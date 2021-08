INNIO adhère au Pacte mondial des Nations unies et renouvelle son engagement en faveur de la durabilité

JENBACH, Autriche--(BUSINESS WIRE)--INNIO a annoncé aujourd'hui avoir rejoint le Pacte mondial des Nations unies, la plus grande initiative de durabilité dans le secteur privé au niveau mondial. En adhérant à cette incontournable plateforme de leadership volontaire, INNIO continue de renforcer son programme ESG (environnement, social et gouvernance). Dans le cadre de l'initiative du Pacte mondial — qui est axée sur le développement, le déploiement et la divulgation de pratiques commerciales responsables – INNIO est fier de s'aligner avec des milliers d'autres signataires commerciaux et non commerciaux aux quatre coins du globe pour adopter des mesures commerciales responsables en vue d'un monde meilleur.

Dans le cadre de sa quête indéfectible pour atteindre un futur énergétique climatiquement neutre, plus vert et plus sûr, INNIO a créé son comité d'évaluation de la durabilité, qui a pour mission de développer les objectifs et la stratégie ESG d'INNIO pour ses activités Jenbacher et Waukesha, en toute conformité avec la stratégie de croissance d'INNIO. Avec la volonté de pérenniser son engagement en faveur de la durabilité, la direction d'INNIO – en conjonction avec son comité d'évaluation de la durabilité – a agi rapidement pour prendre part au Pacte mondial. INNIO a reconnu l'initiative mondiale comme un plateforme phare rassemblant des signataires commerciaux et non commerciaux afin de mettre en adéquation leurs opérations et stratégies avec dix principes dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de l'anticorruption, et de prendre des mesures pour soutenir les objectifs et initiatives onusiens incarnés par les Objectifs de développement durable. Lancé en 2000, le Pacte mondial se compose de plus de 9 500 entreprises signataires et 3 000 signataires non commerciaux répartis dans plus de 160 pays, et de plus de 70 réseaux locaux.

"Nous sommes ravis d'avoir pris la décision d'ajouter notre voix à celle des milliers d'autres contribuant à un changement positif au niveau", déclare Carlos Lange, PDG d'INNIO. "Alors que notre expertise se situe dans le domaine de la production d'électricité et de la compression des gaz, nous reconnaissons que notre responsabilité ne s'arrête à la production et à la fourniture durables d'électricité et à la compression des gaz. En tant qu'entreprise citoyenne responsable, nous sommes éthiquement et moralement tenus de jouer un rôle en matière de droits de l'homme, de travail, d'anticorruption et d'environnement. Faisant maintenant partie du Pacte mondial, nous sommes alignés sur les autres entreprises pour promouvoir les objectifs sociétaux élargis, comme les Objectifs de développement durable des Nations unies, grâce à la collaboration et à l'innovation. Ensemble, nous pouvons aller plus loin et plus vite pour relever efficacement les défis les plus pressants à l'échelle planétaire."

INNIO, un fournisseur international de services d'énergie, d'équipement et de solutions numériques pour la production d'électricité et la compression des gaz au point d'utilisation ou à proximité, s'engage résolument à être une entreprise citoyenne modèle. Dans le cadre de cet effort, INNIO a récemment pris une décision audacieuse en faveur de la durabilité avec la construction de la première centrale électrique à hydrogène d'échelle industrielle. En étroite collaboration avec HanseWerk Natur, INNIO a débuté des tests de terrain sur une centrale électrique pilote de 1 mégawatt (MW) avec une turbine à gaz Jenbacher, qui est la première turbine à gaz au monde se situant dans la catégorie 1 MW, capable de fonctionner avec des mélanges variables d'hydrogène gazeux et de gaz naturel ou avec jusqu'à 100% d'hydrogène. Les efforts d'INNIO ont été récompensés, comme en témoigne l'obtention d'une médaille d'argent d'EcoVadis, plaçant ainsi la solution Jenbacher d'INNIO parmi les 17% des entreprises les plus performantes en matière de durabilité.

En qualité de leader visionnaire, INNIO cherche sans relâche de nouvelles sources d'énergie et de meilleures solutions énergétiques pour soutenir ses clients et leurs communautés, tout en investissant dans ses gammes de produits Jenbacher et Waukesha et ses solutions numériques pour contribuer à la transition énergétique. Ses turbines à gaz — qui ont pour beaucoup réussi des tests rigoureux en termes d'efficience et d'économie d'énergie — offrent des niveaux d'émission inégalés et des empreintes carbones réduites. La gamme de turbines à gaz d'INNIO aide à créer un avenir plus durable en développant des technologies innovantes à faibles émissions de carbone, à l'image de sa technologie de turbine à gaz Jenbacher prête pour l'hydrogène. Ses turbines à gaz Waukesha aident les clients à réduire les émissions et à produire du gaz de manière responsable et durable. Les produits et solutions numériques d'INNIO jouent un rôle important dans la réduction des émissions et la gestion intelligente à distance des actifs de nos clients.

En 2021, EcoVadis a remis à la solution Jenbacher d'INNIO une médaille d'argent en l'honneur de son engagement pour un avenir énergétique climatiquement neutre, plus vert et plus sûr. Cette distinction place INNIO Jenbacher parmi les 17% des entreprises les plus performantes en matière de durabilité.

À propos d’INNIO

INNIO est un important fournisseur de solutions et de services reposant sur le gaz renouvelable, le gaz naturel et l'hydrogène, pour la production d’électricité et la compression de gaz sur le lieu d’utilisation ou à proximité. Avec ses moteurs à gaz Jenbacher et Waukesha, INNIO contribue à fournir aux communautés, à l'industrie et au public un accès à une énergie durable, fiable et économique allant de 200 kW à 10 MW. Nous offrons également un support tout au long du cycle de vie et des solutions numériques pour les plus de 53 000 moteurs à gaz livrés à travers le monde, grâce à notre réseau de services établi dans plus de 100 pays. Nous fournissons une technologie innovante basée sur la décarbonisation, la décentralisation et la numérisation pour contribuer à tracer la voie vers un avenir plus vert. Sise à Jenbach, en Autriche, la société possède également des unités d’exploitation majeures à Welland, en Ontario (Canada), et à Waukesha, dans le Wisconsin (États-Unis). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet de la société à l’adresse www.innio.com. Suivez INNIO sur Twitter et LinkedIn.

