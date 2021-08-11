Transphorm聯手Salom推出符合高通Quick Charge 5標準的100瓦 USB-C PD PPS充電器

加州戈利塔--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--高可靠性、高性能氮化鎵(GaN)電源轉換產品的先驅和全球供應商Transphorm, Inc. (OTCQX: TGAN)今天宣布與電源解決方案製造商Salom合作，在市場上推出符合Quick Charge 5標準的100瓦氮化鎵電源配接器，產品預計將於2021年第四季上市。

新型USB-C供電(USB-C PD)充電器將搭載Quick Charge 5技術，可使智慧手機在5分鐘內將電量從0%充至50%。*該產品是一款通用型配接器，可提供傳統供電模式和3.0版USB-C可程式化供電(PPS)模式，使充電器能夠輕鬆提供平滑移動的範圍電壓（3.3V-21V之間），而非傳統模式的步進式電壓輸出。

在高通公司協助下，Transphorm制定了配接器規格並設計了從通用輸入到USB-C PD/PPS輸出的全功能產品。Transphorm的氮化鎵材料可用於傳統的AC-DC升壓PFC和DC-DC準諧振反馳式(QRF)拓撲。隨後，Salom負責採用該系統、對其進行微調、週邊開發，並完成所有必要認證，例如Quick Charge 5、傳導/輻射發射、接觸溫度等。

Transphorm全球技術行銷與業務開發資深副總裁Philip Zuk表示：「採用Transphorm的氮化鎵配接器解決方案能夠以更低的成本實現更多功能。與e-mode等其他氮化鎵解決方案相比，我們的常閉型SuperGaN®場效應電晶體(FET)設計簡便並具有類似標準矽的驅動性能，同時能以極小的空間佔用提供更高的功率而不損失性能。此外，實務證明，我們的產能可以滿足大量的量產需求。能與Salom合作推出這款符合Quick Charge 5標準的充電器，我們深感自豪。能夠利用這種革命性技術是一種莫大的榮幸，也是我們團隊工程成就和合作的證明。」

Salom America Co.總裁Joseph Reisinger補充道：「Transphorm和Salom展現出非凡的合作與奉獻精神，使我們能夠在短時間內從產品概念階段轉入生產階段。我們相信，雙方合作生產的USB-C PD/PPS充電器將是當前性能最可靠的充電器之一，將為消費者帶來真正快速、輕鬆的充電體驗。」

關於Transphorm, Inc.

Transphorm, Inc.是氮化鎵革命的全球領導者，致力於設計和製造用於高壓電源轉換應用的高性能、高可靠性的氮化鎵半導體功率元件。Transphorm擁有最龐大的功率氮化鎵智慧財產權組合之一，持有或取得授權的專利超過1,000多項，在業界率先生產經JEDEC和AEC-Q101認證的高壓GaN半導體元件。歸功於垂直整合的商業模式，公司能夠在產品和技術開發的每一個階段進行創新：設計、製造、元件和應用支援。Transphorm的創新正在使電力電子設備突破矽的局限性，以使效率超過99%、將功率密度提高40%以及將系統成本降低20%。Transphorm的總部位於加州戈利塔，並在戈利塔和日本會津設有製造工廠。如需瞭解更多資訊，請造訪www.transphormusa.com。在Twitter @transphormusa並透過微信號Transphorm_GaN關注我們。

關於Salom

Salom是一家全球領先的消費電子市場電源產品製造商。作為多家《財星》500大公司的原始設計製造商(ODM)，Salom不斷突破功率密度和效率極限，同時能夠量產符合六標準差品質標準的產品。Salom產品受到世界各地多家優秀電子公司的信賴，40多年來一直為全球設備提供電源。如需瞭解更多資訊，請造訪www.salom.com。

*Quick Charge的設計性能為在5分鐘內將設備的電池電量最高增加50%。實際結果可能因設備設計而有所不同。

SuperGaN是Transphorm, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

Qualcomm和Quick Charge是Qualcomm Incorporated的商標或註冊商標。Qualcomm Quick Charge是Qualcomm Technologies, Inc.和/或其子公司的產品。

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