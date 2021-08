Champion® Athleticwear onthult tweede capsule in Muhammad Ali-collectie

With details based on the 1960 Games historic location and team uniforms, Champion's Muhammad Ali collection features unique athletic accents, iconic silhouettes, luxe fabrics and voluminous draping. The men’s and women’s apparel includes Reverse Weave® hoodies, quarter-zip pullovers, joggers, shorts, graphic T-shirts, crop tops, bike shorts, hats and a special satin boxing robe. The collection is being distributed via Champion.com and Champion retail stores with distribution in the United States, Europe, Asia, Mexico and South America. A third drop is scheduled for later this year to be followed by additional capsules in 2022. (Photo: Business Wire)

Champion, makers of authentic athletic apparel since 1919, and Muhammad Ali Enterprises, today dropped the second, limited-edition capsule in Champion’s Muhammad Ali Collection. The capsule’s new designs and fresh colors are fabricated to evoke the ethos of the sports legend during his inspirational gold medal win during the 1960 Games in Rome as an 18-year-old.

Champion, makers of authentic athletic apparel since 1919, and Muhammad Ali Enterprises, today dropped the second, limited-edition capsule in Champion’s Muhammad Ali Collection. The capsule’s new designs and fresh colors are fabricated to evoke the ethos of the sports legend during his inspirational gold medal win during the 1960 Games in Rome as an 18-year-old.

WINSTON-SALEM, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Champion, makers van authentieke sportkleding sinds 1919, en Muhammad Ali Enterprises, hebben vandaag de tweede capsule in beperkte oplage uitgebracht in de Muhammad Ali-collectie van Champion. De nieuwe ontwerpen en frisse kleuren van de capsule zijn gefabriceerd om het ethos van de sportlegende op te roepen tijdens zijn inspirerende gouden medaille-overwinning tijdens de Spelen van 1960 in Rome als 18-jarige.

Met details gebaseerd op de historische locatie van de Spelen van 1960 en teamuniformen, heeft de kleding unieke atletische accenten, iconische modellen, luxe materialen en volumineuze draperingen. De heren- en damescollecties, die in de Verenigde Staten tussen $ 35 en $ 125 worden verkocht, zijn verkrijgbaar in de maten XS-2XL en omvatten Reverse Weave®-hoodies, pullovers met kwartrits, joggingbroeken, shorts, T-shirts met graphics, korte tops, fietsshorts, petten en speciale satijnen boksjas. De stukken hebben legendarische citaten van Ali, waaronder ‘I am the greatest, I said that even before I knew I was’ (Ik ben de beste, ik zei dat zelfs voordat ik wist dat ik het was), samen met op de Spelen geïnspireerde merkemblemen.

“Muhammad Ali was een artiest in de ring en een kampioen van de mensen daarbuiten, en inspireerde zijn fans over de hele wereld om hun allerbeste te zijn”, zei Jon Ram, groepspresident van global activewear voor HanesBrands. “Met de tweede versie in deze collectie kan iedereen, van professionele atleten tot sportliefhebbers in de achtertuin en cultuurcuratoren, echt hun eigen Kampioen zijn door het plezier te vinden in het kleden voor zelfexpressie en je zelfverzekerd te voelen terwijl je je op je gemak voelt.”

De tweede versie van het meerjarige partnerschap van het merk met Muhammad Ali Enterprises, eigendom van Authentic Brands Group (ABG) in samenwerking met Lonnie Ali, een trustee van de Muhammad Ali Family Trust (MAFT), omvat wereldwijde integratie over de merkplatformen van Champion. De collectie wordt verspreid via Champion.com en Champion-winkels met distributie in de Verenigde Staten, Europa, Azië, Mexico en Zuid-Amerika. Een derde versie staat gepland voor later dit jaar, gevolgd door extra capsules in 2022.

“Ali zou zeggen: ‘Champions aren't made in gyms, champions are made from something they have deep inside them – a desire, a dream, a vision’ (Kampioenen worden niet gemaakt in sportscholen, kampioenen worden gemaakt van iets dat ze diep in zich hebben - een verlangen, een droom, een visie)”, zei Katie Jones, senior vice-president entertainment bij ABG. “Dit partnerschap blijft ter ere van wat tijdens zijn leven het belangrijkste was voor Ali.”

Om de tweede versie van de Muhammad Ali-collectie te vieren, doet Champion een donatie aan het in Louisville, Kentucky, gevestigde Muhammad Ali Center, een non-profit museum en cultureel centrum gewijd aan het eren van de man die voor zo velen zoveel betekende.

Voor meer informatie over de collectie en het merk Champion, gaat u naar Champion.com en volgt u het merk op Instagram, Twitter, TikTok en Facebook.

Champion® Athleticwear

Sinds 1919 biedt Champion een volledige lijn van innovatieve sportkleding voor mannen en vrouwen aan, waaronder activewear, sweatshirts, T-shirts, sportbeha's, teamuniformen, schoenen en accessoires. Champion maakt gebruik van innovatief design en modernste producttesten om compromisloze kwaliteit en innovatieve kleding voor zijn consumenten te garanderen. De kleding van Champion is te koop bij warenhuizen, sportwinkels, speciaalzaken en op Champion.com. Neem voor meer informatie contact met ons op via 1-800-315-0563 of via: Facebook.com/Champion, volg ons op Twitter @Championusa of op Instagram @Champion. Champion is een merk van HanesBrands (NYSE:HBI).

Muhammad Ali

Muhammad Ali is een van de meest invloedrijke atleten en humanitaire personen van de 20e eeuw en heeft een aantal van de meest legendarische momenten in de sport- en burgerrechtengeschiedenis gecreëerd. Meer dan 50 jaar nadat hij als gouden medaillewinnaar in het boksen op de Olympische Spelen van 1960 in Rome naar voren kwam, reikt de nalatenschap van Ali verder dan de ring en wordt hij nog steeds algemeen erkend als een van de meest gevierde en geliefde iconen aller tijden.

Zijn onvergelijkbare arbeidsethos, kenmerkende bokstechnieken en onverschrokkenheid om op te komen voor zijn overtuigingen, dragen allemaal bij aan de legende die Muhammad Ali is. Onder zijn talloze prijzen en onderscheidingen werd hij door Sports Illustrated uitgeroepen tot ‘Sportman van de Eeuw’, GQ's ‘Atleet van de eeuw’, een boodschapper van de vrede van de Verenigde Naties, en heeft hij de presidentiële medaille van vrijheid en de Amnesty International Lifetime Achievement Award ontvangen. De erfenis van Muhammad Ali wordt in alle culturen gevierd en blijft de meest invloedrijke atleten, artiesten, muzikanten en humanitaire personen van vandaag over de hele wereld inspireren.

Authentic Brands Group

Authentic Brands Group (ABG) is een merkontwikkelings-, marketing- en entertainmentbedrijf met een portfolio van wereldwijde media-, entertainment- en lifestylemerken. ABG, met hoofdkantoor in New York City, verhoogt en bouwt de langetermijnwaarde van meer dan 30 consumentenmerken en eigendommen op door samen te werken met toonaangevende fabrikanten, groothandelaren en detailhandelaren. De merken van ABG hebben een wereldwijde retailvoetafdruk in de luxe, specialiteits-, warenhuis-, gemiddelde-, massa- en e-commercekanalen en in meer dan 6.000 zelfstandige winkels en shop-in-shops over de hele wereld.

ABG zet zich in om merken te transformeren door fascinerende product-, inhoud-, zakelijke en meeslepende ervaringen te leveren. Het creëert en activeert originele marketingstrategieën om het succes van zijn merken op alle consumentencontactpunten, platforms en opkomende media te stimuleren. De portfolio van ABG met iconische en wereldberoemde merken omvat Marilyn Monroe®, Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Shaquille O'Neal®, Dr. J®, Greg Norman®, Neil Lane®, Thalia®, Sports Illustrated®, Eddie Bauer ®, Spyder®, Volcom®, Airwalk®, Nautica®, Izod®*, Forever 21®, Aéropostale®, Juicy Couture®, Vince Camuto®, Lucky Brand®, Nine West®, Jones New York®, Frederick's of Hollywood® , Adrienne Vittadini®, Van Heusen®*, Arrow®*, Tretorn®, Tapout®, Prince®, Vision Street Wear®, Brooks Brothers®, Barneys New York®, Judith Leiber®, Herve Leger®, Frye®, Hickey Freeman ®, Hart Schaffner Marx®, Thomasville®, Drexel® en Henredon®. In afwachting van acquisitie in het 3e kwartaal van 2021*.

Ga meer informatie naar authenticbrands.com.

Volg ABG op Twitter, LinkedIn en Instagram.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.