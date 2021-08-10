Lightbeam Health Solutions宣布与基因检测公司Ambry Genetics建立合作伙伴关系

德州欧文--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--端到端人群健康管理解决方案和服务领域的领导者Lightbeam Health Solutions自豪地宣布，公司与Konica Minolta Precision Medicine (KMPM)旗下公司Ambry Genetics建立了合作伙伴关系。合作将为Lightbeam应用带来精确的基因检测数据，以帮助医疗机构预测患者群体中常见癌症和慢性疾病的风险上升情况。

据美国疾病控制与预防中心的数据显示，美国每年有160万人确诊患癌。Ambry Genetics与Lightbeam的合作将提供早期检测和预防工具，可帮助医疗机构快速识别、评估符合特定风险因素的患者并及时干预，从而有望减少上述数字。随着遗传学证据的累积规模不断扩大，Lightbeam和Ambry Genetics也将为双方客户带来更大的价值。

CARE（综合、评估、风险和教育）Program™将整合到Lightbeam平台，为客户提供额外的临床数据流，以提升Lightbeam专有的“能力-影响”(Ability-to-Impact, ATI)风险评估分数。遗传风险信息至关重要，因为它能够为个性化患者护理增加更多选项，如预防性手术、更密集的癌症筛查，以及在某些情况下的靶向治疗等。

Lightbeam首席执行官Pat Cline表示：“Lightbeam的愿景之一是帮助医疗机构将护理服务变被动为主动。我们相信，与Ambry Genetics的合作将在延续生命方面产生积极影响，因为我们的技术能够提前检测出某个人是否处于癌症或其他疾病的高危状态。基于我们行业领先的分析平台，Ambry的基因数据能够进一步帮助Lightbeam客户提高质量、降低成本，并对他们所服务的人群产生积极影响。”

Ambry Genetics首席商务官Rob Guigley表示：“目前仅有一小部分具有遗传性疾病倾向的人接受了检测。我们与Lightbeam的合作旨在为社区带来更多机会，使患者和医疗机构能够做出明智的预防决策，从而改善医疗保健和管理。双方的合作前景广阔，对患者、医疗机构和医疗服务付款方都具有重大意义。”

如需了解有关该创新合作关系的更多信息，请莅临设在HIMSS21展会上的2060号Lightbeam Health展位参观，此次展会将于2021年8月9日至13日在内华达州拉斯维加斯金沙展览馆(Sands Expo)举行。

关于AMBRY GENETICS ®

作为Konica Minolta Precision Medicine旗下公司，Ambry Genetics专长于在深入了解遗传疾病背后的人类基因组和生物学知识基础上，将科学研究转化为临床上可操作的测试结果。在20多年的时间里，我们与学术界、企业界和制药界的伙伴携手合作，取得了大量无与伦比的丰硕成果，并不断扩大我们的数据库，这也让我们有能力在市场上率先推出创新产品和全面分析技术，使临床医生能够自信地就患者健康做出决策。我们关心现实世界中真实的患者及患者亲友的境遇，并矢志不渝，致力于为患者和其临床医生提供深层次知识和最新见解，帮助他们一同做出明智的、可能改变生命轨迹的医疗保健决定。

关于Lightbeam Health Solutions

Lightbeam Health Solutions为管理患者群体和相关风险带来了一种革命性的模式。Lightbeam的愿景是通过分析技术将健康数据转化为可用信息，并提供医疗行业客户所需的洞察力和能力，以确保患者在恰当的时间得到及时的治疗。Lightbeam的平台为责任医疗组织(ACO)、医疗服务付款方、医疗机构、卫生系统和其他希望以较低成本提供优质护理服务的医疗组织提供端到端人群健康管理。如需了解更多信息，请访问：www.lightbeamhealth.com，并在LinkedIn和Twitter上关注Lightbeam。

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