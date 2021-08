Everbridge werkt samen met The Associated Press (AP) om wereldwijd nieuwsrapport te integreren in toonaangevend Critical Event Management (CEM)-platform

Everbridge Teams with The Associated Press (AP) to Integrate Global News Reports into Market-Leading Critical Event Management (CEM) Platform (Graphic: Business Wire)

Everbridge Teams with The Associated Press (AP) to Integrate Global News Reports into Market-Leading Critical Event Management (CEM) Platform (Graphic: Business Wire)

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG), de wereldleider in Critical Event Management (CEM), en The Associated Press (AP) hebben vandaag een samenwerkingsverband aangekondigd waarbij de wereldwijde nieuwsrapporten van AP opgenomen zullen worden in het Everbridge Critical Event Management (CEM) platform. De samenwerking biedt Everbridge-klanten AP's diepgaande inhoudelijke expertise en uitgebreide contextualisering van risicogegevens van kritieke gebeurtenissen die over de hele wereld plaatsvinden.

Door middel van machine learning en het verzamelen van incidenten op basis van AI combineert Everbridge meer dan 25.000 van de meest betrouwbare gegevensbronnen met een ervaren team van analisten, met als resultaat de toonaangevende bron van geverifieerde gegevens en hyperlokale dreigingsinformatie van de industrie.

Als onafhankelijke wereldwijde nieuwsorganisatie met journalisten op 250 locaties in 100 landen, wordt AP-journalistiek elke dag door meer dan de helft van de wereldbevolking gezien via tekstverhalen, foto's, video's en live videoverslaggeving. Al meer dan 175 jaar houden AP-journalisten de wereld op de hoogte van de grootste verhalen, van de COVID-19-pandemie tot presidentsverkiezingen en natuurrampen.

Door informatie van AP in te winnen, kan Everbridge bedrijven en overheden een van 's werelds beste nieuwsfeeds bieden, samengesteld in combinatie met duizenden extra risicobronnen. Het gebruik van uitgebreide risico-informatie en gecontextualiseerde situationele analyse blijft van cruciaal belang voor de manier waarop organisaties op doeltreffende wijze ondernemingsveerkracht bereiken in digitale en fysieke domeinen.

"We zijn verheugd om met Everbridge samen te werken om de impact van de geopolitieke berichtgeving van AP verder uit te breiden en het aantal organisaties te vergroten dat profiteert van de expertise van AP's lokaal aanwezige journalisten over de hele wereld," aldus Tom Januszewski, Vice President Global Business Development van AP. "AP's journalistiek is vertrouwd, betrouwbaar, nauwkeurig en snel, en het doet ons genoegen dat het zal worden gebruikt om de klanten van Everbridge te helpen sneller te reageren op kritieke gebeurtenissen."

Everbridge verzamelt dreigingsinformatie uit risicogegevensfeeds die het weer, bosbranden, overstromingen, disrupties in toeleveringsketens, door de mens veroorzaakt geweld, terreurdreigingen en cyberaanvallen, en honderden andere categorieën monitoren. De uitgebreide, configureerbare mogelijkheden voor risicobewaking van Everbridge leveren bruikbare informatie die helpt om risico's te verminderen, waar mensen ook wonen, werken of reizen. Met deze informatie kan bijvoorbeeld de nabijheid van bedrijfsactiva gecorreleerd worden ten opzichte van potentiële locaties die mogelijk een verhoogd risico lopen. Door de zichtbaarheid van risico's kunnen bedrijfsbeveiligingsteams eenvoudig bepalen welke aanvullende maatregelen nodig zijn om werknemers en bedrijfsmiddelen over de hele wereld te beschermen.

"AP wordt beschouwd als een topbron voor nieuws uit alle hoeken van de wereld en voorziet in uitgebreide contextuele content over realtime wereldgebeurtenissen," verklaarde Karl Kotalik, VP Global Risk Intelligence Solutions. "Door diepgaande nieuwsrapportage en -analyse te combineren met correlatie tussen risicogebeurtenissen, biedt Everbridge onze klanten de meest uitgebreide context om weloverwogen beslissingen te nemen om risico's te beheren en erop te reageren."

Het end-to-end CEM-platform van Everbridge transformeert digitaal de manier waarop organisaties kritieke gebeurtenissen beheren en erop reageren, waardoor organisaties hun inkomsten kunnen veiligstellen en mogelijk maken, en tegelijkertijd de kosten kunnen verlagen. CEM kan snel en modulair worden ingezet en ondersteunt honderden use cases met een positieve ROI, waaronder voor de veiligheid van mensen en levens, bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit, toeleveringsketenrisico's, IoT en de slimme onderneming, en IT-incidenten.

Tot de klanten van Everbridge behoren enkele van de grootste bedrijven en leiders in hun respectievelijke sectoren, waaronder Fortune 1000-bedrijven zoals Bristol Myers Squibb, Cisco, CVS Health, Dow, Goldman Sachs, Lowe’s, Tiffany & Co., de chemiegigant Dow, telecom-consumentenelektronicabedrijf Nokia, evenals enkele van de toonaangevende technologiereuzen van Silicon Valley, wereldwijde e-commercebedrijven, olie- en aardgasleveranciers, hotel- en horecaketens, de automobielsector, ruimtevaart- en defensietechnologie, vliegreizen en grote autoverhuurbedrijven.

Klanten kunnen Everbridge ook gebruiken om informatie te delen met andere organisaties en om de respons te coördineren via het CEM-platform, zowel openbaar als privé. De ondersteuningsteams van Everbridge hebben een groot aantal particuliere netwerken opgezet tussen wetshandhavers, ziekenhuizen, luchthavens, universiteiten en bedrijven over de hele wereld, zodat ze belangrijke gebeurtenisgerelateerde updates kunnen delen.

Over AP

The Associated Press is een onafhankelijke wereldwijde nieuwsorganisatie die zich toelegt op feitelijke berichtgeving. AP, opgericht in 1846, blijft vandaag de dag de meest vertrouwde bron van snel, nauwkeurig en onbevooroordeeld nieuws in alle vormen en de essentiële leverancier van de technologie en diensten die essentieel zijn voor de nieuwssector. Meer dan de helft van de wereldbevolking ziet dagelijks AP-journalistiek. Online: www.ap.org

Over Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) is een wereldwijd softwarebedrijf dat ondernemingssoftwaretoepassingen levert die de operationele reactie van organisaties op kritieke gebeurtenissen automatiseren en versnellen om mensen veilig te houden en bedrijven te laten draaien (Keep People Safe and Organizations Running™). Tijdens bedreigingen voor de openbare veiligheid, zoals situaties rond actieve schutters, terroristische aanslagen of zware weersomstandigheden, evenals kritieke bedrijfsgebeurtenissen zoals IT-storingen, cyberaanvallen of andere incidenten zoals productterugroepacties of onderbrekingen van de toeleveringsketen, vertrouwen meer dan 5.700 wereldwijde klanten op het Critical Event Management Platform van het bedrijf om snel en betrouwbaar informatie over bedreigingen te verzamelen en te beoordelen, risicolopers en hulpverleners die kunnen helpen te lokaliseren, de uitvoering van vooraf gedefinieerde communicatieprocessen te automatiseren door de veilige levering aan meer dan 100 verschillende communicatieapparaten, en de voortgang te volgen bij het uitvoeren van reactieplannen. Everbridge bedient 8 van de 10 grootste Amerikaanse steden, 9 van de 10 grootste in de VS gevestigde investeringsbanken, 47 van de 50 drukste Noord-Amerikaanse luchthavens, 9 van de 10 grootste wereldwijde adviesbureaus, 8 van de 10 grootste wereldwijde autofabrikanten, 9 van de 10 grootste in de VS gevestigde zorgverleners en 7 van de 10 grootste technologiebedrijven ter wereld. Everbridge is gevestigd in Boston met extra kantoren in 25 steden rond de wereld. Ga voor meer informatie naar www.everbridge.com.

