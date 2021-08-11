Transphorm联手Salom推出符合高通Quick Charge 5标准的100瓦 USB-C PD PPS充电器

加州戈利塔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--高可靠性、高性能氮化镓(GaN)电源转换产品的先驱和全球供应商Transphorm, Inc. (OTCQX: TGAN)今天宣布与电源解决方案制造商Salom合作，面向市场推出符合Quick Charge 5标准的100瓦氮化镓电源适配器，产品预计将于2021年第四季度上市。

新型USB-C供电(USB-C PD)充电器将搭载Quick Charge 5技术，可使智能手机在5分钟内将电量从0%充至50%。*该产品是一款通用型适配器，可提供传统供电模式和3.0版USB-C可编程供电(PPS)模式，使充电器能够轻松提供平滑移动的范围电压（3.3V-21V之间），而非传统模式的步进式电压输出。

在高通公司协助下，Transphorm制定了适配器规格并设计了从通用输入到USB-C PD/PPS输出的全功能产品。Transphorm的氮化镓材料可用于传统的AC-DC升压PFC和DC-DC准谐振反激(QRF)拓扑。随后，Salom负责采用该系统、对其进行微调、外围开发，并完成所有必要认证，例如Quick Charge 5、传导/辐射发射、接触温度等。

Transphorm全球技术营销与业务开发高级副总裁Philip Zuk表示：“ 采用Transphorm的氮化镓适配器解决方案能够以更低的成本实现更多功能。与e-mode等其他氮化镓解决方案相比，我们的常闭型SuperGaN®场效应晶体管(FET)设计简便并具有类似标准硅的驱动性能，同时能以极小的空间占用提供更高的功率而不损失性能。此外，实践证明，我们的产能可以满足大批量的量产需求。能与Salom合作推出这款符合Quick Charge 5标准的充电器，我们深感自豪。能够利用这种革命性技术是一种莫大的荣幸，也是我们团队工程成就和合作的证明。”

Salom America Co.总裁Joseph Reisinger补充道：“ Transphorm和Salom展现出非凡的合作与奉献精神，使我们能够在短时间内从产品概念阶段转入生产阶段。我们相信，双方合作生产的USB-C PD/PPS充电器将是当前性能最可靠的充电器之一，将为消费者带来真正快速、轻松的充电体验。”

关于Transphorm, Inc.

Transphorm, Inc.是氮化镓革命的全球领导者，致力于设计和制造用于高压电源转换应用的高性能、高可靠性的氮化镓半导体功率器件。Transphorm拥有最庞大的功率氮化镓知识产权组合之一，持有或取得授权的专利超过1,000多项，在业界率先生产经JEDEC和AEC-Q101认证的高压GaN半导体器件。得益于垂直整合的业务模式，公司能够在产品和技术开发的每一个阶段进行创新：设计、制造、器件和应用支持。Transphorm的创新正在使电力电子设备突破硅的局限性，以使效率超过99%、将功率密度提高40%以及将系统成本降低20%。Transphorm的总部位于加州戈利塔，并在戈利塔和日本会津设有制造工厂。如需了解更多信息，请访问www.transphormusa.com。在Twitter @transphormusa并通过微信号Transphorm_GaN关注我们。

关于Salom

Salom是一家全球领先的消费电子市场电源产品制造商。作为多家《财富》500强公司的原始设计制造商(ODM)，Salom不断突破功率密度和效率极限，同时能够量产符合六西格玛质量标准的产品。Salom产品受到世界各地多家优秀电子公司的信赖，40多年来一直为全球设备提供电源。如需了解更多信息，请访问www.salom.com。

*Quick Charge的设计性能为在5分钟内将设备的电池电量最高增加50%。实际结果可能因设备设计而有所不同。

SuperGaN是Transphorm, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Qualcomm和Quick Charge是Qualcomm Incorporated的商标或注册商标。Qualcomm Quick Charge是Qualcomm Technologies, Inc.和/或其子公司的产品。

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