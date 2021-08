La SITA et LiveAction s’associent pour assurer une visibilité complète sur les réseaux aéronautiques

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--La SITA, le principal fournisseur informatique de l’industrie du transport aérien, et LiveAction, le leader de la gestion des performances réseau, ont annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle solution de reporting qui offre aux clients une visibilité complète et une garantie de service sur les déploiements WAN et SD-WAN. Basée sur la solution LiveSP de LiveAction, la SITA SDN Reporting Platform est disponible dans le cadre de la suite SITA Service Management Assurance, une offre de gestion de services, de premier ordre, permettant aux clients de tirer le meilleur parti des services souscrits par la SITA.

LiveAction offre une visibilité de bout en bout sur les performances des réseaux et des applications, à partir d’un tableau de bord centralisé et unique. La plateforme unifie les données réseau en collectant, analysant et générant des rapports sur divers ensembles de données de télémétrie réseau, ce qui permet aux organisations d’optimiser les performances des réseaux, des applications et des utilisateurs finaux. Les équipes d’exploitation réseau disposent ainsi d’une meilleure visibilité sur l’ensemble des réseaux hybrides et peuvent suivre l’utilisation des réseaux, la performance des applications, la performance du SD-WAN, les informations COS, l’utilisation du trafic cloud, la latence des réseaux, et bien plus encore. Conçue pour les prestataires de services, LiveSP permet à la SITA de fournir une visibilité client et des informations commerciales améliorées pour les services SITA Connect, offrant des solutions de connectivité réseau sécurisées, fiables et flexibles qui permettent des expériences passager en constante amélioration à l’échelle mondiale.

« Le partenariat avec LiveAction nous a aidés à développer une offre de gestion de services, de classe mondiale, pour la Mise en réseau définie par logiciel (Software-Defined Networking, SDN), avec notamment le co-développement de fonctionnalités de reporting, uniques qui apportent une réelle valeur ajoutée à notre clientèle », a déclaré Martin Smillie, vice-président des Communications et des échanges de données, de la SITA. « L’intégration prête à l’emploi avec les fournisseurs SDN existants a réduit le délai de mise sur le marché, grâce à une solution robuste et complète. »

De nombreuses grandes compagnies aériennes clientes étant déjà intégrées à la plateforme, la SITA va encore améliorer l’offre en intégrant LiveAction LiveWire, une solution de capture de paquets réseau. Cela permettra aux clients d’étendre la visibilité des réseaux et le dépannage des applications, et d’effectuer une analyse approfondie si nécessaire.

« De nos jours, les réseaux sont complexes et évoluent rapidement. Disposer d’une visibilité complète sur les performances des réseaux et des applications est essentiel pour fournir des services réseau haute performance, et être en mesure de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent », a confié pour sa part Stephen Stuut, PDG de LiveAction. « Nous sommes ravis de travailler avec la SITA pour garantir à ses clients une connectivité et des performances, de classe mondiale, sur leurs réseaux internationaux. C’est là le fruit d’un effort d’équipe complet des deux côtés. »

Pour en savoir plus sur la suite SITA Service Management Assurance, et sur la nouvelle solution de reporting, développée avec LiveSP, rendez-vous sur SITA | SITA Service Management.

À propos de la SITA

La SITA est le fournisseur informatique de l’industrie du transport aérien, proposant des solutions aux compagnies aériennes, aux aéroports, aux avions et aux gouvernements. Notre technologie permet des voyages aériens plus fluides, plus sûrs et plus durables. Pour de plus amples informations, consultez www.sita.aero.

À propos de LiveAction

LiveAction offre une visibilité de bout en bout sur les performances des réseaux et des applications, à partir d’un seul tableau de bord. Les entreprises ont ainsi l’assurance que leur réseau atteint les objectifs commerciaux mis en place, offre aux administrateurs informatiques une visibilité complète pour une meilleure prise de décision, et réduit le coût global des opérations. En unifiant et en simplifiant les collectes, les corrélations et les présentations de données de réseaux et d’applications, LiveAction permet aux professionnels réseau d’identifier, de traiter, et de résoudre les problèmes des réseaux complexes, de manière proactive et dans les plus brefs délais. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.liveaction.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.