ViacomCBS与Sky合作在欧洲推出Paramount+

纽约和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA)旗下事业部ViacomCBS Networks International (VCNI)与康卡斯特公司(Comcast Corporation, NASDAQ:CMCSA)旗下子公司Sky今天宣布，作为一项新的多年期分销协议的一部分，Paramount+将于2022年在英国、爱尔兰、意大利、德国、瑞士和奥地利(GSA)的Sky平台上推出，该协议还包括延长ViacomCBS主要付费电视频道组合的播放期限，并在特定市场续签Sky的广告销售合作伙伴关系。

ViacomCBS Networks International总裁兼首席执行官Raffaele Annecchino表示：“ 我们很高兴能够扩大与Sky的长期合作关系，继续向Sky客户提供ViacomCBS领先的高端娱乐品牌组合，并为包括英国、爱尔兰、意大利、德国、 瑞士和奥地利在内的所有Sky市场的新用户带来Paramount+。这项具有变革性的分销协议是加速我们在流媒体领域实现全球目标的关键，同时也支持Sky的战略目标，即更好地为受众服务，让他们能够在所有平台上更加灵活地消费我们的内容。”

Paramount+是入驻Sky Q平台的一系列app中的最新一款，不仅带来了超过1万小时的内容，还进一步加强了Sky的聚合战略，使Sky用户能够在Sky Q平台上的单个应用程序中观看更多的精彩内容。

Sky英国及欧洲执行副总裁兼首席执行官Stephen van Rooyen表示：“ 这是我们为客户而创新的又一个例子，我们将所有出色的app和内容进一步统一集中到Sky Q上，让他们比以往任何时候都能观看到更多精彩的电视节目。Paramount+是一款卓越的app，提供大量精彩的影视剧，我们与ViacomCBS达成的更广泛的新协议将使双方都能够从中受益。”

在发布后，Sky Cinema的用户将额外获得Paramount+，而无需再付费，并能够以实惠的价格享受两种超值服务，外加超过1万小时的额外内容。作为本次合作的一部分，派拉蒙影业(Paramount Pictures)的剧情片仍可在英国的Sky Cinema上观看，并将于2022年扩展至德国和意大利的Sky Cinema。所有其他Sky客户都将能够订阅Paramount+，作为其账户的附加项目。

Paramount+拥有丰富的原创系列、热门节目和受欢迎的电影，涵盖世界知名品牌和制作工作室出品的各类体裁，包括SHOWTIME®、BET、哥伦比亚广播公司(CBS)、Comedy Central、MTV、Nickelodeon、派拉蒙影业和Smithsonian Channel，此外还提供大量精彩的本地顶级内容。在美国以外的地方，这款优质流媒体app提供近3,000集儿童内容、1,000集真人秀、500多部电影、2,500小时的Paramount+原创内容、CBS和SHOWTIME®系列影片、电视剧及情景剧。

将于2022年前在英国、爱尔兰、意大利、德国、瑞士和奥地利推出的影视作品包括一系列脚本化的Paramount+独家原创作品，以及对经典系列影片的令人激动的全新演绎，包括《光晕》(HALO)、《参与其中》(The Offer)和新的《爱卡莉》(iCaly)系列。作为SHOWTIME的国际大本营，该app将提供《天外来客》(The Man Who Fell to Earth)、《雷普利》(Ripley)、《超兴奋》(Super Pumped)和《美国舞男》(American Gigolo)，以及ViacomCBS的热门影视剧，如《珊瑚营地》(Kamp Koral: SpongeBob's Under Years)、《星际迷航：神童》(Star Trek: Prodigy)和《MTV不插电》(MTV Unplugged)。这款app还将推出一系列新电影首映式和影迷最爱的派拉蒙影业影片，如《碟中谍》(Mission Impossible)和《变形金刚》(Transformer)系列电影。

此外，ViacomCBS和Sky达成了一份多年期扩展协议，将ViacomCBS的线性频道（包括Comedy Central、MTV和Nickelodeon）在英国、爱尔兰、意大利、德国、瑞士和奥地利的播放期限延长数年。此外，这些频道还将提供大量的盒装电视节目(box sets)，让用户可以随时随地观看自己喜欢的内容。

ViacomCBS与Sky续签了多年期分销协议，使Sky成为英国和意大利所有平台和频道的广告销售合作伙伴。Sky Media将继续负责ViacomCBS旗下所有频道的广告销售业务，其中包括英国的第五频道(Channel 5)。在英国，ViacomCBS和第五频道将受益于Sky Media在可寻址广告方面的市场领先创新。

协议的其他条款未予披露。

Paramount+还将通过适用于iOS和安卓的Paramount+ App以及受支持的联网电视设备和OTT平台，直接为英国、爱尔兰、意大利、德国、瑞士和奥地利的消费者提供节目播放服务。价格和本地节目内容将在稍后公布。

关于Paramount+

Paramount+是ViacomCBS旗下的全球数字订阅视频流媒体服务，为所有年龄段的观众提供大量优质娱乐节目。在国际范围内，该流媒体服务拥有庞大的原创系列、热门节目和受欢迎电影的资源库，涵盖世界知名品牌和制作工作室出品的各类题材，包括SHOWTIME、BET、哥伦比亚广播公司、Comedy Central、MTV、Nickelodeon、派拉蒙影业和Smithsonian Channel，此外还提供大量精彩的本地顶级内容。该服务于2021年3月4日推出，目前可在美国、加拿大、拉丁美洲和北欧国家使用，澳大利亚将于2021年8月11日推出。到2021年底，ViacomCBS将在25个市场推出Paramount+，到2022年底将扩大到45个市场。

如需了解有关Paramount+的更多信息，请访问www.paramountplus.com，并在社交平台上关注@ParamountPlus。

关于ViacomCBS Networks International (VCNI)

ViacomCBS Networks International (VCNI)是ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC)旗下部门，拥有全球许多最具标志性的消费品牌。其产品组合包括Channel 5、Telefe、Network 10、Nickelodeon、MTV、Comedy Central、BET、Paramount Network，以及Paramount+和PlutoTV流媒体服务和ViacomCBS International Studios等。除了提供创新的流媒体服务和数字视频产品之外，ViacomCBS Networks International在制作、发行和广告解决方案方面也拥有强大的实力，合作伙伴遍布五大洲180多个国家。

VIAC-IR

关于Sky

Sky是欧洲领先的媒体娱乐公司，也是全球媒体和科技公司康卡斯特的旗下子公司。我们在六个国家为2,300万客户提供最优质的娱乐、体育、新闻和艺术节目，包括我们屡获殊荣的原创内容。

我们的技术，包括市场领先的Sky Q平台，让人们获得他们喜爱的一切节目，这些娱乐节目来自Sky TV、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video和BBC iPlayer，以及Spotify、YouTube、BBC Sounds、Highbrow、Peloton、Fiit等应用程序，所有这些可在单一平台上轻松获取。我们的流媒体服务现在以灵活的无合约服务形式让受众享受Sky的所有节目。通过我们新的B2B宽带提供商Sky Connect，我们为英国的小企业提供带有商务级4G备份的超高速宽带。

在《切尔诺贝利》(Chernobyl)、《伦敦黑帮》(Gangs of London)和《穷友记》(Brassic)等Sky原创内容成功的基础上，我们将通过Sky Studio在2024年之前将我们对原创内容的投资翻倍。Sky News免费提供公正和值得信赖的新闻报道；Sky Arts是英国唯一致力于免费播放艺术节目的频道，让每个人都能收看到艺术节目；Sky Sports是我们领先的体育广播服务，为用户带来全球大型体育赛事报道，如英超联赛和一级方程式赛车等。我们新设立的电视和电影工作室Sky Studios Elstree将于2022年开业，预计在头五年里将在英国创造2,000多个新的工作岗位，并在节目制作方面额外投入30亿英镑。

我们相信，我们能够在我们开展业务的群体中成为一股向善的力量。我们致力于在2030年前成为欧洲第一家净零碳娱乐公司，我们是《联合国气候变化框架公约》第26届缔约方会议(COP26)的主要合作伙伴和媒体合作伙伴，并为此感到自豪。我们为自身的多元化和包容性做法感到自豪。我们在促进多元化方面的努力得到了《泰晤士报》和《Stonewall》的认可。我们制定了雄心勃勃的2025年目标，以继续增强多元化和代表性。我们还承诺在三年内在我们经营的市场上投资3,000万英镑，以促进我们的多元化和包容性，并解决种族不平等问题。

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