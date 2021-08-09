运动服饰品牌Champion®再次推出拳王阿里胶囊系列新品

北卡州温斯顿-塞勒姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--始创于1919年的百年知名运动服饰品牌Champion携手Muhammad Ali Enterprises再次推出Champion穆罕默德·阿里限量版胶囊系列，全新的设计搭配靓丽的色彩，旨在唤醒这位体育界传奇人物在1960年罗马奥运会上勇夺金牌时所展现出的无畏精神，当时阿里年仅18岁。

该系列的细节设计以1960年奥运会赛场和运动员队服为灵感，其服饰采用了独特的运动元素、标志性廓形、奢华面料及大量的立体剪裁。男女款系列在美国的零售价区间为35到125美元，尺码涵盖XS到2XL，产品包括Reverse Weave®连帽卫衣、半拉链卫衣、慢跑裤、短裤、印花T恤、短款上衣、骑行裤、帽饰以及缎面拳击袍等。同时，服饰上还印有拳王阿里的经典名言，如“我是最棒的，在我还不确定这一点的时候，我就已经这样告诉自己”，以及以奥运元素为设计灵感的品牌标志。

HanesBrands集团全球运动服饰总裁Jon Ram表示：“穆罕默德·阿里是拳击场的艺术家，也是举世闻名的冠军，激励着世界各地的粉丝充分发挥自身潜力。该系列的第二波产品让所有人——无论是职业运动员，体育爱好者，还是文化策展人——都能够通过自我表达的穿着来寻找快乐，在收获自信的同时获得舒适的体验，并成为自己心目中的冠军。”

这是Champion与Muhammad Ali Enterprises多年合作以来推出的第二波产品，整合了Champion旗下全球各大品牌平台。Muhammad Ali Enterprises由Authentic Brands Group (ABG)与Muhammad Ali Family Trust (MAFT)的受托人Lonnie Ali共同拥有。该系列将通过Champion.com以及Champion零售店在美国、欧洲、亚洲、墨西哥和南美销售。第三波产品预计将于今年晚些时候发布，2022年还将推出新的胶囊系列。

ABG娱乐业务高级副总裁Katie Jones表示：“阿里曾说过，‘冠军的诞生之地并非训练场馆，而是他们的自身深处——渴望、梦想和憧憬。’此次合作将继续向阿里一生中所彰显出的这种最宝贵的精神致敬。”

为庆祝此次穆罕默德·阿里系列第二波产品的发布，Champion将向位于肯塔基州路易斯维尔的非营利博物馆及文化中心——穆罕默德·阿里中心(Muhammad Ali Center)进行捐赠，以此致敬这位被众多人视为精神支柱的传奇。

如需了解有关该系列服饰和Champion品牌的更多详情，请访问Champion.com，并通过 Instagram、Twitter、TikTok和Facebook关注该品牌。

Champion®运动装

自1919年以来，Champion已经为男性和女性提供了全系列的创新运动服饰，包括运动服、卫衣、运动衫、运动胸罩、队服、鞋履和饰品。Champion凭借创新的设计和一流的产品测试，确保为消费者提供始终如一的优异品质和创新服饰。Champion服饰可通过百货店、体育用品专卖店、专业零售商以及Champion.com等渠道购买。如需了解更多信息，请致电1-800-315-0563或发送邮件至Facebook.com/Champion，或通过Twitter @Championusa和Instagram @Champion关注我们。Champion是HanesBrands (NYSE:HBI)旗下品牌。

关于穆罕默德·阿里

穆罕默德·阿里是20世纪极具影响力的运动员和人道主义斗士之一，在运动界和争取公民权利的历史上都留下了诸多颇具传奇色彩的时刻。1960年，阿里在罗马奥运会上获得了拳击金牌。50多年以来，阿里的影响早已超越拳台，成为各个时代声名远播、备受爱戴的偶像人物。

无与伦比的崇高职业道德、标志性的拳击技术以及坚定捍卫自我信念的大无畏精神，造就了穆罕默德·阿里这一传奇人物。阿里一生获得过无数奖杯与荣誉，曾被《体育画报》(Sports Illustrated)评为“世纪体育人物”(Sportsman of the Century)，也曾被GQ评为的“世纪运动员”(Athlete of the Century)，还获得过联合国“和平信使”称号，他曾被授予总统自由勋章，并曾荣获国际特赦组织(Amnesty International)终生成就奖。阿里的精神传承跨越了文化的界限，持续激励着当今全球最具影响力的运动员、艺术家、音乐家和人道主义者。

关于Authentic Brands Group

Authentic Brands Group (ABG)是一家从事品牌发展、市场推广以及娱乐行业的公司，旗下拥有众多全球媒体、娱乐及时尚品牌。ABG总部位于纽约市，致力于通过与一流制造商、批发商和零售商合作，提升并打造30多个消费品牌和资产的长期价值。ABG旗下品牌面向全球市场销售，涵盖奢侈品店、精品店、百货公司、中层市场、大众市场及电商等渠道，同时在全球拥有6,000多家独立门店以及店中店。

ABG致力于通过交付极具吸引力的产品、内容、商务以及沉浸式体验，来帮助旗下品牌转型。集团通过打造和激活原创营销策略，助力其消费者触点、平台和新兴媒体的各大品牌获得成功。ABG旗下标志性及全球知名品牌组合包括Marilyn Monroe®、Elvis Presley®、Muhammad Ali®、Shaquille O'Neal®、Dr. J®、Greg Norman®、Neil Lane®、Thalia®、Sports Illustrated®、Eddie Bauer®、Spyder®、Volcom®、Airwalk®、Nautica®、Izod®*、Forever 21®、Aéropostale®、Juicy Couture®、Vince Camuto®、Lucky Brand®、Nine West®、Jones New York®、Frederick's of Hollywood®、Adrienne Vittadini®、Van Heusen®*、Arrow®*、Tretorn®、Tapout®、Prince®、Vision Street Wear®、Brooks Brothers®、Barneys New York®、Judith Leiber®、Herve Leger®、Frye®、Hickey Freeman®、Hart Schaffner Marx®、Thomasville®、Drexel®和Henredon®。2021年第三季度收购，尚未完成*。

如需了解更多信息，请访问authenticbrands.com。

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