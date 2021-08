Thales faz parceria com DAS em projeto de expansão do Aeroporto Internacional de Hong Kong

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--A Thales e a Dah Chong Hong - Dragonair Airport GSE Service Ltd. (DAS) anunciaram que foram selecionadas pelo Departamento de Aviação Civil (CAD) do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, através de um concurso público global, para implantar o novo Sistema de Pouso por Instrumentos ( ILS) e apoiar o projeto de expansão do Sistema de Três Pistas (3RS) no Aeroporto Internacional de Hong Kong (HKIA). Esta solução líder ajudará em grande parte a HKIA a aprimorar ainda mais a capacidade e eficiência do pouso de aeronaves e, ao mesmo tempo, manter o mais alto padrão de segurança de voo.

Os seis conjuntos de novos ILS a serem instalados no HKIA sob 3RS farão uso das modernas tecnologias da Thales. O novo conjunto de localizadores de abertura ultralarga com antena localizadora de 32 elementos fornecerá sinais de orientação altamente precisos para aeronaves que se aproximam e pousam em pistas em todas as condições climáticas, dia e noite, possibilitando um pouso mais seguro e eficiente da aeronave no HKIA e exigindo menos área de proteção de equipamentos.

O novo ILS também dará suporte a pistas selecionadas com operações de Categoria III, incluindo Operações de Baixa Visibilidade (LVO) sob condições de neblina e chuva forte. Toda a solução da Thales já foi implantada em vários aeroportos internacionais importantes, como o Novo Aeroporto de Istambul e o Aeroporto de Ankara Esenboga na Turquia, assim como o Aeroporto Charles De Gaulle de Paris na França. A solução ILS também está presente em diversos aeroportos do Brasil, entre eles, o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Nos últimos 20 anos, a Thales tem fornecido produtos e tecnologias ao HKIA, à medida em que o centro de aviação cresceu e se tornou um dos mais movimentados regional e internacionalmente. Com o HKIA aumentando sua capacidade para atender à crescente demanda do tráfego aéreo, a Thales, como uma das parcerias mais confiáveis do CAD, contribuirá outra vez com "um dos maiores projetos de infraestrutura da história de Hong Kong".

"Estamos orgulhosos por termos sido selecionados pelo Departamento de Aviação Civil em um concurso público global como o fornecedor do novo ILS para o HKIA, que é um dos principais sistemas com experiência internacional comprovada e desempenho de confiabilidade, para dar apoio às operações na pista. Esta nova seleção reforça nossa posição como um provedor comprovado de soluções para espaço aéreo na Ásia e torna o HKIA uma referência mundial em termos de aeroportos equipados com suporte à navegação. Tenho certeza de que o conhecimento e a experiência que a Thales traz ao projeto irão garantir operações suaves e confiáveis durante pousos de aeronaves." Kais MNIF, diretor de Negócios Globais de Navegação e Vigilância Sem Radar, Thales.

"Também sentimos muita satisfação em trabalhar em conjunto com a Thales como a parceria local para a solução ILS. Este projeto aproveita o vigor e a experiência de ambas as empresas para juntas oferecer um equipamento de serviço de navegação aérea essencial e de classe mundial ao CAD no Aeroporto Internacional de Hong Kong." Angel Cheung, Diretor Geral da Dah Chong Hong – Dragonair Airport GSE Service Ltd.

A DAS é responsável pela ligação e coordenação do projeto com várias partes interessadas, suporte logístico geral e instalação no local deste projeto avançado de ILS. A Thales, junto com a DAS, se compromete a garantir e cumprir a entrega da solução para o CAD dentro do prazo. Ambas as empresas já cooperam em diversos projetos de aviação para atender ao futuro crescimento do tráfego aéreo na região, o que certamente irá acelerar ainda mais o desenvolvimento em curso na área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

Sobre a Thales

Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas, investindo em tecnologia digital e inovações de “tecnologia profunda” - conectividade, big data, inteligência artificial, segurança cibernética e computação quântica - para construir um futuro confiante e crucial para o desenvolvimento de nossas sociedades. O Grupo oferece a seus clientes - empresas, organizações e governos nos domínios de defesa, aeronáutica, espaço, transporte e identidade digital e segurança - soluções, serviços e produtos que os ajudam a cumprir sua função crítica, sendo a consideração pelo indivíduo a força motriz por trás de todas as decisões. A Thales tem 81.000 funcionários em 68 países.

Em 2020, o Grupo gerou vendas de € 17 bilhões.

Sobre a Thales na China

A Thales oferece soluções inovadoras à infraestrutura que forma a espinha dorsal do crescimento da China. O Grupo está presente na China há mais de 40 anos, sendo a parceria de confiança das indústrias chinesas de aviação e transporte ferroviário urbano. Enquanto isto, do software seguro até a biometria e criptografia, a Thales já aplicou com sucesso sua tecnologia avançada à comunicação móvel, bancos, IoT e monetização de software etc. A Thales possui 3 joint-ventures e emprega 2.100 pessoas com escritórios localizados em 7 cidades na China. A Thales estabeleceu centros de P&D e centros de inovação em Pequim, Dalian e Hong Kong para oferecer soluções inovadoras à China e ao mercado internacional.

Sobre a Dah Chong Hong – Dragonair Airport GSE Service Ltd.

A Dah Chong Hong – Dragonair Airport GSE Service Ltd. ("DAS"), subsidiária da Dah Chong Hong Holdings e estabelecida em 1996, é uma provedora de serviços de suporte de aviação com operações em Hong Kong e na China continental. A DAS oferece vários serviços profissionais à indústria de aviação mundial, incluindo fornecimento, desenvolvimento e implementação de sistemas especiais de aeroportos, assim como o projeto, fornecimento, manutenção, locação e gerenciamento de frotas de equipamentos de aviação e apoio em solo aeroportuário.

Sobre a Dah Chong Hong Holdings

A Dah Chong Hong Holdings, uma subsidiária integral indireta da CITIC Limited (código de ações: 0267.HK), é uma empresa de comércio e distribuição integrada que opera na Ásia e que conta com o apoio de uma extensa rede de logística. A DCH é líder na distribuição e revenda de veículos motorizados na Grande China, assim como provedora de vários serviços completos associados. O negócio de consumo da DCH abrange a fabricação, varejo e distribuição de alimentos, saúde, aparelhos elétricos, produtos de beleza e estilo de vida. A DCH emprega mais de 16.500 funcionários com operações em 12 mercados asiáticos.

ACESSE

Thales Group

Setor Aeroespacial Civil

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.