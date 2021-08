INNIO tritt dem Global Compact der Vereinten Nationen bei und unterstreicht damit sein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit

JENBACH, ÖSTERREICH--(BUSINESS WIRE)--INNIO gab heute seinen Beitritt zum Global Compact der Vereinten Nationen, der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative für Unternehmen, bekannt. Mit der Teilnahme an dieser wichtigen freiwilligen Führungsplattform erweitert INNIO sein Engagement für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance; ESG). Als Teil der Global-Compact-Initiative, die sich auf die Entwicklung, Umsetzung und Offenlegung verantwortungsvoller Geschäftspraktiken konzentriert, reiht sich INNIO voller Stolz in die Reihe Tausender anderer Unternehmen und Organisationen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft weltweit ein, die sich zu verantwortungsbewusstem Handeln verpflichtet haben, um eine bessere Welt zu schaffen.

Im unermüdlichen Streben nach einer klimaneutralen, grüneren und sichereren Energiezukunft setzte INNIO sein eigenes Sustainability Review Board (SRB) ein, dessen Aufgabe darin besteht, die ESG-Ziele und -Strategie für die Jenbacher und Waukesha Geschäftsbereiche in enger Abstimmung mit seiner Wachstumsstrategie zu entwickeln. Um sein Engagement für Nachhaltigkeit zu untermauern, bemühte sich das Management von INNIO gemeinsam mit dem SRB um schnellstmögliche Aufnahme in den Global Compact. INNIO erkannte das Potenzial dieser globalen Initiative, als wegweisende Plattform Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenzubringen und ihre Geschäftstätigkeiten und Strategien an zehn Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten sowie Maßnahmen zur Unterstützung der Ziele und Anliegen der Vereinten Nationen zu ergreifen, die in ihren Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) verankert sind. Der UN Global Compact wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und besteht mittlerweile aus mehr als 9.500 Unternehmen und 3.000 Organisationen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in über 160 Ländern und mehr als 70 lokalen Netzwerken.

„Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit diesem Schritt neben tausenden anderen Unternehmen und Organisationen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft weltweit einreihen können, die durch ihre Geschäftstätigkeit einen positiven Wandel in der Welt bewirken“, sagte Carlos Lange, President und CEO von INNIO. „Unsere Expertise liegt in den Bereichen Energieerzeugung und Gasverdichtung. Gleichzeitig wissen wir, dass unsere Verantwortung nicht mit unserer nachhaltigen Produktion und Lieferung endet. Als verantwortungsbewusster Corporate Citizen sind wir ethisch und moralisch dazu verpflichtet, eine tragende Rolle in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsbedingungen und Korruptionsbekämpfung sowie Umwelt zu übernehmen. Als Mitglied des Global Compact können wir nun in Zusammenarbeit mit den mitbeteiligten Unternehmen umfassendere gesellschaftliche Ziele wie etwa die Nachhaltigkeitsziele der UN vorantreiben. Gemeinsam kommen wir weiter und schneller voran und können die dringlichsten Herausforderungen der Welt effektiv in Angriff nehmen.“

INNIO, ein globaler Anbieter von Energiedienstleistungen, Ausrüstung und digitalen Lösungen für die Energieerzeugung und Gasverdichtung am oder nahe dem Verbrauchsort, setzt sich unermüdlich dafür ein, ein vorbildlicher Corporate Citizen zu sein. In diesem Sinne machte INNIO kürzlich einen mutigen Schritt zur Förderung von Nachhaltigkeit in der Energiebranche und baute das erste wasserstoffbetriebene Kraftwerk im industriellen Maßstab. In enger Zusammenarbeit mit HanseWerk Natur startete INNIO den Feldtest eines 1-Megawatt-(MW‑)Pilotkraftwerks mit einem Jenbacher Gasmotor. Dies ist weltweit der erste Großgasmotor im 1-MW-Bereich, der mit variablen Wasserstoff-Erdgas-Gemischen oder mit bis zu 100 % Wasserstoff betrieben werden kann. Die Bemühungen von INNIO werden gewürdigt, wie die jüngste Auszeichnung mit der Silbermedaille von EcoVadis zeigt. Damit gehört INNIO Jenbacher zu den besten 17 % der teilnehmenden Unternehmen aus der Branche, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen.

Als Vordenker ist INNIO stets auf der Suche nach neuen Energiequellen und besseren Energielösungen, um seine Kund:innen und deren Gemeinden zu unterstützen. Gleichzeitig investiert INNIO in seine Jenbacher und Waukesha Produktlinien sowie in digitale Lösungen zur Umsetzung der Energiewende. Die Gasmotoren von INNIO – von denen viele strenge Nachhaltigkeitstests in Bezug auf Effizienz und Energieeinsparungen bestanden haben – bieten branchenweit führende Emissionswerte und einen reduzierten CO 2 -Fußabdruck. Die Gasmotorenflotte von INNIO trägt zu einer nachhaltigeren Zukunft bei, indem das Unternehmen neue, innovative CO 2 -arme Technologien entwickelt, wie zum Beispiel die wasserstofftaugliche Jenbacher Gasmotorentechnologie. Mit den Waukesha Gasmotoren von INNIO können Kund:innen ihre Emissionen senken und Erdgas jetzt und in Zukunft verantwortungsvoll produzieren. Die digitalen Produkte und Lösungen von INNIO spielen für unsere Kund:innen eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von Emissionen und der intelligenten Fernverwaltung von Anlagen.

