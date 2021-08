Il magico gioco per dispositivi mobili ad abbinamento a 3 di Zynga Harry Potter: Puzzles & Spells invita i giocatori a coalizzarsi per la nuova serie di eventi in-game, Club Challenge

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--In data odierna, Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale nell’intrattenimento interattivo, ha annunciato che il suo magico gioco ad abbinamento a 3 Harry Potter: Puzzles & Spells, ha dato inizio al primo evento in-game Club Challenge. Disponibile ora per i giocatori di tutto il mondo, questa prima serie di eventi ricorrenti a tempo limitato, sfida i Club di giocatori a entrare nella Foresta proibita per navigare, esplorare e superare una nuova mappa interattiva ricca di insidie nascoste, incontri speciali e premi.

Sbloccato al livello 55, l’evento Club Challenge presenta un nuovo percorso interattivo indipendente che conduce a un percorso solitario del gioco che adotta un sistema di attribuzione punti, premi e vite esclusivo e indipendente in ciascuno dei suoi eventi. Con una durata di tre settimane per evento, ogni Club Challenge trasporterà i giocatori in una località esclusiva della mappa interattiva, contrassegnata da puzzle da dover districare per poter continuare a procedere nel gioco. Guadagnando punti per ogni puzzle risolto, i giocatori riceveranno tre “vite” giornaliere specifiche per la funzionalità Club Challenge all’interno di Harry Potter: Puzzles & Spells. Man mano che i compagni di club esplorano il labirinto proposto dalla mappa, incontreranno numerose insidie, ma verranno anche premiati guadagnando punti che consentiranno al loro Club di salire nella graduatoria nel campionato.

Per l’evento inaugurale di Club Challenge, i giocatori lasceranno la sicurezza di Hogwarts per entrare nella misteriosa e spesso pericolosa Foresta proibita. Lungo il percorso nella mitica foresta, i compagni di club scopriranno artefatti rari e venerati del mondo magico, come la tanto agognata Coppa delle Case o la Spada di Gryffindor, per ottenere l’accesso al rompicapo finale. Nella resa dei conti finale, i giocatori dovranno coalizzarsi per sconfiggere alcune delle creature più feroci della foresta, come il Troll di Montagna e l’Ungaro Spinato, o il più detestabile dei nemici di Ron, Aragog.

“Con elementi di collaborazione social, strategia e magica dinamica di gioco, senza contare gli iconici incantesimi e le Rane di cioccolata, Harry Potter: Puzzles & Spells offre una solida esperienza di gioco ad abbinamento a 3 che non ha eguali”, ha affermato Yaron Leyvand, Vicepresidente esecutivo della divisione Giochi di Zynga. “L’evento Club Challenge introduce una miscela di entusiasmo, mistero e amicizia al cuore della serie Harry Potter e permette ai giocatori di connettersi e collaborare con i compagni di Club in modo più significativo.”

In Harry Potter: Puzzles & Spells i giocatori sono scagliati in un’avventura di abbinamento a 3 ricca di incantesimi, humour, colore e personaggi della serie Harry Potter. Grazie all’accompagnamento della colonna sonora e delle voci fuori campo dei film originali di Harry Potter, i fan seguono un’autentica rinarrazione su dispositivi mobili del viaggio di Harry nel Mondo magico. Guadagnando incantesimi e boost speciali mentre procedono nel gioco, i giocatori risolvono puzzle ad abbinamento a 3 in cui si incontrano rane di cioccolata saltellanti, chiavi alate svolazzanti, pezzi di scacchiera magici in assetto di battaglia e altri ostacoli e oggetti inattesi. Nello spirito di cameratismo e amichevole competizione di Hogwarts, i giocatori possono entrare a far parte o formare Club con altri fan per socializzare, collaborare alle strategie dei rompicapo, scambiarsi vite e gareggiare per i premi negli esclusivi Eventi di Club.

Harry Potter: Puzzles & Spells si potrà giocare in tutto il mondo per dispositivi iOS e Android, oltre che per Amazon Kindle e Facebook. Per scoprire di più e per connettersi ad altri fan, seguiteci su Facebook, Instagram e Twitter e visitate il sito del gioco all’indirizzo www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

Per le risorse di supporte, visitate: https://bit.ly/HPPS_ClubChallenge

