Everbridge stringe alleanza con Associated Press (AP) per l'integrazione di notizie dal mondo in piattaforma di punta per la gestione degli eventi critici

Everbridge Teams with The Associated Press (AP) to Integrate Global News Reports into Market-Leading Critical Event Management (CEM) Platform (Graphic: Business Wire)

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG), leader mondiale nella gestione di eventi critici (CEM), e Associated Press (AP) hanno annunciato in data odierna una collaborazione volta all'integrazione delle notizie globali rese disponibili da AP nella piattaforma di gestione degli eventi critici (CEM) di Everbridge. Nell'ambito di tale alleanza i clienti di Everbridge avranno accesso alle conoscenze specifiche approfondite e all'ampia capacità di AP di contestualizzazione dei dati sul rischio relativi ad eventi critici in tutto il mondo.

Con il machine learning e la raccolta di eventi tramite intelligenza artificiale, Everbridge mette a disposizione una combinazione di oltre 25.000 delle fonti di dati più fidate e di un team di grande esperienza di analisti, andando a creare una fonte di dati verificati e intelligence su minacce iperlocalizzate leader di settore.

Con giornalisti in 250 sedi in 100 paesi, ogni giorno AP porta notizie a oltre metà della popolazione mondiale attraverso testi scritti, fotografie, filmati e reportage in diretta. Da oltre 175 anni i giornalisti di AP informano il mondo con reportage sugli eventi più importanti, dalla pandemia di COVID-19 alle elezioni presidenziali e catastrofi naturali.

L'accesso alle informazioni fornite da AP consentirà a Everbridge di mettere a disposizione di aziende e pubbliche amministrazioni uno dei migliori flussi di notizie al mondo, in abbinamento a migliaia di risorse aggiuntive in relazione ai rischi. L'impiego di analisi situazionali contestualizzate e risk intelligence esaustiva continua a rivestire un ruolo cruciale per le aziende che intendono conseguire in modo efficace resilienza operativa in ambito digitale e fisico.

"Siamo entusiasti della possibilità di collaborare con Everbridge per espandere ulteriormente la diffusione delle notizie geopolitiche di AP e incrementare il numero di entità che beneficiano del know-how di AP con giornalisti in situ in tutto il mondo", ha commentato Tom Januszewski, vicepresidente del business development globale di AP. "Il giornalismo di AP è fidato, affidabile, preciso e veloce e siamo lieti di aiutare i clienti di Everbridge a reagire più rapidamente a fronte di eventi critici".

Everbridge prepara intelligence relativa alle minacce sulla base dei flussi di dati sul rischio raccolti tramite il monitoraggio di meteo, incendi in natura, allagamenti, interruzioni delle catene di fornitura, violenza creata dall'uomo, minacce terroristiche e attentati cibernetici, per citare alcune di centinaia di categorie. Le capacità di monitoraggio del rischio di Everbridge, configurabili ed esaustive, producono informazioni pronte all'uso che contribuiscono a ridurre il rischio a prescindere dalla località in cui le persone vivono, lavorano o viaggiano. Queste informazioni contribuiscono a stabilire la correlazione, per esempio, tra la vicinanza di beni aziendali a luoghi che potrebbero potenzialmente essere soggetti a rischio elevato. La visibilità del rischio consente ai team addetti alla sicurezza in azienda di determinare con facilità se sono necessari interventi aggiuntivi per tutelare dipendenti e beni in tutto il mondo.

"Considerata tra le migliori fonti di notizie provenienti da tutto il mondo, AP mette a disposizione un'ampia rosa di contenuti contestualizzati relativi a eventi in tutto il mondo in tempo reale", ha affermato Karl Kotalik, vicepresidente delle soluzioni di risk intelligence globali. "Abbinando la diffusione e l'analisi approfondita di notizie alla correlazione con eventi di rischio, Everbridge mette a disposizione dei nostri clienti un contesto di massima esaustitivà che consente di prendere decisioni informate per gestire il rischio e intervenire di conseguenza".

La piattaforma completa di gestione degli eventi critici di Everbridge trasforma a livello digitale le modalità di gestione e risposta a eventi critici, facilitando la protezione e la generazione di proventi riducendo al contempo gli esborsi. La gestione degli eventi critici è messa in atto in tempi rapidi su base modulare a supporto di centinaia di possibili usi con rendimento degli investimenti positivo, comprese ipotesi relative alla sicurezza di persone e vite, alla continuità e operatività aziendale, al rischio di filiera, all'IoT e all'azienda intelligente e a eventi IT.

Tra i clienti di Everbridge si annoverano alcune delle aziende e dei leader di settore di maggiori dimensioni, compresi nomi Fortune 1000 quali Bristol Myers Squibb, Cisco, CVS Health, Goldman Sachs, Lowe’s, Tiffany & Co., il gigante della chimica Dow, la casa produttrice di dispositivi elettronici al consumo per telecomunicazioni Nokia, nonché alcuni dei maggiori giganti tecnologici della Silicon Valley, aziende globali di e-commerce, distributori di petrolio e gas naturale, catene alberghiere e della ristorazione, aziende dei settori automobilistico, aerospaziale e della tecnologia per la difesa, viaggi aerei e alcuni di principali nomi nel settore del noleggio auto.

I clienti possono inoltre utilizzare Everbridge per la condivisione di intelligence con altre entità e il coordinamento degli interventi tramite la piattaforma CEM, in forma privata o pubblica. I team di assistenza di Everbridge hanno creato numerose reti private tra forze dell'ordine, ospedali, aeroporti, università e aziende nel mondo per la condivisione di aggiornamenti relativi a eventi critici.

Associated Press è una casa giornalistica globale indipendente dedita alla diffusione di notizie veritiere. Fondata nel 1846, AP continua a essere la fonte più fidata di notizie rapide, precise e obiettive in tutti i formati, nonché a fornire tecnologia e servizi essenziali per il settore giornalistico. Ogni giorno le notizie di AP raggiungono oltre la metà della popolazione mondiale. Online: www.ap.org

Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG) è un'entità globale che fornisce applicazioni software per aziende volte all'automazione e accelerazione delle risposte operative a eventi critici al fine di "Keep People Safe and Organizations Running™" (tutelare l'incolumità delle persone e la continuità delle attività aziendali). In caso di minacce alla sicurezza del pubblico, per esempio con sparatorie in corso, attentati terroristici o fenomeni meteorologici estremi, o di eventi business critical quali interruzioni dei servizi IT, attacchi cibernetici o altri eventi quali richiami di prodotto o interruzioni della catena di fornitura, oltre 5.700 clienti nel mondo fanno affidamento sulla piattaforma di gestione degli eventi critici dell'azienda per l'aggregazione e l'analisi di dati sulle minacce in modo rapido e affidabile, per l'esecuzione automatizzata di processi di comunicazione predefiniti tramite l'erogazione protetta in oltre 100 modalità comunicative diverse e per monitorare i progressi nell'esecuzione degli interventi di risposta. Tra i clienti di Everbridge rientrano 8 delle 10 maggiori città statunitensi, 9 delle 10 maggiori banche d'investimento con sede negli Stati Uniti, 47 dei 50 aeroporti con maggiore traffico in America settentrionale, 9 dei 10 maggiori studi di consulenza globali, 8 delle 10 maggiori case automobilistiche al mondo, 9 delle 10 maggiori aziende sanitarie con sede negli Stati Uniti e 7 delle 10 maggiori case tecnologiche al mondo. Everbridge ha sede a Boston e uffici in altre 25 città nel mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.everbridge.com.

