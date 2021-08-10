Zynga旗下魔法三消手机游戏《Harry Potter: Puzzles & Spells》邀请玩家一起参加最新推出的游戏内系列活动——俱乐部挑战赛

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--互动娱乐领域的全球领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣布，魔法三消(Match-3)手机游戏《Harry Potter: Puzzles & Spells》首次推出游戏内活动——俱乐部挑战赛(Club Challenge)。这是该游戏首个定期举行的限时系列活动，现已面向全球玩家开放，活动鼓励玩家俱乐部成员组队参赛，走入禁忌森林(Forbidden Forest)，在全新互动地图中穿行、探索和过关卡。在此过程中，玩家们将克服各种隐藏障碍、体验特殊遭遇并获得丰厚奖励。

俱乐部挑战赛会在玩家来到第55关时解锁，为游戏的单线挑战之旅添加一条全新的独立互动路径，每场活动都包含一套专有的独立积分、奖励和“生命”系统。俱乐部挑战赛为期三周，每场活动都会为玩家开放一张独一无二的互动地图，地图上标有需要玩家们逐个解决的谜题。每解开一道谜题，玩家们就能获得相应积分。玩家每天可以获得与《Harry Potter: Puzzles & Spells》俱乐部挑战赛有关的三条“生命”。俱乐部成员需互相合作，在迷宫一般的地图上穿行探索，他们将遭遇危险的陷阱，也会发现丰厚的奖赏。在此过程中，他们将赚取积分，并同心协力，为所在俱乐部的联赛排名做出贡献。

在首场俱乐部挑战赛中，玩家将走出霍格沃茨(Hogwarts)的安全庇护，进入神秘而又危机四伏的禁忌森林。在俱乐部成员探索神秘森林过程中，他们将搜寻到众多来自魔法世界的神圣的稀世上古宝物，比如令人垂涎的学院杯(House Cup)或格兰芬多之剑(Sword of Gryffindor)，并凭借它们进入最终谜题。在最后的大决战中，玩家必须组队击败森林中的一些最凶猛狂暴的生物，如山丘巨魔(Mountain Troll)、匈牙利角尾龙(Hungarian Horntail)，或者罗恩(Ron)最憎恶的敌人阿拉戈克(Aragog)。

Zynga游戏执行副总裁Yaron Leyvand表示：“凭借社交合作、战略、魔法以及经典咒语和巧克力青蛙(Chocolate Frog)等元素，《Harry Potter: Puzzles & Spells》为玩家带来一种不同于其他游戏的过瘾的三消体验。俱乐部挑战赛活动引入了《哈利·波特》系列小说的核心主题——新奇、神秘和友谊，让玩家以更有意义的方式与俱乐部成员建立联系并携手合作。”

在《Harry Potter: Puzzles & Spells》中，玩家将开启一段三消游戏的冒险之旅，途中充满了《哈利·波特》系列小说的咒语、幽默、色彩和角色。游戏采用了《哈利·波特》原版电影的配乐和解说，粉丝们将在移动平台上身临其境地重温哈利的魔法世界之旅。在畅玩过程中，玩家将获得各种咒语以及特殊技能提升，并解决由跳跃的巧克力青蛙、飘动的翅膀钥匙、战斗巫师棋子和其他意想不到的障碍物组成的三消谜题。秉持霍格沃茨的友情和友好竞争精神，玩家可以加入俱乐部或与其他粉丝组建俱乐部，进行社交、合作解谜、分享生活等活动，并在游戏独有的俱乐部活动中争夺奖品。

《Harry Potter: Puzzles & Spells》支持全球范围内的iOS和Android设备，玩家也可通过亚马逊Kindle和Facebook畅玩。如需了解更多信息并与其他粉丝建立联系，请在Facebook、Instagram和Twitter上关注我们，并访问游戏网站www.harrypotterpuzzlesandspells.com。

配套资源请访问：https://bit.ly/HPPS_ClubChallenge

关于Zynga

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。Zynga在超过175个国家和地区拥有广泛的全球影响力，公司拥有多样化的流行游戏特许经营组合，在移动设备上的下载量已超过40亿次，旗下游戏包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Hair Challenge™、Harry Potter: Puzzles & Spells™、High Heels!™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Queen Bee™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。凭借领先的移动广告和货币化平台Chartboost，Zynga成为行业领先的下一代平台，能够大规模优化程序化广告和收益。Zynga成立于2007年，总部位于加利福尼亚，在北美、欧洲和亚洲设有分支机构。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com，或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga博客上关注Zynga。

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Portkey Games是华纳兄弟互动娱乐(Warner Bros. Interactive Entertainment)旗下游戏商标，致力于打造以J.K.罗琳(J.K. Rowling)的原创故事为灵感的全新“魔法世界”手游和视频游戏体验，玩家可以作为主角，开启属于自己的冒险之旅。Portkey Games让玩家有机会选择自己的故事线，与“魔法世界”情景互动，感受与众不同的新乐趣。Portkey Games为玩家和粉丝带来全新的游戏体验，通过沉浸式的游戏方式，让他们探索“魔法世界”的无穷魔力，打造属于自己的“魔法世界”故事。

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前瞻性陈述

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