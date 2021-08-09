運動服飾品牌Champion®再次推出拳王阿里膠囊系列新品

北卡州溫斯頓-賽勒姆--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--創立於1919年的百年知名運動服飾品牌Champion攜手Muhammad Ali Enterprises再次推出Champion穆罕默德·阿里限量版膠囊系列，全新的設計搭配靚麗的色彩，旨在喚醒這位體育界傳奇人物在1960年羅馬奧運上勇奪金牌時所展現出的無畏精神，當時阿里年僅18歲。

該系列的細節設計以1960年奧運賽場和運動員隊服為靈感，其服飾採用了獨特的運動元素、代表性廓形、奢華面料及大量的立體剪裁。男女款系列在美國的零售價區間為35到125美元，尺碼涵蓋XS到2XL，產品包括Reverse Weave®連帽衫、半拉鍊套衫、慢跑褲、短褲、印花T恤、短款上衣、自行車褲、帽飾以及緞面拳擊袍等。同時，服飾上還印有拳王阿里的經典名言，如「我是最棒的，在我還不確定這一點的時候，我就已經這樣告訴自己」，以及以奧運元素為設計靈感的品牌標誌。

HanesBrands集團全球運動服飾總裁Jon Ram表示：「穆罕默德·阿里是拳擊場的藝術家，也是舉世聞名的冠軍，激勵著世界各地的粉絲充分發揮自身潛力。該系列的第二波產品讓所有人——無論是職業運動員、體育愛好者，還是文化策展人——都能夠透過自我表達的穿著來尋找快樂，在收穫自信的同時獲得舒適的體驗，並成為自己心目中的冠軍。」

這是Champion與Muhammad Ali Enterprises多年合作以來推出的第二波產品，整合了Champion旗下全球各大品牌平臺。Muhammad Ali Enterprises由Authentic Brands Group (ABG)與Muhammad Ali Family Trust (MAFT)的受託人Lonnie Ali共同擁有。該系列將透過Champion.com以及Champion零售店在美國、歐洲、亞洲、墨西哥和南美銷售。第三波產品預計將於今年稍晚發布，2022年還將推出新的膠囊系列。

ABG娛樂業務資深副總裁Katie Jones表示：「阿里曾說過，『冠軍的誕生地並非訓練場館，而是他們的自身深處——渴望、夢想和憧憬。』此次合作將繼續向阿里一生中所彰顯出的這種最寶貴的精神致敬。」

為慶祝此次穆罕默德·阿里系列第二波產品的發布，Champion將向位於肯塔基州路易斯維爾的非營利博物館及文化中心——穆罕默德·阿里中心(Muhammad Ali Center)進行捐贈，以此致敬這位被眾多人視為精神支柱的傳奇。

如需瞭解有關該系列服飾和Champion品牌的更多詳情，請造訪Champion.com，並透過 Instagram、Twitter、TikTok和Facebook關注該品牌。

Champion®運動裝

自1919年以來，Champion已經為男性和女性提供了全系列的創新運動服飾，包括運動服、套衫、運動衫、運動胸罩、隊服、鞋履和飾品。Champion憑藉創新的設計和一流的產品測試，確保為消費者提供始終如一的優異品質和創新服飾。Champion服飾可透過百貨商店、體育用品專賣店、專業零售商以及Champion.com等通路購買。如需瞭解更多資訊，請致電1-800-315-0563或寄送郵件至Facebook.com/Champion，或透過Twitter @Championusa和Instagram @Champion關注我們。Champion是HanesBrands (NYSE:HBI)旗下品牌。

關於穆罕默德·阿里

穆罕默德·阿里是20世紀極具影響力的運動員和人道主義鬥士之一，在運動界和爭取公民權利的歷史上都留下了諸多頗具傳奇色彩的時刻。1960年，阿里在羅馬奧運上獲得了拳擊金牌。50多年以來，阿里的影響早已超越拳台，成為各個時代聲名遠播、備受愛戴的偶像人物。

無與倫比的崇高職業道德、代表性的拳擊技術以及堅定捍衛自我信念的大無畏精神，造就了穆罕默德·阿里這位傳奇人物。阿里一生獲得過無數獎盃與榮譽，曾被《體育畫報》(Sports Illustrated)評選為「世紀體育人物」(Sportsman of the Century)，也曾被GQ評選為的「世紀運動員」(Athlete of the Century)，還獲得過聯合國「和平使者」稱號，他曾獲頒總統自由勳章，並曾榮獲國際特赦組織(Amnesty International)終生成就獎。阿里的精神傳承跨越了文化的界限，持續激勵著當今全球最具影響力的運動員、藝術家、音樂家和人道主義者。

關於Authentic Brands Group

Authentic Brands Group (ABG)是一家從事品牌發展、市場推廣以及娛樂業的公司，旗下擁有眾多全球媒體、娛樂及時尚品牌。ABG總部位於紐約市，致力於透過與一流製造商、批發商和零售商合作，提升並打造30多個消費品牌和資產的長期價值。ABG旗下品牌於全球市場銷售，涵蓋奢侈品店、精品店、百貨公司、中階市場、大眾市場及電商等通路，同時在全球擁有6,000多家獨立商店以及店中店。

ABG致力於透過交付極具吸引力的產品、內容、商務以及臨場感體驗，來幫助旗下品牌轉型。集團透過打造和啟動原創行銷策略，幫助其消費者觸點、平臺和新興媒體的各大品牌獲得成功。ABG旗下代表性及全球知名品牌組合包括Marilyn Monroe®、Elvis Presley®、Muhammad Ali®、Shaquille O'Neal®、Dr. J®、Greg Norman®、Neil Lane®、Thalia®、Sports Illustrated®、Eddie Bauer®、Spyder®、Volcom®、Airwalk®、Nautica®、Izod®*、Forever 21®、Aéropostale®、Juicy Couture®、Vince Camuto®、Lucky Brand®、Nine West®、Jones New York®、Frederick's of Hollywood®、Adrienne Vittadini®、Van Heusen®*、Arrow®*、Tretorn®、Tapout®、Prince®、Vision Street Wear®、Brooks Brothers®、Barneys New York®、Judith Leiber®、Herve Leger®、Frye®、Hickey Freeman®、Hart Schaffner Marx®、Thomasville®、Drexel®和Henredon®。2021年第三季收購，尚未完成*。

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