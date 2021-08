AT&T et Kigen apportent la flexibilité de la carte SIM aux dispositifs IdO cellulaires

BELFAST, Irlande du Nord--(BUSINESS WIRE)--La collaboration entre AT&T et Kigen vise à aider leurs clients à rationnaliser leurs chaînes d'approvisionnement et à réduire le délai de commercialisation des entreprises désireuses de tirer profit de la connectivité sécurisée de la carte SIM, de la carte SIM embarquée (eSIM) et intégrée (iSIM) au sein de leurs dispositifs IdO.

Les services d'OS, de génération de données et de gestion clé SIM de Kigen permettront à AT&T d'offrir un meilleur choix de solutions SIM intégrées. Un approvisionnement en cartes SIM auprès d'AT&T au stade du processus de fabrication le plus adapté au client - point de fabrication du contrat, approvisionnement en modules, voire au niveau du chipset - permettra d'assurer aux fabricants davantage de flexibilité. Une carte SIM intégrée et la fusion de la puce et de la carte SIM en un composant unique et le tour est joué.

Les nouveaux clients en cours de transformation IdO sur leurs appareils cellulaires seront séduits par la réduction de la complexité combinée à l'accélération du délai de commercialisation des solutions. Ce sera également le cas d'autres, concentrés sur l'accélération de l'adoption de biens connectés sécurisés et leur commercialisation dans des délais plus brefs, suite à la rationalisation du processus d'évaluation des puces et de la carte SIM.

Auparavant contraints d'acheter plusieurs SKU de cartes SIM pour chaque client ou marché final, les fabricants de dispositifs faisaient face à la complexité de la commercialisation de produits dans le monde entier. L'accès à un nouveau cache de SIM compatible avec des circuits cellulaires et à des fabricants de circuits intégrés sécurisés offre une flexibilité accrue. Tout ceci aboutit à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Cette approche rationalisée simplifie également le processus de fabrication en permettant aux fournisseurs, aux OEM et aux détenteurs de licences d'identifier la solution SIM idéale précocement dans le processus de conception. L'évolutivité des parcs de dispositifs est ainsi possible plus tôt après leur déploiement.

Les services d'OS, de génération de données et de gestion clé SIM de Kigen assureront un accès transparent au réseau d'AT&T via les technologies LTE, LTE-M, et NB-IoT. Une intégration aisée facilite l'adoption précoce, par les nouveaux concurrents et les acteurs établis, de l'IdO cellulaire sur leurs dispositifs, tout en leur offrant une solution durable de préparation à la 5G.

"En collaborant avec Kigen, nous pouvons aider les fabricants de dispositifs à rationaliser le développement et la fabrication de leur dispositifs IdO," a affirmé William Stovall, vice-président, Mobilité, IdO et 5G, chez AT&T. "Cette collaboration offrira également aux clients d'AT&T la capacité de mettre plus rapidement sur le marché davantage de caractéristiques novatrices sécurisées," a-t-il ajouté.

"L'échelle est, pour l'IdO, à la fois l'opportunité la plus significative et l'obstacle majeur. Il est essentiel de supprimer les complications liées à la position centrale qu'occupe la sécurité au cœur des dispositifs IdO. Les entreprises pourront ainsi se concentrer sur l'accélération de la commercialisation de leurs produits," a déclaré Vincent Korstanje, PDG de Kigen. "La combinaison des solutions de Kigen pour tous les types de SIM de notre écosystème et de la connectivité d'AT&T simplifie la façon dont les entreprises choisissent le type de sécurité adapté à leurs besoins de production: cela permet d'offrir une solution IdO fiable et évolutive," a-t-il ajouté.

A propos de Kigen

Chez Kigen, l'avenir de la connectivité sécurisée devient chose aisée. D'une absolue simplicité. Filiale à cent-pour-cent d'Arm, aux côtés de nos partenaires et clients, nous débloquons de nouvelles opportunités, avec l'eSIM (intégrée) comme pierre angulaire de la sécurité des dispositifs connectés. A la pointe de l'industrie, nos produits OS SIM permettent à plus de 2 milliards de cartes SIM de fonctionner. Nos services de fourniture à distance basés sur une carte SIM et eSIM soutiennent encore davantage cette dynamique, nous plaçant parmi les 5 premiers fabricants de cartes SIM au monde. A travers le globe, nos 135 employés sont guidés par la vision d'un monde dans lequel chaque dispositif se connecte en toute sécurité et fiabilité. Pour en savoir plus, veuillez consulter kigen.com ou écrivez-nous sur @Kigen_Ltd sur Twitter et LinkedIn à propos de #lavenirdelaSIM (#futureofSIM).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.