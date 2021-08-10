Lightbeam Health Solutions宣布與基因檢測公司Ambry Genetics建立合作夥伴關係

德州歐文--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--端對端人群健康管理解決方案和服務領域的領導者Lightbeam Health Solutions自豪地宣布，公司與Konica Minolta Precision Medicine (KMPM)旗下公司Ambry Genetics建立了合作夥伴關係。合作將為Lightbeam應用帶來精確的基因檢測資料，以幫助醫療機構預測患者族群中常見癌症和慢性疾病的風險上升情況。

據美國疾病控制與預防中心的資料顯示，美國每年有160萬人確診罹患癌症。Ambry Genetics與Lightbeam的合作將提供早期檢測和預防工具，可幫助醫療機構快速識別、評估符合特定風險因素的患者並及時干預，從而有望減少上述數字。隨著遺傳學證據的累積規模不斷擴大，Lightbeam和Ambry Genetics也將為雙方客戶帶來更大的價值。

CARE（綜合、評估、風險和教育）Program™將整合到Lightbeam平臺，為客戶提供額外的臨床資料流程，以提升Lightbeam專有的「能力-影響」(Ability-to-Impact, ATI)風險評估分數。遺傳風險資訊至關重要，因為它能夠為個人化患者護理增加更多選項，如預防性手術、更密集的癌症篩檢，以及在某些情況下的標靶治療等。

Lightbeam執行長Pat Cline表示：「Lightbeam的願景之一是幫助醫療機構將護理服務變被動為主動。我們相信，與Ambry Genetics的合作將在延續生命方面產生積極影響，因為我們的技術能夠提前檢測出某個人是否處於癌症或其他疾病的高風險狀態。根據我們產業領先的分析平臺，Ambry的基因資料能夠進一步幫助Lightbeam客戶提高品質、降低成本，並對他們所服務的人群產生積極影響。」

Ambry Genetics商務長Rob Guigley表示：「目前僅有一小部分具有遺傳性疾病傾向的人接受了檢測。我們與Lightbeam的合作旨在為社區帶來更多機會，使患者和醫療機構能夠做出明智的預防決策，從而改善醫療保健和管理。雙方的合作前景廣闊，對患者、醫療機構和醫療服務付款方都具有重大意義。」

如需瞭解有關該創新合作關係的更多資訊，請蒞臨設在HIMSS21展會上的2060號Lightbeam Health攤位參觀，此次展會將於2021年8月9日至13日在內華達州拉斯維加斯金沙展覽館(Sands Expo)舉行。

關於AMBRY GENETICS ®

作為Konica Minolta Precision Medicine旗下公司，Ambry Genetics專長於在深入瞭解遺傳疾病背後的人類基因組和生物學知識基礎上，將科學研究轉化為臨床上可行的測試結果。在20多年的時間裡，我們與學術界、企業界和製藥界的夥伴攜手合作，取得了大量無與倫比的豐碩成果，並不斷擴大我們的資料庫，這也讓我們有能力在市場上率先推出創新產品和全面分析技術，使臨床醫生能夠自信地就患者健康做出決策。我們關心現實世界中真實的患者及患者親友的境遇，並矢志不渝，致力於為患者和其臨床醫生提供深層次知識和最新見解，幫助他們一同做出明智的、可能改變生命軌跡的醫療保健決定。

關於Lightbeam Health Solutions

Lightbeam Health Solutions為管理患者族群和相關風險帶來了一種革命性的模式。Lightbeam的願景是透過分析技術將健康資料轉化為可用資訊，並提供醫療業客戶所需的洞察力和能力，以確保患者在恰當的時間得到及時的治療。Lightbeam的平臺為責任醫療組織(ACO)、醫療服務支付者、醫療機構、衛生系統和其他希望以較低成本提供優質護理服務的醫療組織提供端對端人群健康管理。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.lightbeamhealth.com，並在LinkedIn和Twitter上關注Lightbeam。

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