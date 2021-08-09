ViacomCBS與Sky合作在歐洲推出Paramount+

紐約和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA)旗下事業部ViacomCBS Networks International (VCNI)與康卡斯特公司(Comcast Corporation, NASDAQ:CMCSA)旗下子公司Sky今天宣布，作為一項新的多年期經銷協議的一部分，Paramount+將於2022年在英國、愛爾蘭、義大利、德國、瑞士和奧地利(GSA)的Sky平臺上推出，該協議還包括延長ViacomCBS主要付費電視頻道組合的播放期限，並在特定市場續簽Sky的廣告銷售合作夥伴關係。

ViacomCBS Networks International總裁兼執行長Raffaele Annecchino表示：「我們很高興能夠擴大與Sky的長期合作關係，繼續向Sky客戶提供ViacomCBS領先的優質娛樂品牌組合，並為包括英國、愛爾蘭、義大利、德國、 瑞士和奧地利在內的所有Sky市場的新用戶帶來Paramount+。這項具有變革性的經銷協議是加速我們在串流媒體領域實現全球目標的關鍵，同時也支援Sky的策略目標，即為閱聽眾提供更好的服務，讓他們能夠在所有平臺上更加靈活地消費我們的內容。」

Paramount+是入駐Sky Q平臺的一系列app中的最新一款，不僅帶來了超過1萬小時的內容，還進一步加強了Sky的聚合策略，使Sky用戶能夠在Sky Q平臺上的單一應用程式中觀看更多的精彩內容。

Sky英國及歐洲執行副總裁兼執行長Stephen van Rooyen表示：「這是我們為客戶而創新的又一個例子，我們將所有出色的app和內容進一步統一集中到Sky Q上，讓他們比以往任何時候都能觀看到更多精彩的電視節目。Paramount+是一款卓越的app，提供大量精彩的影視劇，我們與ViacomCBS達成的更廣泛的新協議將使雙方都能夠從中受惠。」

在發布後，Sky Cinema的用戶將額外獲得Paramount+，而無需再付費，並能夠以實惠的價格享受兩種超值服務，外加超過1萬小時的額外內容。作為本次合作的一部分，派拉蒙影業(Paramount Pictures)的劇情片仍可在英國的Sky Cinema上觀看，並將於2022年擴展至德國和義大利的Sky Cinema。所有其他Sky客戶都將能夠訂閱Paramount+，作為其帳戶的附加項目。

Paramount+擁有豐富的原創系列、熱門節目和受歡迎的電影，涵蓋世界知名品牌和製作工作室出品的各類體裁，包括SHOWTIME®、BET、哥倫比亞廣播公司(CBS)、Comedy Central、MTV、Nickelodeon、派拉蒙影業和Smithsonian Channel，此外還提供大量精彩的本地頂級內容。在美國以外的地方，這款優質串流媒體app提供近3,000集兒童內容、1,000集真人秀、500多部電影、2,500小時的Paramount+原創內容、CBS和SHOWTIME®系列影片、電視劇及情景劇。

將於2022年前在英國、愛爾蘭、義大利、德國、瑞士和奧地利推出的影視作品包括一系列腳本化的Paramount+獨家原創作品，以及對經典系列影片的令人振奮的全新演繹，包括《最後一戰》(HALO)、《參與其中》(The Offer)和新的《愛卡莉》(iCaly)系列。作為SHOWTIME的國際大本營，該app將提供《天外來客》(The Man Who Fell to Earth)、《雷普利》(Ripley)、《恣意橫行》(Super Pumped)和《美國舞男》(American Gigolo)，以及ViacomCBS的熱門影視劇，如《珊瑚營地》(Kamp Koral: SpongeBob's Under Years)、《星際迷航：奇蹟》(Star Trek: Prodigy)和《MTV不插電》(MTV Unplugged)。這款app還將推出一系列新電影首映會和影迷最愛的派拉蒙影業影片，如《不可能的任務》(Mission Impossible)和《變形金剛》(Transformer)系列電影。

此外，ViacomCBS和Sky達成了一份多年期擴展協議，將ViacomCBS的線性頻道（包括Comedy Central、MTV和Nickelodeon）在英國、愛爾蘭、義大利、德國、瑞士和奧地利的播放期限延長數年。此外，這些頻道還將提供大量的盒裝電視節目(box sets)，讓用戶可以隨時隨地觀看自己喜歡的內容。

ViacomCBS與Sky續簽了多年期經銷協議，使Sky成為英國和義大利所有平臺和頻道的廣告銷售合作夥伴。Sky Media將繼續負責ViacomCBS旗下所有頻道的廣告銷售業務，其中包括英國的第五頻道(Channel 5)。在英國，ViacomCBS和第五頻道將受惠於Sky Media在可定址廣告方面的市場領先創新。

協議的其他條款未予揭露。

Paramount+還將透過適用於iOS和Android的Paramount+ App以及受支援的聯網電視設備和OTT平臺，直接為英國、愛爾蘭、義大利、德國、瑞士和奧地利的消費者提供節目播放服務。價格和本地節目內容將在稍後公布。

關於Paramount+

Paramount+是ViacomCBS旗下的全球數位訂閱視頻串流媒體服務，為所有年齡層的觀眾提供大量優質娛樂節目。在國際上，該串流媒體服務擁有龐大的原創系列、熱門節目和受歡迎電影的資源庫，涵蓋世界知名品牌和製作工作室出品的各類題材，包括SHOWTIME、BET、哥倫比亞廣播公司、Comedy Central、MTV、Nickelodeon、派拉蒙影業和Smithsonian Channel，此外還提供大量精彩的本地頂級內容。該服務於2021年3月4日推出，目前可在美國、加拿大、拉丁美洲和北歐國家使用，澳洲將於2021年8月11日推出。到2021年底，ViacomCBS將在25個市場推出Paramount+，到2022年底將擴大到45個市場。

如需瞭解有關Paramount+的更多資訊，請造訪www.paramountplus.com，並在社群平臺上關注@ParamountPlus。

關於ViacomCBS Networks International (VCNI)

ViacomCBS Networks International (VCNI)是ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC)旗下部門，擁有全球許多最具代表性的消費品牌。其產品組合包括Channel 5、Telefe、Network 10、Nickelodeon、MTV、Comedy Central、BET、Paramount Network，以及Paramount+和PlutoTV串流媒體服務和ViacomCBS International Studios等。除了提供創新的串流媒體服務和數位視訊產品之外，ViacomCBS Networks International在製作、發行和廣告解決方案方面也擁有強大的實力，合作夥伴遍佈五大洲180多個國家。

VIAC-IR

關於Sky

Sky是歐洲領先的媒體娛樂公司，也是全球媒體和科技公司康卡斯特的旗下子公司。我們在六個國家為2,300萬客戶提供最優質的娛樂、體育、新聞和藝術節目，包括我們屢獲殊榮的原創內容。

我們的技術，包括市場領先的Sky Q平臺，讓人們獲得他們喜愛的一切節目，這些娛樂節目來自Sky TV、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video和BBC iPlayer，以及Spotify、YouTube、BBC Sounds、Highbrow、Peloton、Fiit等應用程式，所有這些可在單一平臺上輕鬆取得。我們的串流媒體服務現在以靈活的無合約服務形式讓閱聽眾享受Sky的所有節目。透過我們新的B2B寬頻供應商Sky Connect，我們為英國的小型企業提供具有商務級4G備份的超高速寬頻。

在《核爆家園》(Chernobyl)、《倫敦黑幫》(Gangs of London)和《窮友記》(Brassic)等Sky原創內容成功的基礎上，我們將透過Sky Studio在2024年之前將我們對原創內容的投資翻倍。Sky News免費提供公正和值得信賴的新聞報導；Sky Arts是英國唯一致力於免費播放藝術節目的頻道，讓每個人都能收看到藝術節目；Sky Sports是我們領先的體育廣播服務，為使用者帶來全球大型體育賽事報導，如英超聯賽和一級方程式賽車等。我們新設立的電視和電影工作室Sky Studios Elstree將於2022年開幕，預計在頭五年裡將在英國創造2,000多個新的工作職位，並在節目製作方面額外投入30億英鎊。

我們相信，我們能夠在我們推展業務的族群中成為一股向善的力量。我們致力於在2030年前成為歐洲第一家淨零碳娛樂公司，我們是《聯合國氣候變遷框架公約》第26屆締約方會議(COP26)的主要合作夥伴和媒體合作夥伴，並為此感到自豪。我們為自身的多元化和包容性做法感到自豪。我們在促進多元化方面的努力得到了《泰晤士報》和《Stonewall》的認可。我們制定了雄心勃勃的2025年目標，以繼續增強多元化和代表性。我們還承諾在三年內在我們經營的市場上投資3,000萬英鎊，以促進我們的多元化和包容性，並解決種族不平等問題。

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