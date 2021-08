Lightbeam Health Solutions annonce un partenariat avec la société de tests génétiques Ambry Genetics

IRVING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Lightbeam Health Solutions, le leader des solutions et services de bout en bout de gestion de la santé des populations, est fière d’annoncer son partenariat avec Ambry Genetics, une société de Konica Minolta Precision Medicine (KMPM). Le partenariat va permettre de fournir des données de tests génétiques de précision dans l’application Lightbeam pour aider les organisations à prédire les risques accrus de cancers fréquents et de maladies chroniques au sein de populations de patients.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention), chaque année 1,6 million de personnes reçoivent un diagnostic de cancer aux États-Unis. Le partenariat Ambry Genetics-Lightbeam devrait réduire ce fardeau avec des outils de détection précoce et de prévention qui permettront aux prestataires d’identifier, d’évaluer et d’impliquer rapidement les patients répondant à des facteurs de risque spécifiques. Au fur et à mesure que le corpus de preuves génétiques s’étendra, la valeur apportée aux clients communs de Lightbeam et d’Ambry Genetics augmentera également.

Le CARE (Comprehensive, Assessment, Risk and Education) Program™ s’intégrera à la plateforme Lightbeam, fournissant un flux de données cliniques supplémentaire aux clients afin d’améliorer le score de risque ATI (Ability-to-Impact) exclusif de Lightbeam. Les informations sur les risques génétiques sont essentielles car elles orientent les soins personnalisés des patients pour inclure des chirurgies préventives, un dépistage accru du cancer et, dans certains cas, des thérapies ciblées.

« Chez Lightbeam, une partie de notre vision est d’aider les organisations à transformer la prestation de soins et à faire que de réactive elle devienne proactive », a déclaré Pat Cline, PDG de Lightbeam. « Nous sommes convaincus que ce partenariat avec Ambry Genetics va avoir un impact positif sur des vies grâce à sa capacité à indiquer si une personne présente un risque élevé de cancer ou d’autres maladies. En combinaison avec notre plateforme d’analyse de pointe, les données génétiques d’Ambry améliorent encore la façon dont les clients de Lightbeam peuvent obtenir une meilleure qualité, réduire les coûts et avoir un impact positif sur les résultats pour les populations qu’ils desservent. »

« Aujourd’hui, seule une fraction des personnes ayant une prédisposition héréditaire à une maladie sont testées », a confié pour sa part Rob Guigley, directeur commercial d'Ambry Genetics. « Notre partenariat avec Lightbeam vise à offrir un meilleur accès aux communautés et à donner aux patients et aux prestataires les moyens de prendre des décisions préventives éclairées susceptibles d’améliorer les soins de santé et la gestion de ces soins. L’impact potentiel de cette alliance est important pour les patients, les prestataires et les payeurs. »

Pour plus d’informations sur ce partenariat innovant, visitez le stand de Lightbeam Health (n° 2060) lors de la conférence HIMSS21, qui se tient au Sands Expo, à Las Vegas, dans le Nevada, du 9 au 13 août 2021.

À propos d’AMBRY GENETICS ®

Ambry Genetics, qui fait partie de Konica Minolta Precision Medicine, excelle à traduire les recherches scientifiques en résultats de tests cliniquement exploitables, en se basant sur une compréhension approfondie du génome humain et de la biologie qui sous-tendent les maladies génétiques. Grâce à nos antécédents inégalés de découvertes au cours des 20 années passées et à notre base de données croissante qui continue de s’étendre en collaboration avec des partenaires universitaires, commerciaux et pharmaceutiques, nous sommes les premiers à commercialiser des produits innovants et des analyses complètes qui permettent aux cliniciens de prendre en toute confiance des décisions éclairées sur la santé des patients. Nous nous soucions de ce qui arrive aux gens dans la vraie vie, à leurs familles et aux personnes qu’ils aiment, et nous restons déterminés à leur fournir, ainsi qu’à leurs cliniciens, des connaissances plus approfondies et de nouvelles perspectives, afin qu’ensemble, ils puissent prendre des décisions de santé éclairées qui changeront peut-être leur existence.

À propos de Lightbeam Health Solutions

Lightbeam Health Solutions propose un modèle révolutionnaire de gestion des populations de patients et des risques associés. La vision de Lightbeam est mettre en lumière les données de santé grâce à l’analyse, et de fournir les informations et les capacités dont les clients du secteur de la santé ont besoin pour que les patients reçoivent au bon moment les soins adéquats. La plateforme de Lightbeam facilite la gestion de bout en bout de la santé de la population pour les organisations de soins responsables, les payeurs, les groupes de prestataires, les systèmes de santé et d’autres organisations de santé qui aspirent à fournir des soins de qualité supérieure à moindres coûts. Pour plus d’informations, visitez www.lightbeamhealth.com, et suivez Lightbeam sur LinkedIn et Twitter.

