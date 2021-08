Everbridge collabore avec Associated Press (AP) pour intégrer les flux d'actualités internationales à la plateforme de gestion des événements critiques (CEM) leader du marché

Everbridge Teams with The Associated Press (AP) to Integrate Global News Reports into Market-Leading Critical Event Management (CEM) Platform (Graphic: Business Wire)

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG), le chef de file mondial de la gestion des événements critiques (CEM), et Associated Press (AP) ont annoncé aujourd'hui une collaboration qui intégrera les rapports d'actualités mondiaux d'AP à la plateforme de gestion des événements critiques (CEM) d'Everbridge. La collaboration fournira aux clients d'Everbridge l'expertise et la contextualisation approfondies d'AP en matière de données de risques liées à des événements critiques se produisant dans le monde entier.

Grâce à l'apprentissage machine et à la collecte basée sur IA d'informations sur des incidents, Everbridge allie plus de 25 000 sources de données parmi les plus fiables à une équipe expérimentée d'analystes, créant ainsi une source inégalée de données vérifiées et de veille hyper localisée des menaces.

Organisme indépendant d'actualités internationales avec des journalistes dans 250 zones d'intérêt et répartis dans 100 pays, AP est consulté chaque jour par plus de la moitié de la population mondiale dans le cadre de ses récits textuels, ses photos, ses vidéos, et sa couverture en direct. Depuis plus de 175 ans, les journalistes d'AP tiennent le monde informé des grandes actualités, depuis la pandémie de COVID-19 jusqu'aux élections présidentielles et aux catastrophes naturelles.

Le sourçage d'informations d'AP permettra à Everbridge de fournir aux entreprises et aux gouvernements un des meilleurs flux d'actualités au monde, doté de milliers de sources supplémentaires d'informations sur les risques. S'appuyer sur une veille exhaustive des risques et une analyse situationnelle contextualisée reste un élément crucial dans la façon dont les organisations parviennent efficacement à la résilience d'entreprise dans les domaines numériques et physiques.

"Nous sommes ravis de travailler avec Everbridge pour renforcer l'impact de la couverture géopolitique d'AP et augmenter le nombre d'organisations tirant parti de l'expertise des journalistes de terrain d'AP", déclare Tom Januszewski, vice-président, développement commercial international, chez AP. "L'activité journalistique d'AP est éprouvée, fiable, précise et rapide, et nous nous réjouissons d'aider les clients d'Everbridge à réagir encore plus rapidement dans les situations d'événements critiques."

Everbridge élabore un suivi des menaces à partir des flux de données de risques relatifs à la météo, aux feux de forêt, aux inondations, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, à la violence, aux menaces terroristes et aux cyberattaques, parmi des centaines d'autres catégories. Les capacités exhaustives et configurables de suivi des risques d'Everbridge fournissent des informations exploitables contribuant à réduire les risques là où les personnes vivent, travaillent et voyagent. Cette veille permet par exemple de corréler la proximité des actifs d'entreprise à des emplacements susceptibles de faire l'objet de risques élevés. La visibilité des risques permet aux équipes de sécurité de déterminer aisément les mesures supplémentaires requises pour protéger les employés et les actifs à l'échelle mondiale.

"Considéré comme source d'actualités incontournable aux quatre coins du globe, AP fournit un vaste contenu contextuel sur des événements en temps réel", déclare Karl Kotalik, VP des solutions de veille des risques. "En associant une couverture et une analyse détaillées de l'actualité à une corrélation des événements de risque, Everbridge fournit à nos clients le contexte le plus complet pour prendre des décisions éclairées afin de gérer les risques et d'y répondre."

La plateforme CEM de bout en bout d'Everbridge transforme numériquement la façon dont les organisations gèrent et répondent aux événements critiques, en les aidant à préserver et à générer des revenus, tout en réduisant les dépenses. CEM peut être déployé rapidement de manière modulaire, en prenant en charge des centaines de cas d'usage avec des retours sur investissement positifs, notamment dans les domaines de la sécurité des personnes, de la continuité des opérations et des activités de l'entreprise, de la gestion de risques de la chaîne d'approvisionnement, de l'IdO et des solutions intelligentes, et des incidents TI.

Parmi les clients d'Everbridge figurent certaines des plus grandes entreprises dans leurs secteurs respectifs, dont des sociétés du Fortune 1000 comme Bristol Myers Squibb, Cisco, CVS Health, Goldman Sachs, Lowe’s, Tiffany & Co., le géant de la chimie Dow, la société de produits télécoms grand public Nokia, ainsi que des géants technologiques de la Silicon Valley, des sociétés mondiales de commerce électronique, des fournisseurs de pétrole et de gaz naturel, des chaînes hôtelières, des constructeurs automobiles, des entreprises aérospatiales et de technologies de défense, des entreprises de transport aérien, et de grandes sociétés de location de voitures.

Les clients peuvent également utiliser Everbridge pour partager des informations de veille avec d'autres organisations et pour coordonner la réponse via la plateforme CEM, dans un contexte public ou privé. Les équipes d'assistance d'Everbridge ont déployé une multitude de réseaux privés dans des services de maintien de l'ordre, des hôpitaux, des aéroports, des universités et des entreprises du monde entier pour leur permettre de partager des informations actualisées sur des événements critiques.

À propos d'AP

Associated Press est un organisme indépendant d'actualités internationales spécialisé dans les reportages factuels. Fondé en 1846, AP reste aujourd'hui la source la plus fiable d'informations rapides, précises et objectives dans tous les formats, et le fournisseur incontournable de technologies et services répondant aux besoins critiques du secteur des actualités. Plus de la moitié de la population mondiale consulte chaque jour la couverture journalistique d'AP. En ligne: www.ap.org

À propos d'Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG) est un éditeur mondial de logiciels qui fournit des logiciels d'application d'entreprise permettant d'automatiser et d'accélérer la réponse opérationnelle des organisations en cas d'événements critiques pour garantir la sécurité des personnes et le bon fonctionnement des organisations (Keep People Safe and Organizations Running™). En cas de menaces contre la sécurité publique, comme des situations de tireurs actifs, d'attaques terroristes ou de conditions météorologiques extrêmes, ainsi que lors d'incidents critiques, notamment en cas de pannes informatiques, de cyberattaques ou d'autres incidents tels que des rappels de produits ou des interruptions de la chaîne logistique, plus de 5 700 clients internationaux ont recours à la plateforme de gestion des événements critiques d'Everbridge pour regrouper et évaluer rapidement et de manière fiable les données relatives aux menaces, pour localiser les personnes à risque et les intervenants en mesure de les aider, pour automatiser l'exécution des processus de communication prédéfinis grâce à la diffusion sécurisée vers plus de 100 modalités de communication différentes, et pour suivre l'avancement de l'exécution des plans d'intervention. Everbridge est au service de 8 des 10 plus grandes villes américaines, 9 des 10 plus grandes banques d'investissement américaines, 47 des 50 aéroports nord-américains les plus fréquentés, 9 des 10 plus grandes sociétés de conseil mondiales, 8 des 10 plus grands constructeurs automobiles mondiaux, 9 des 10 plus grands prestataires de soins de santé aux États-Unis et 7 des 10 plus grandes entreprises technologiques du monde. Everbridge est basée à Boston et possède des bureaux supplémentaires dans 25 villes du monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.everbridge.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de « refuge » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris mais sans restriction, des déclarations concernant les opportunités et tendances de croissance anticipées de nos communications critiques et de sécurité des entreprises et de nos activités en général, nos opportunités de marché, nos attentes relatives aux ventes de nos produits et notre objectif de maintien de notre leadership sur le marché et d'extension des marchés sur lesquels nous sommes en concurrence pour gagner des parts de marché, et l’impact anticipé sur les résultats financiers. Ces déclarations prospectives sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et sont fondées sur des attentes, estimations, prévisions et projections actuelles ainsi que sur les convictions et les hypothèses de la direction. Des termes tels "s'attendre à", "anticiper", "devrait", "penser", "cibler", "projeter", "objectifs", "estimer", "potentiel", "prédire", "peut", "pourra", "pourrait", "avoir l'intention de", les variations ou les formes négatives de ces termes et les expressions similaires se réfèrent à des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'indiquent ou qu'impliquent les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment: a capacité de nos produits et services à fournir les résultats escomptés et à satisfaire les attentes de nos clients; notre capacité à intégrer avec succès les entreprises et les actifs que nous pourrions acquérir; notre capacité à attirer de nouveaux clients et à maintenir et accroître les ventes à nos clients actuels; notre capacité à accroître les ventes de notre application Notification de masse et/ou notre capacité à accroître les ventes de nos autres applications; l'évolution du marché relativement aux communications critiques ciblées pertinentes dans le contexte considéré ou de la réglementation associée; nos estimations des opportunités de marché et les prévisions en matière de croissance du marché pourraient s'avérer erronées; notre rentabilité n'a pas été constante au fil du temps et il se peut que nous ne puissions pas l'assurer ni la maintenir à l'avenir; la lenteur et le caractère imprévisible des cycles de ventes relatifs aux nouveaux clients; la nature de notre activité nous expose à des risques inhérents de responsabilité civile; notre capacité à attirer, intégrer et retenir un personnel qualifié; notre capacité à entretenir des relations fructueuses avec nos partenaires de distribution et nos partenaires technologiques; notre capacité à gérer efficacement notre croissance; notre capacité à faire face aux pressions concurrentielles; notre responsabilité potentielle liée à la confidentialité et à la sécurité des informations personnelles identifiables; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle et les autres risques détaillés dans les documents concernant nos facteurs de risque déposés auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières ("SEC"), qui incluent, sans s'y limiter, notre rapport annuel sur le formulaire 10-K relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2020 déposé auprès de la SEC le 26 février 2021. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions à la date de celui-ci. Everbridge ne s'engage nullement à mettre à jour ou réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou d'autres facteurs. Le lecteur est invité à ne pas se fier aux déclarations prospectives comme si elles représentaient le point de vue de notre Société à toute date postérieure au présent communiqué de presse.

Tous les produits d'Everbridge sont des marques commerciales d'Everbridge, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit ou de société mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.