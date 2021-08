INNIO sluit zich aan bij Global Compact van Verenigde Naties en onderstreept zo toewijding aan duurzaamheid

JENBACH, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--INNIO heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf is toegetreden tot de Global Compact van de Verenigde Naties, 's werelds grootste initiatief voor duurzaam ondernemen. Door zich aan te sluiten bij dit cruciale vrijwillige leiderschapsplatform, vervolgt INNIO zijn weg om voort te bouwen op een uitgebreidere inzet voor zijn programma voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Als onderdeel van het Global Compact-initiatief - dat gericht is op de ontwikkeling, implementatie en openbaarmaking van verantwoorde bedrijfspraktijken - sluit INNIO zich met trots aan bij duizenden andere bedrijven en niet-zakelijke ondertekenaars die zich wereldwijd inzetten voor verantwoorde zakelijke maatregelen om een betere wereld te creëren.

Als onderdeel van het niet-aflatende streven naar een klimaatneutrale, groenere en veiligere energietoekomst, heeft INNIO de Sustainability Review Board (SRB) opgericht, die belast is met het ontwikkelen van INNIO's ESG-doelstellingen en -strategie voor zijn Jenbacher- en Waukesha-activiteiten in nauwe afstemming met de groeistrategie van INNIO. In een daad om de inzet voor duurzaamheid te verstevigen, handelde het INNIO-leiderschap - in samenwerking met zijn SRB - snel om deelnemer te worden van de Global Compact. INNIO erkende het wereldwijde initiatief als een bakenplatform dat bedrijven en niet-zakelijke ondertekenaars overal samenbrengt om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie, en om actie te ondernemen ter ondersteuning van VN-doelen en -kwesties belichaamd in de Sustainable Development Goals. De UN Global Compact werd gelanceerd in 2000 en bestaat uit meer dan 9.500 bedrijven en 3.000 niet-zakelijke ondertekenaars in meer dan 160 landen en meer dan 70 lokale netwerken.

"We zijn verheugd dat we deze stap hebben gezet om onze stem toe te voegen aan die van duizenden anderen om door middel van het bedrijfsleven een positieve verandering over de hele wereld te helpen bewerkstelligen," aldus Carlos Lange, president en CEO van INNIO. “Hoewel onze expertise ligt op het gebied van stroomopwekking en gascompressie, erkennen we dat onze verantwoordelijkheid niet stopt bij de duurzame productie en levering van elektriciteit en gascompressie. Als verantwoordelijke bedrijfsburger zijn we ethisch en moreel verplicht om een verantwoordelijke rol te spelen met betrekking tot mensenrechten, arbeid en anticorruptie, evenals het milieu. Als onderdeel van de Global Compact zijn we nu gepositioneerd met onze zakelijke buren om bredere maatschappelijke doelen, zoals de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, te bevorderen door middel van samenwerking en innovatie. Samen kunnen we verder en sneller actie ondernemen om de meest urgente uitdagingen ter wereld effectief aan te pakken.”

INNIO, een wereldwijde leverancier van energiediensten, apparatuur en digitale oplossingen voor stroomopwekking en gascompressie op of nabij het punt van gebruik, zet zich onophoudelijk in om een voorbeeldige bedrijfsburger te zijn. Als onderdeel van deze inspanning heeft INNIO onlangs een gedurfde stap gezet in het bevorderen van duurzaamheid in de energiesector door de eerste waterstofgestookte elektriciteitscentrale op industriële schaal te bouwen. In nauwe samenwerking met HanseWerk Natur startte INNIO veldtesten van een 1-megawatt (MW) proefcentrale met een Jenbacher-gasmotor die 's werelds eerste grootschalige gasmotor in het 1 MW-bereik vertegenwoordigt, in staat om te werken met variabele waterstof- aardgasmengsels of tot 100% waterstof. De inspanningen van INNIO worden erkend, zoals blijkt uit het recente eerbetoon van het ontvangen van een Silver Medal-beoordeling van EcoVadis. Hiermee is INNIO Jenbacher in de top 17% van zijn sectorgenoten die werken aan duurzaamheid terechtgekomen.

In de hoedanigheid van het bedrijf als gedachteleider zoekt INNIO altijd naar nieuwe energiebronnen en betere energieoplossingen om zijn klanten en hun gemeenschappen te ondersteunen, terwijl het investeert in de Jenbacher- en Waukesha-productlijnen en digitale oplossingen om de energietransitie te ondersteunen. De gasmotoren van het bedrijf, waarvan er vele de strenge duurzaamheidstests voor efficiëntie en energiebesparing hebben doorstaan, bieden sectorleidende emissieniveaus en een kleinere ecologische voetafdruk. De gasmotorenvloot van INNIO helpt een duurzamere toekomst te bieden door nieuwe, innovatieve koolstofarme technologieën te ontwikkelen, zoals de waterstofklare Jenbacher-gasmotortechnologie. De Waukesha-gasmotoren helpen klanten om nu en in de toekomst een lage uitstoot te bereiken en verantwoord aardgas te produceren. De digitale producten en oplossingen van INNIO spelen een belangrijke rol bij het verminderen van emissies en slim beheer van activa op afstand voor onze klanten.

In 2021 kende EcoVadis INNIO Jenbacher een zilveren medaille toe ter ere van de inzet van het bedrijf voor een klimaatneutrale, groenere en veiligere energietoekomst. Dit plaatst INNIO Jenbacher in de top 17% van zijn sectorgenoten die werken aan duurzaamheid.

Over INNIO

INNIO is een toonaangevende leverancier van oplossingen en diensten op basis van hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof voor energieopwekking en gascompressie op of nabij het gebruikspunt. Met onze Jenbacher- en Waukesha-gasmotoren helpt INNIO gemeenschappen, de industrie en het publiek toegang te geven tot duurzaam, betrouwbaar en economisch vermogen variërend van 200 kW tot 10 MW. We bieden ook levenscyclusondersteuning en digitale oplossingen aan de meer dan 53.000 geleverde gasmotoren wereldwijd, via ons servicenetwerk in meer dan 100 landen. We leveren innovatieve technologie die wordt aangedreven door decarbonisatie, decentralisatie en digitalisering om de weg te wijzen naar een groenere toekomst. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Jenbach, Oostenrijk, heeft ook primaire activiteiten in Welland, Ontario, Canada, en Waukesha, Wisconsin, VS. Ga voor meer informatie naar de website van het bedrijf op www.innio.com. Volg INNIO op Twitter en LinkedIn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.