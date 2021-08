INNIO entra a far parte del Global Compact delle Nazioni Unite riconfermando il proprio impegno verso la sostenibilità

JENBACH, Austria--(BUSINESS WIRE)--INNIO ha annunciato oggi di essere entrato a far parte del Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa al mondo per la sostenibilità d'impresa. Unendosi a una piattaforma chiave, che riveste un ruolo di leadership ed è su base volontaria, INNIO prosegue il proprio cammino improntato su un programma ambientale, sociale e di governance (ESG). Come parte integrante del Global Compact, che si concentra sullo sviluppo, sull'implementazione e sulla divulgazione di pratiche commerciali responsabili, INNIO è orgogliosa di allinearsi a migliaia di aziende e firmatari non commerciali impegnati ad adottare provvidementi responsabili a livello globale per creare un mondo migliore.

A riconferma del proprio impegno incessante verso la creazione di un futuro energetico più verde, sicuro e neutrale dal punto di vista climatico, INNIO ha creato al suo interno una commissione per la verifica della sostenibilità (Sustainability Review Board, SRB), con il compito di sviluppare gli obiettivi e la strategia ESG di INNIO per i prodotti Jenbacher e Waukesha, in linea con la strategia di crescita dell'azienda. Per cementare il proprio impegno verso la sostenibilità, la leadership di INNIO, affiancata dall'SRB, ha fatto un rapido passo per entrare nel Global Compact. INNIO ha riconosciuto questa iniziativa globale come una piattaforma di punta che raggruppa aziende e firmatari non commerciali di tutto il mondo per allineare operazioni e strategie con dieci principi nell'area di diritti umani, lavoro, ambiente e anticorruzione, e per agire a sostegno dell'impegno dell'ONU incarnato negli obiettivi di sviluppo sostenibile. Lanciato nel 2000, il Global Compact delle Nazioni Unite è formato da oltre 9.500 aziende e 3.000 firmatari non commerciali con sede in più di 160 paesi, oltre che da 70 reti locali.

"Siamo lieti di aver fatto questo passo per aggiungere la nostra voce a migliaia di altre, contribuendo a un cambiamento positivo nel mondo attraverso le attività commerciali", ha commentato Carlos Lange, presidente e CEO di INNIO. "Mentre la nostra esperienza si basa sulla generazione di elettricità e sulla compressione di gas, riconosciamo che la nostra responsabilità non finisce con la produzione e la fornitura sostenibile di elettricità e gas compresso. In qualità di azienda socialmente responsabile, siamo obbligati eticamente e moralmente a mantenere un ruolo responsabile in materia diritti umani, lavoro, anticorruzione e ambiente. Come parte del Global Compact, ci troviamo nella posizione, insieme ai nostri vicini commerciali, di portare avanti obiettivi sociali più ampi, come gli obiettivi di sviluppo sostenibile, grazie a collaborazione e innovazione. Insieme, possiamo spingerci oltre più rapidamente per affrontare in modo efficace le sfide più pressanti a livello globale".

INNIO è un fornitore globale di servizi energetici, attrezzature e soluzioni digitali per la creazione di energia e la compressione di gas al sito di utilizzo, o nelle immediate vicinanze, da sempre dedicato a essere di esempio nel suo settore. A tal proposito, recentemente INNIO ha fatto un passo importante a livello di sostenibilità nel settore energetico per costruire la prima centrale elettrica alimentata a idrogeno su scala industriale. In stretta collaborazione con HanseWerk Natur, INNIO ha testato sul campo una centrale pilota di 1 megawatt (MW) con un motore a gas Jenbacher – il primo motore a gas su larga scala della portata di 1 MW al mondo, capace di funzionare con miscele variabili di idrogeno e gas naturale. L'impegno di INNIO non passa inosservato, come evidenziato dalla recente medaglia d'argento assegnatagli da EcoVadis, che posiziona INNIO Jenbacher nel 17% tra i migliori nella sua categoria in materia di sostenibilità.

Come leader di pensiero, INNIO è alla continua ricerca di nuove fonti di energia e di migliori soluzioni energetiche a sostegno dei propri clienti e delle loro comunità, investendo al contempo nella propria gamma di prodotti e soluzioni digitali Jenbacher e Waukesha per supportare la transizione energetica. I suoi motori a gas, molti dei quali hanno superato rigorosi test di sostenibilità per efficienza e risparmio energetico, offrono livelli di emissioni leader nel settore e una ridotta impronta di carbonio. La flotta dei motori a gas di INNIO aiuta costruire un futuro più sostenibile sviluppando tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, come il motore a gas Jenbacher pronto per l'idrogeno. I motori a gas Waukesha aiutano i clienti a ridurre le emissioni e produrre gas naturale in maniera responsabile, ora come in futuro. I prodotti e le soluzioni digitali INNIO rivestono un ruolo importante nella riduzione delle emissioni e nella gestione remota intelligente di beni per conto dei clienti.

Nel 2021, EcoVadis a conferito a INNIO Jenbacher una medaglia d'argento per onorare l'impegno dell'azienda verso un futuro energetico più verde, sicuro e neutrale dal punto di vista climatico. Ciò posiziona INNIO Jenbacher nel 17% tra i migliori nella sua categoria in materia di sostenibilità.

Informazioni su INNIO

INNIO è uno dei maggiori fornitori di soluzioni e servizi a base di gas rinnovabile, gas naturale e idrogeno per la creazione di energia e la compressione di gas al sito di utilizzo, o nelle immediate vicinanze. Con i nostri motori a gas Jenbacher e Waukesha, noi di INNIO facilitiamo l'accesso a energia sostenibile, affidabile ed economica da 200 kW a 10 MW per comunità, industria e grande pubblico. Grazie alla nostra rete di servizi in più di 100 paesi, forniamo anche soluzioni digitali e supporto per l'intero ciclo di vita utile agli oltre 53.000 motori a gas distribuiti in tutto il mondo. Offriamo una tecnologia innovativa improntata su decarbonizzazione, decentralizzazione e digitalizzazione per aiutare a spianare la strada verso un futuro più verde. L'azienda ha la sua sede centrale a Jenbach, in Austria, e le sedi operative principali a Welland, in Ontario, Canada, e a Waukesha, Wisconsin, negli USA. Per maggiori informazioni, visitare il sito dell'azienda all'indirizzo www.innio.com. Seguite INNIO su Twitter e LinkedIn.

