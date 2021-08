Lightbeam Health Solutions anuncia parceria com empresa de testes genéticos Ambry Genetics

IRVING, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Lightbeam Health Solutions, líder em soluções e serviços completos de gestão de saúde para populações, tem o orgulho de anunciar sua parceria com a Ambry Genetics, uma empresa Konica Minolta Precision Medicine (KMPM). A parceria fornece dados de testes genéticos de precisão no aplicativo Lightbeam para ajudar organizações a prever risco aumentado para cânceres comuns e condições crônicas em populações de pacientes.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, 1,6 milhão de pessoas é diagnosticado anualmente com câncer nos Estados Unidos. Espera-se que a parceira Ambry Genetics-Lightbeam reduza este fardo com ferramentas para detecção e prevenção precoces, permitindo que provedores identifiquem, avaliem, e envolvam rapidamente pacientes que atendem a fatores de risco específicos. À medida que a estrutura da evidência genética se expande, também será ampliado o valor entregue a clientes em comum da Lightbeam e da Ambry Genetics.

O CARE (Comprehensive, Assessment, Risk and Education) Program™ será integrado na plataforma Lightbeam, oferecendo um fluxo de dados clínicos adicionais para que clientes aprimorem a pontuação de risco proprietária de habilidade para impacto (Ability-to-Impact, ATI) da Lightbeam. Informações de risco genético são críticas porque orientam o cuidado personalizado do paciente para incluir cirurgias preventivas, triagem aumentada de câncer, e em alguns casos, terapias direcionadas.

“Na Lightbeam, parte da nossa visão é ajudar organizações a transformar a entrega de cuidados de reativa para proativa”, afirmou Pat Cline, diretor executivo da Lightbeam. “Acreditamos que essa parceria com a Ambry Genetics impactará vidas positivamente com sua habilidade para indicar se uma pessoa possui alto risco para câncer ou outras doenças. Combinados com nossa plataforma de análises líder no setor, os dados genéticos da Ambry aprimorará ainda mais como os clientes da Lightbeam podem melhorar a qualidade, reduzir custos e impactar positivamente os resultados para as populações atendidas.”

“Hoje, apenas uma fração das pessoas com uma predisposição hereditária para doenças são testadas”, disse Rob Guigley, diretor comercial da Ambry Genetics. “Nossa parceria com a Lightbeam busca proporcionar maior acesso para a comunidade e empoderar pacientes e provedores para tomar decisões preventivas informadas que podem melhorar os cuidados e gestão da saúde. O impacto potencial desse relacionamento é significativo para pacientes, provedores e pagadores.”

Para mais informações sobre essa inovadora parceria, visite o estande da Lightbeam Health, número 2060 na Sands Expo, na HIMSS21 em Las Vegas, Nevada, entre 9 e 13 de agosto de 2021.

Sobre a AMBRY GENETICS®

A Ambry Genetics, parte da Konica Minolta Precision Medicine, se destaca em traduzir pesquisa científica em resultados de testes clinicamente viáveis baseada em um profundo entendimento do genoma humano e da biologia por trás de doenças genéticas. Nosso histórico de descobertas de mais de 20 anos sem paralelo, e crescente base de dados que continua se expandindo em colaboração com parceiros acadêmicos, corporativos e farmacêuticos, significa que somos os primeiros a comercializar produtos inovadores e análises abrangentes que capacitam médicos para orientar com confiança decisões de saúde de pacientes. Nos preocupamos com o que acontece com pessoas reais, suas famílias, e as pessoas que elas amam, e continuamos dedicados a fornecer a eles e aos seus médicos um conhecimento mais profundo e novas percepções, para que juntos possam tomar decisões de saúde informadas, com potencial de alterar vidas.

Sobre a Lightbeam Health Solutions

A Lightbeam Health Solutions entrega um modelo inovador para gerenciar populações de pacientes e riscos associados. A visão da Lightbeam é trazer à tona dados de saúde através do uso de análises, e fornecer a percepção e as capacidades que os clientes de cuidados à saúde precisam para garantir que pacientes recebam o tratamento correto, no momento certo. A plataforma da Lightbeam capacita a gestão de saúde completa para populações, ACOs, pagadores, grupos de provedores, sistemas de saúde e outras organizações de cuidados à saúde buscando fornecer cuidados superiores a um custo mais baixo. Para mais informações, acesse www.lightbeamhealth.com e siga a Lightbeam no LinkedIn e Twitter.

