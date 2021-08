A Champion® Athleticwear bemutatta a Muhammad Ali kollekcióhoz tartozó második kapszulakollekcióját

With details based on the 1960 Games historic location and team uniforms, Champion's Muhammad Ali collection features unique athletic accents, iconic silhouettes, luxe fabrics and voluminous draping. The men’s and women’s apparel includes Reverse Weave® hoodies, quarter-zip pullovers, joggers, shorts, graphic T-shirts, crop tops, bike shorts, hats and a special satin boxing robe. The collection is being distributed via Champion.com and Champion retail stores with distribution in the United States, Europe, Asia, Mexico and South America. A third drop is scheduled for later this year to be followed by additional capsules in 2022. (Photo: Business Wire)

Champion, makers of authentic athletic apparel since 1919, and Muhammad Ali Enterprises, today dropped the second, limited-edition capsule in Champion’s Muhammad Ali Collection. The capsule’s new designs and fresh colors are fabricated to evoke the ethos of the sports legend during his inspirational gold medal win during the 1960 Games in Rome as an 18-year-old.

WINSTON SALEM, Észak-Karolina állam, USA--(BUSINESS WIRE)--Az 1919 óta autentikus sportruházatot gyártó Champion és a Muhammad Ali Enterprises augusztus 5-én bemutatta a Champion Muhammad Ali kollekciójához tartozó második, korlátozott mennyiségben elérhető kapszulakollekcióját. A kapszulakollekció új dizájnja és friss színei az 1960. évi olimpiai játékok idején még csak 18 éves sportlegenda példaértékű kitartását hivatottak tükrözni, melynek eredményeként elnyerte az aranyérmet.

A Champion 1960. évi olimpiai játékok történelmi helyszínét és csapategyenruháinak részleteit idéző Muhammad Ali kollekciójára egyedi, sportos vonások, ikonikus sziluettek, luxusminőségű anyagok és bő fazonok jellemzőek. A férfi és női kollekció XS-től 2XL-ig minden méretben kapható darabjai közt (amelyeknek kiskereskedelmi ára 35-125 dollár az Amerikai Egyesült Államokban), megtalálhatók Reverse Weave kapucnis felsők, cipzáras nyakú pulóverek, jogger (melegítő) nadrágok, shortnadrágok, feliratos pólók, rövid pólók (ún. „haspóló” [crop top]), kerékpáros nadrágok, kalapok és egy különleges, szatén boxköntös. A ruhadarabokon Alitól származó, legendás idézetek láthatók (mint például az „I am the greatest, I said that even before I knew I was” [Én vagyok a legnagyobb, ezt már akkor mondtam, mielőtt tudtam volna, hogy az vagyok]), valamint a márka olimpiai játékok által inspirált matricái.

„Muhammad Ali művész volt a ringben és az emberek bajnoka a ringen kívül, aki arra ösztönözte a világ különböző tájain élő rajongóit, hogy mindig a tőlük telhető legjobbat adják” - nyilatkozta Jon Ram, a HanesBrands Csoport globális szabadidőruházat- értékesítésért felelős elnöke. „Az ehhez a kollekcióhoz tartozó második kapszulakollekció a hivatásos sportolóktól kezdve a házuk hátsó udvarában tornázó embereken át a kulturális területen dolgozó kurátorokig mindenki számára lehetővé teszi, hogy bajnoknak (Champion) érezhesse magát azáltal, hogy örömét leli olyan, a személyiségét kifejező és egyben kényelmes ruhadarabok viselésében, amelyekben magabiztosnak érzi magát.”

A márka és az Authentic Brands Group (ABG), valamint Lonnie Ali, a Muhammad Ali Family Trust (MAFT) (Muhammad Ali Családi Vagyonkezelői Alap) vagyonkezelőjének tulajdonában lévő Muhammad Ali Enterprises közti több éves együttműködés keretében kiadott második kapszulakollekció a Champion globális szinten integrált márkaplatformjain keresztül kerül forgalomba. A kollekció a Champion.com weboldalon és a kiskereskedelmi Champion üzletekben is elérhető lesz az Amerikai Egyesült Államokban, Európában, Ázsiában, Mexikóban és Dél-Amerikában. A tervek szerint az év második felében kiadásra kerülő harmadik kapszulakollekciók 2022-ben további kapszulakollekciók követik.

„Ali azt mondaná, hogy: »A bajnokokat nem az edzőtermek nevelik ki. A bajnokok azért lesznek bajnokok, mert mélyen a szívükben van valami, ami hajtja őket – egy vágy, egy álom, egy elképzelés.«” – jelentette ki Katie Jones, az ABG szórakoztatási területért felelős rangidős alelnöke. „Ennek az együttműködésnek a során továbbra is arra törekszünk, hogy tisztelettel adózzunk az Ali által egész életében legfontosabbnak tartott eszméknek.”

A Muhammad Ali kollekcióhoz tartozó második kapszulakollekció tiszteletére a Champion adományt biztosít a Kentucky államban, Louisville városában található, non-profit múzeumként és kulturális központként működő Muhammad Ali Központnak (Muhammad Ali Center), amely igyekszik megőrizni és továbbadni annak az embernek az eszmei örökségét, aki oly sokak számára olyan sokat jelentett.

További információkért a kollekcióról és a Champion márkáról kérjük, látogasson el honlapunkra (Champion.com) és kövesse a márkát azInstagram-on, a Twitter-en, a TikTok-on és a Facebook-on.

Amit a Champion® Athleticwearről tudni kell…

A Champion 1919 óta biztosítja vevőinek az innovatív férfi és női sportruházat teljes palettáját, ideértve szabadidőruházatot, melegítőfelsőket, pólókat, sportmelltartókat, csapategyenruhákat, lábbeliket és kiegészítőket. A Champion innovatív tervezési módszereket alkalmaz, és kategóriájában a legjobbnak számító terméktesztelést végez annak érdekében, hogy a fogasztókat magas minőségi színvonalú és innovatív ruhadarabokkal lássa el. A Champion ruhadarabok megvásárolhatók áruházakban, sportboltokban és sportruházatot értékesítő kiskereskedőktől, valamint a Champion.com weboldalon. További információkért kérjük, lépjen érintkezésbe velünk az 1-800-315-0563-as telefonszámon vagy a Facebook.com/Champion internetes címen, illetve kövessen a Twitter-en (@Championusa) vagy az Instagram-on (@Champion). A Champion a HanesBrands (NYSE:HBI) egyik márkája.

Amit Muhammad Aliról tudni kell…

Muhammad Ali a 20. század egyik legnagyobb befolyást gyakorló sportolója és legkiemelkedőbb humanitárius személyisége, akinek nevéhez legendák fűződnek mind a sport, mind a polgári jogi erőfeszítések terén, és akinek eszmei hagyatéka messze túlmutat a ringen. Több mint 50 évvel azután, hogy Ali boxolóként aranyérmes lett az 1960-as római olimpiai játékokon, még mindig minden idők egyik legismertebb, legünnepeltebb és legkedveltebb, ikonikus alakja.

Kiemelkedő munkamorálja, egyedi boxolási technikája és az, hogy mindig félelem nélkül kiállt azért, amiben hitt, egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy Muhammad Ali legendává vált. Számtalan díja és kitüntetése közt szerepeltek a következők: a Sports Illustrated magazin az évszázad sportolójává („Sportsman of the Century”) választotta, a GQ havilap szintén az évszázad sportolójának választotta („Athlete of the Century”), kinevezték az Egyesült Nemzetek békenagykövetévé, megkapta az elnöki Szabadság-érdemrendet (Presidential Medal of Freedom), valamint az Amnesty International Életműdíját (Lifetime Achievement Award). Muhammad Ali hagyatékát számos ország és kultúra tartja nagyra, és élete és eszméi ma is inspirálják a legbefolyásosabb sportolókat, művészeket, zenészeket és humanitárius személyiségeket szerte a világon.

Amit az Authentic Brands Groupról tudni kell…

Az Authentic Brands Csoport (Authentic Brands Group [ABG]) márkaépítő, marketing és szórakoztató vállalat, amelynek portfóliójában számos globális médiaipari, szórakoztató és ún. lifestyle márka megtalálható. Az ABG, amelynek központja New York City-ben működik, több mint 30 fogyasztói márkát és céget fejleszt és épít a hosszú távú értékteremtés céljából a kategóriájukban a legjobbnak számító gyártókkal, nagykereskedőkkel és kiskereskedőkkel együttműködve. Globális kiskereskedelmi lábnyommal rendelkező márkáit világszerte értékesítik a luxuscikk-forgalmazók, szaküzletek, áruházak, középszintű értékesítési tevékenységet végző cégek, tömegcikk-kereskedők, illetve e-kereskedelmi csatornák, valamint több mint 6000 önálló üzlet és különféle üzletekben működő bolti egységek.

Az ABG elkötelezett a márkák átalakítása iránt, és ennek érdekében lenyűgöző termékeket és tartalmakat, kiemelkedő üzleti és immerzív élményt nyújt. A Csoport eredeti marketing stratégiákat dolgoz ki és valósít meg márkái sikerének biztosítása céljából minden fogyasztói kapcsolati ponton és platformon, illetve az újonnan létrejövő médiacsatornákon. Az ABG portfóliójába tartoznak a következő ikonikus, világszerte ismert márkák: Marilyn Monroe®, Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Shaquille O'Neal®, Dr. J®, Greg Norman®, Neil Lane®, Thalia®, Sports Illustrated®, Eddie Bauer®, Spyder®, Volcom®, Airwalk®, Nautica®, Izod®*, Forever 21®, Aéropostale®, Juicy Couture®, Vince Camuto®, Lucky Brand®, Nine West®, Jones New York®, Frederick's of Hollywood®, Adrienne Vittadini®, Van Heusen®*, Arrow®*, Tretorn®, Tapout®, Prince®, Vision Street Wear®, Brooks Brothers®, Barneys New York®, Judith Leiber®, Herve Leger®, Frye®, Hickey Freeman®, Hart Schaffner Marx®, Thomasville®, Drexel® és Henredon®. (Felvásárlásra kerül 2021 harmadik negyedévében*.)

További információkért látogasson el honlapunkra: authenticbrands.com!

Kövesse az ABG-t a Twitter-en, a LinkedIn-en és az Instagram-on!

