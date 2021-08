Solutions Mieux-être Lifeworks intègre sa plateforme de mieux-être numérique à des solutions de Microsoft pour étendre sa portée à l’échelle mondiale

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Solutions Mieux-être LifeWorks a annoncé aujourd’hui l’intégration de ses solutions numériques de mieux-être global de premier ordre aux plateformes Microsoft Teams et Microsoft Viva. Chef de file des solutions numériques de mieux-être (mental, physique, financier et social) et fort d’une expertise de plus de 50 ans, Solutions Mieux-être LifeWorks élargira ainsi son écosystème numérique afin d’aider les entreprises à fournir du soutien en matière de mieux-être à leurs employés. Ses services fondés sur une technologie numérique moderne seront plus accessibles et bénéficieront d’une plus grande portée grâce à des plateformes comme Microsoft Teams en vue de soutenir à la fois la productivité des employés et leur mieux-être sur les plans professionnel et personnel.

En tant que partenaire de Microsoft, Solutions Mieux-être LifeWorks proposera des offres spéciales et renforcera le mieux-être global en travaillant à l’atteinte des objectifs communs suivants :

Accès à ses solutions par l’intermédiaire de Microsoft Teams et de Microsoft Viva;

Intégration de ses solutions numériques de mieux-être à des plateformes de productivité afin de soutenir les clients et leurs employés;

Mise en œuvre d’initiatives communes sur les plans environnemental, social et de la gouvernance;

Collaboration accrue entre les produits de Solutions Mieux-être LifeWorks et Microsoft Viva;

Prestation de services de mieux-être fondés sur l’intelligence artificielle dans les écosystèmes des clients déjà en place; et

Vente en partenariat de solutions telles que ArielMC et AbilitiMC de Solutions Mieux-être LifeWorks,

« Il s’agit d’un collaboration très emballant. Nous apportons notre expertise en matière de solutions numériques de mieux-être global, et Microsoft apporte son écosystème technologique mondial basé sur l’environnement infonuagique. L’intégration de nos services nous confère une position unique, en tant qu’experts en la matière, afin de créer des technologies durables », affirme Kaytek Przybylski, chef, Technologie et données, et vice-président exécutif, Solutions Mieux-être LifeWorks. « Nous fournirons la plateforme et les outils de mieux-être, et Microsoft fournira la plateforme numérique afin d’aider nos clients à offrir un plus grand soutien à leurs employés pour leur donner les moyens d’agir. De cette façon, un plus grand nombre de personnes pourront se concentrer sur leur mieux-être global afin d’améliorer leur qualité de vie et d’accroître leur productivité au travail. »

Le besoin pour de tels services est devenu évident depuis le lancement de l’Indice de santé mentaleMC mensuel de LifeWorks en avril 2020. Au cours des 17 derniers mois, l’Indice a montré que la productivité au travail et les scores de santé mentale demeuraient sous le score de référence antérieur à la pandémie alors que les gens ont de la difficulté à trouver un équilibre sain entre le mieux-être et le travail. Pour Solutions Mieux-être LifeWorks et Microsoft, ces chiffres montrent clairement qu’il est temps d’agir maintenant, et leur partenariat viendra en aide aux gens qui ont de la difficulté à trouver des ressources de soutien.

« Les exigences du monde du travail ont changé, et nous n’avons jamais eu autant besoin de ressources de mieux-être numériques efficaces et accessibles », affirme Jason Brommet, chef de file du travail moderne et de la sécurité, Microsoft Canada. « Microsoft Teams continue d'être un atout dans le milieu de travail hybride, et grâce à l’intégration de la plateforme LifeWorks dans Microsoft Teams et Microsoft Viva, nos clients communs pourront accéder à des ressources de mieux-être directement dans leurs outils de travail, ce qui leur permettra de donner le meilleur d’eux-mêmes et d’accorder la priorité à leur mieux-être, où qu’ils soient. »

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

Solutions Mieux-être LifeWorks est un chef de file mondial dans la prestation de solutions numériques et en personne afin de soutenir le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

