Zynga旗下魔法三消手機遊戲《Harry Potter: Puzzles & Spells》邀請玩家一起參加最新推出的遊戲內系列活動——俱樂部挑戰賽

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--互動娛樂領域的全球領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣佈，魔法三消(Match-3)手機遊戲《Harry Potter: Puzzles & Spells》首次推出遊戲內活動——俱樂部挑戰賽(Club Challenge)。這是該遊戲首項定期舉行的限時系列活動，現已對全球玩家開放，活動鼓勵玩家俱樂部成員組隊參賽，走入禁忌森林(Forbidden Forest)，在全新互動地圖中穿行、探索和過關卡。在此過程中，玩家們將克服各種隱藏障礙、體驗特殊遭遇並獲得豐厚獎勵。

俱樂部挑戰賽會在玩家來到第55關時解鎖，為遊戲的單線挑戰之旅添加一條全新的獨立互動路徑，每場活動都包含一套專有的獨立積分、獎勵和「生命」系統。俱樂部挑戰賽為期三週，每場活動都會為玩家開放一張獨一無二的互動地圖，地圖上標有需要玩家們逐一解決的謎題。每解開一道謎題，玩家們就能獲得相應積分。玩家每天可以獲得與《Harry Potter: Puzzles & Spells》俱樂部挑戰賽有關的三條「生命」。俱樂部成員需互相合作，在迷宮一般的地圖上穿行探索，他們將遭遇危險的陷阱，也會發現豐厚的獎賞。在此過程中，他們將賺取積分，並同心協力，為所在俱樂部的聯賽排名貢獻力量。

在首場俱樂部挑戰賽中，玩家將走出霍格華茲(Hogwarts)的安全庇護，進入神秘而又危機四伏的禁忌森林。在俱樂部成員探索神秘森林的過程中，他們將發掘眾多來自魔法世界的神聖稀有文物，比如令人垂涎的學院杯(House Cup)或格來分多劍(Sword of Gryffindor)，並憑藉它們進入最終謎題。在最後的大決戰中，玩家必須組隊擊敗森林中一些最兇猛狂暴的生物，如山怪(Mountain Troll)、匈牙利角尾龍(Hungarian Horntail)，或者榮恩(Ron)最憎惡的敵人阿辣哥(Aragog)。

Zynga遊戲執行副總裁Yaron Leyvand表示：「憑藉社群合作、策略、魔法以及經典咒語和巧克力青蛙(Chocolate Frog)等元素，《Harry Potter: Puzzles & Spells》為玩家帶來不同於其他遊戲的精彩三消體驗。俱樂部挑戰賽活動引進《哈利·波特》系列小說的核心主題——新奇、神秘和友誼，讓玩家以更有意義的方式與俱樂部成員建立聯繫並攜手合作。」

在《Harry Potter: Puzzles & Spells》中，玩家將開啟一段三消遊戲的冒險之旅，途中充滿了《哈利·波特》系列小說的咒語、幽默、色彩和角色。遊戲採用《哈利·波特》原版電影的配樂和解說，粉絲們將在行動平臺上身臨其境地重溫哈利的魔法世界之旅。在暢玩過程中，玩家將獲得各種咒語以及特殊技能提升，並解決由跳躍的巧克力青蛙、飄動的翅膀鑰匙、戰鬥巫師棋子和其他意想不到的障礙物組成的三消謎題。秉持霍格華茲的友情和友好競爭精神，玩家可以加入俱樂部或與其他粉絲組成的俱樂部，進行社交、合作解謎、分享生活等活動，並在遊戲獨有的俱樂部活動中爭奪獎品。

《Harry Potter: Puzzles & Spells》支援全球的iOS和Android裝置，玩家也可在亞馬遜Kindle和Facebook上暢玩。如欲瞭解更多資訊並與其他粉絲建立聯繫，請在Facebook、Instagram和Twitter上關注我們，並造訪遊戲網站www.harrypotterpuzzlesandspells.com。

配套資源請造訪：https://bit.ly/HPPS_ClubChallenge

關於Zynga

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。Zynga在超過175個國家和地區擁有廣泛的全球影響力，公司擁有多樣化的流行遊戲系列組合，在行動裝置上的下載量已超過40億次，旗下遊戲包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Hair Challenge™、Harry Potter: Puzzles & Spells™、High Heels!™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Queen Bee™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。憑藉一流的行動廣告和貨幣化平臺Chartboost，Zynga成為業界領先的下一代平臺，能夠大規模促使程式化廣告和收益最佳化。Zynga成立於2007年，總部位於美國加州，在北美、歐洲和亞洲設有分支機搆。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com，或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga網誌上關注Zynga。

關於華納兄弟遊戲

華納兄弟家庭娛樂公司旗下部門華納兄弟遊戲是全球知名的全平臺互動空間娛樂內容出版商、開發商、授權商和發行商，這些平臺包括針對內部開發遊戲和第三方遊戲的控制台、手持裝置、行動和個人電腦遊戲。有關華納兄弟遊戲的其他資訊可在https://www.wbgames.com/查閱。

關於Portkey Games

Portkey Games是華納兄弟互動娛樂(Warner Bros. Interactive Entertainment)旗下遊戲商標，致力於打造以J.K.羅琳(J.K. Rowling)的原創故事為靈感的全新「魔法世界」手遊和電玩遊戲體驗，玩家可以作為主角，開啟屬於自己的冒險之旅。Portkey Games讓玩家有機會選擇自己的故事線，與「魔法世界」情景互動，感受與眾不同的新樂趣。Portkey Games為玩家和粉絲帶來全新的遊戲體驗，讓他們能夠在沉浸式的遊戲方式中探索「魔法世界」的無窮魔力，打造屬於自己的「魔法世界」故事。

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前瞻性陳述

本新聞稿包含與《Harry Potter: Puzzles & Spells》中的名稱、遊戲玩法細節、遊戲功能、限時活動以及其他事項相關的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包括諸如「展望」、「預測 」、「計畫 」、「打算 」、「將 」、「預期 」、「相信 」、「目標 」、「期望 」等詞語，未來時態的陳述也一般都具有前瞻性。這些前瞻性陳述所涵蓋事項的完成或成功涉及重大風險、不確定性和假設。這些前瞻性陳述是根據我們在此新聞稿發佈之時可獲知的資訊做出的，不可對其過分依賴。我們沒有義務更新此類陳述。有關這些風險、不確定性和假設的更多資訊，已在或將在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)遞交的公開文件中有更詳細地描述，其副本可從我們的投資人關係網站http://investor.zynga.com或SEC網站www.sec.gov取得。

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