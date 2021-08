De magische Match-3 mobiele game van Zynga Harry Potter: Puzzles & Spells nodigt spelers uit om samen te werken voor nieuwe in-game-evenementenreeks, Club Challenge

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), een mondiale leider op het gebied van interactieve entertainment, aan dat zijn magische Match-3 mobiele game, Harry Potter: Puzzles & Spells, het allereerste Club Challenge in-game evenement heeft gelanceerd. Deze eerste terugkerende, tijdelijke evenementenreeks, die nu beschikbaar is voor spelers over de hele wereld, daagt spelersclubs uit om het Verboden bos te betreden om te navigeren, te verkennen en een nieuwe interactieve kaart vol verborgen obstakels, speciale ontmoetingen en beloningen te overwinnen.

Club Challenge wordt ontgrendeld op spelersniveau 55 en introduceert een nieuw, afzonderlijk interactief pad naar de soloreis van de game, met een exclusief en onafhankelijk punten-, beloningen- en levenssysteem in elk van zijn evenementen. Elk Club Challenge-evenement duurt maximaal drie weken en brengt spelers naar een unieke, interactieve kaartlocatie, gemarkeerd met puzzels om op te lossen om vooruitgang te boeken. Door punten te verdienen voor elke puzzel die ze voltooien, ontvangen spelers drie dagelijkse ‘levens’ die specifiek zijn voor de Club Challenge-functie binnen Harry Potter: Puzzles & Spells. Terwijl clubgenoten samenwerken om door de doolhofachtige kaart te navigeren, komen ze zowel valkuilen als beloningen tegen, terwijl ze punten verdienen en samenwerken om bij te dragen aan het klassement van hun club.

Voor het inaugurele Club Challenge-evenement verlaten spelers de veiligheid van Hogwarts en gaan ze het mysterieuze en vaak gevaarlijke Verboden bos binnen. Terwijl clubgenoten het mythische bos verkennen, ontdekken ze zeldzame maar gerespecteerde artefacten uit de tovenaarswereld, zoals de felbegeerde House Cup of het zwaard van Griffoendor, om toegang te krijgen tot de laatste puzzel. In de laatste confrontatie moeten spelers samenwerken om enkele van de meest woeste wezens in het bos te verslaan, waaronder de bergtrol en de Hongaarse hoornstaart, of Rons meest walgelijke vijand, Aragog.

“Met elementen van sociale samenwerking, strategie en magische gameplay, compleet met iconische spreuken en chocoladekikkers, biedt Harry Potter: Puzzles & Spells een robuuste Match-3-ervaring als geen ander”, zei Yaron Leyvand, executive vice-president, Games bij Zynga. “Het Club Challenge-evenement introduceert een mix van opwinding, mysterie en vriendschap die de kern vormen van de Harry Potter-serie en stelt spelers in staat om op zinvollere manieren contact te maken en samen te werken met clubmaatjes.

In Harry Potter: Puzzles & Spells, betreden spelers een Match-3-avontuur boordevol spreuken, humor, kleur en karakters uit de Harry Potter-serie. Begeleid door de soundtrack en voice-over-opnames van de originele Harry Potter-films, volgen fans een authentieke, mobiele hervertelling van de reis van Harry door de Wizarding World. Terwijl ze onderweg spreuken en speciale bonussen verdienen, lossen spelers Match-3-puzzels op die zijn bevolkt met springende Chocokikkers, fladderende Gevleugelde Sleutels, strijdende tovenaarsschaakstukken en andere onverwachte obstakels en objecten. In de geest van kameraadschap en vriendelijke competitie van Zweinstein, kunnen spelers zich aansluiten bij clubs of zelf clubs vormen met andere fans om contacten te leggen, samen te werken aan puzzelstrategieën, levens te delen en om prijzen te strijden in exclusieve Club-evenementen.

Harry Potter: Puzzles & Spells is wereldwijd te spelen op iOS- en Android-apparaten, evenals op Amazon Kindle en Facebook. Volg ons voor meer informatie, en om contact te leggen met andere fans, op Facebook, Instagram en Twitter, en bezoek de website van de game op www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

Ga voor ondersteunende middelen naar: https://bit.ly/HPPS_ClubChallenge

