEO van Vensica, merkt op: “We zijn erg enthousiast over onze strategische samenwerking met Merz. Door Xeomin®, de botulinum toxine A van Merz, te licentiëren hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt in onze streven om het leven van urologische patiënten te veranderen. We hopen dat we samen met Merz in staat zullen zijn om naaldloze en minimaal invasieve procedures te bieden aan meer dan 85 miljoen patiënten over de hele wereld, waardoor ze kunnen profiteren van een comfortabele poliklinische behandeling zonder anesthesie. Het samenwerkingsverband met Merz, dat niet alleen exclusieve licenties voor Xeomin® omvat, maar ook ontwikkelingsondersteuning, stelt ons in staat om onze klinische proeven en het regulatieve proces te versnellen. We zijn verheugd dat Merz het potentieel en de behoefte inzag en ervoor koos om te investeren in innovatieve medische technologieën die patiënten wereldwijd ten goede kunnen komen.”

“De samenwerking met Vensica is een goed voorbeeld van ons Merz Corporate Venture Capital Initiative,” aldus Jörg Bergler, COO van de Merz Group. “Hiermee investeren we wereldwijd in bedrijven die innovatieve, baanbrekende wetenschap nastreven. Als ervaren partner verlenen we Vensica niet alleen toegang tot ons toxine, maar bieden we ook knowhow en ervaring voor de ontwikkeling en voorbereiding van het wettelijke goedkeuringsproces in een adviserende hoedanigheid.”

Het langlopende samenwerkingsverband geeft tevens invulling aan het voornemen van Merz om te participeren en te investeren in Vensica. Op grond van de voorwaarden van de overeenkomst heeft Merz, naast royalty's, reeds aandelen van Vensica ontvangen, met de optie voor verdere investeringen in de komende jaren. Daarnaast zal Merz met een zetel plaatsnemen in de Raad van Bestuur. Vensica wordt verantwoordelijk voor de preklinische en klinische ontwikkeling van het naaldloze hulpmiddel en gaat de aanvraag voor goedkeuring voor het op de markt brengen voorbereiden en indienen. Na de marktgoedkeuring wordt Merz verantwoordelijk voor de productie en levering van Xeomin® (incobotulinum toxine A) en gaat Vensica de commerciële activiteiten wereldwijd beheren, uitgezonderd in Japan.

Vensica's gepatenteerde ultrasoongestuurde systeem voor geneesmiddeltoediening is een innovatieve, minimaal invasieve oplossing voor urologie. Het systeem maakt naaldloze toediening van medicijnen op de blaaswand mogelijk door middel van een eenvoudige en snelle procedure. Het platform stuurt de behandeling vanuit het chirurgisch centrum in de privékliniek, waarmee het de aanwezigheid van een hoog opgeleide uroloog, personeel en anesthesie overbodig maakt. Het unieke toedieningsprofiel maakt een uniforme toediening van neurotoxine op een groter gebied van de blaaswand mogelijk, wat de werkzaamheid ervan kan vergroten, zoals een snellere inwerkingtreding en een langduriger effect. Het hulpmiddel bevindt zich in de klinische ontwikkelingsfase en wordt ontwikkeld door Vensica Therapeutics, een in Israël gevestigd bedrijf.

Xeomin® wordt door Merz Pharmaceuticals GmbH in meer dan 70 landen gedistribueerd voor de behandeling van patiënten met spasticiteit in de bovenste en onderste ledematen, cervicale dystonie, blefarospasme of hypersalivatie. Merz gebruikt ultramoderne technologie in haar speciale faciliteit in Dessau, Duitsland, en voldoet aan de hoogste internationale normen voor biologische productie. Het sterk gezuiverde neurotoxine, de enige actieve stof in Xeomin®, wordt gemaakt door complexvormende eiwitten te verwijderen uit botulinum toxine type A, dat wordt geproduceerd door de clostridium botulinum, met behulp van zuiveringstechnologie die is ontwikkeld door Merz Pharma GmbH & Co. KGaA. Door het ontbreken van complexvormende eiwitten kan Xeomin® de productie van neutraliserende antilichamen die de werkzaamheid kunnen verminderen onderdrukken.

Over Merz Therapeutics

Merz Therapeutics, onderdeel van Merz Pharmaceuticals GmbH, zet zich in voor het verbeteren van het leven van patiënten over de hele wereld. Door middel van haar niet-aflatende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en innovatiecultuur streeft Merz Therapeutics ernaar om aan onvervulde behoeften van patiënten te voldoen en betere resultaten te realiseren. Merz Therapeutics streeft ernaar tegemoet te komen aan de unieke behoeften van mensen die lijden aan bewegingsstoornissen, neurologische aandoeningen, leveraandoeningen en andere gezondheidsproblemen die de kwaliteit van leven van patiënten ernstig beïnvloeden. Merz Therapeutics heeft haar hoofdkantoor in Frankfurt, Duitsland en is vertegenwoordigd in meer dan 90 landen. De Noord-Amerikaanse vestiging bevindt zich in Raleigh, North Carolina. Merz Pharmaceuticals GmbH is onderdeel van de Merz Group, een familiebedrijf dat zich al meer dan 110 jaar wijdt aan de ontwikkeling van innovaties die voldoen aan de behoeften van patiënten en klanten.

Over Vensica Therapeutics Ltd.

Vensica is een bedrijf voor urologietherapie, gevestigd in Israël. Het bedrijf ontwikkelt een uniek platform voor het toedienen van medicijnen voor verschillende urineblaasindicaties, op basis van een gepatenteerd, ultrasoongestuurd geneesmiddeltoedieningssysteem. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door Avner Geva (Yale, B.Sc, Technion, M.Sc) en wordt geleid en ondersteund door vooraanstaande medische en therapeutische leiders, waaronder voorzitter dr. Nissim Darvish, Ph.D, Lew Pell, Laborie en The Trendlines Group.

Over Merz

Merz Group is een wereldwijd, gediversifieerd bedrijf gevestigd in Frankfurt, Duitsland, met de drie bedrijfsonderdelen: Merz Aesthetics, Merz Therapeutics en Merz Consumer Care. Het bedrijf is al meer dan 112 jaar een familiebedrijf en onderscheidt zich door haar toewijding tot innovatie, langetermijnperspectief en focus op winstgevende groei. In boekjaar 2019/20 (30 juni) genereerde Merz een omzet van EUR 981,5 miljoen. Het bedrijf heeft 3212 mensen in dienst in 28 landen verspreid over de hele wereld. Meer informatie: www.merz.com.

