Champion® Athleticwear apresenta segunda cápsula da coleção Muhammad Ali

With details based on the 1960 Games historic location and team uniforms, Champion's Muhammad Ali collection features unique athletic accents, iconic silhouettes, luxe fabrics and voluminous draping. The men’s and women’s apparel includes Reverse Weave® hoodies, quarter-zip pullovers, joggers, shorts, graphic T-shirts, crop tops, bike shorts, hats and a special satin boxing robe. The collection is being distributed via Champion.com and Champion retail stores with distribution in the United States, Europe, Asia, Mexico and South America. A third drop is scheduled for later this year to be followed by additional capsules in 2022. (Photo: Business Wire)

WINSTON SALEM, CAROLINA DO NORTE--(BUSINESS WIRE)--A Champion, fabricante de vestuário esportivo autêntico desde 1919, e a Muhammad Ali Enterprises, lançaram hoje a segunda cápsula com edição limitada da Coleção Muhammad Ali da Champion. Os novos designs da cápsula e cores estimulantes são fabricados para evocar o espírito da legenda do esporte durante sua inspiradora conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960, aos 18 anos.

Com detalhes baseados na histórica localização e uniformes da equipe dos Jogos de 1960, o vestuário apresenta detalhes atléticos únicos, silhuetas icônicas, tecidos luxuosos e caimento volumoso. As peças das coleções masculinas e femininas, que custarão entre US$ 35 e US$ 125 nos Estados Unidos, abrangem os tamanhos XS a 2XL e incluem capuzes Reverse Weave®, pulôveres de um quarto de zíper, calças de corrida, shorts, camisetas estampadas, crops, shorts para ciclismo, bonés e robe de boxe de cetim especial. As peças possuem citações lendárias de Ali, incluindo “Eu sou o melhor, falei isso antes mesmo de saber que era”, juntamente com decalques da marca inspirados nos Jogos.

“Muhammad Ali foi um artista no ringue e um campeão das pessoas fora dele, inspirando seus fãs em todo o mundo a dar o melhor de si”, afirmou Jon Ram, presidente do grupo de vestuário esportivo global da HanesBrands. “O segundo drop desta coleção permite que todos, desde atletas profissionais a entusiastas de esportes amadores e curadores de cultura sejam seu próprio Champion sentindo a alegria de se vestir para autoexpressão e se sentir confiantes e confortáveis.”

O segundo drop na parceria plurianual da marca com a Muhammad Ali Enterprises, de propriedade da Authentic Brands Group (ABG) em conjunto com Lonnie Ali, uma administradora do Muhammad Ali Family Trust (MAFT), inclui integração global nas plataformas da marca Champion. A coleção está sendo distribuída pela Champion.com e lojas de varejo Champion com distribuição nos Estados Unidos, Europa, Ásia, México e América do Sul. Um terceiro drop está programado para este ano, com cápsulas adicionais em 2022.

“Ali diria: ‘Campeões não nascem em ginásios, campeões são feitos de algo que existe dentro deles – um desejo, um sonho, uma visão’”, disse Katie Jones, vice-presidente sênior de entretenimento da ABG. “Essa parceria continua honrando o que foi mais importante para Ali durante sua vida.”

Para celebrar o segundo drop da Coleção Muhammad Ali, a Champion fará uma doação para o Centro Muhammad Ali em Louisville, Kentucky, um museu e centro cultural sem fins lucrativos dedicado a honrar o homem que significou tanto para muitos.

Para saber mais sobre a coleção e a marca Champion, acesse Champion.com e siga a marca no Instagram, Twitter, TikTok e Facebook.

Champion® Athleticwear

Desde 1919, a Champion oferece uma completa linha de vestuário atlético inovador para homens e mulheres, incluindo moda ativa, moletons, camisetas, sutiãs esportivos, uniformes de times, calçados e acessórios. A Champion emprega design inovador e testes de produtos de ponta para garantir qualidade com segurança e vestuário inovador para seus consumidores. O vestuário da Champion pode ser adquirido em lojas de departamentos, de artigos esportivos, varejistas especializados e em Champion.com. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 1-800-315-0563 ou em Facebook.com/Champion, siga-nos no Twitter @Championusa ou no Instagram @Champion. Champion é uma marca da HanesBrands (NYSE:HBI).

Muhammad Ali

Muhammad Ali foi um dos atletas e humanitários mais influentes do século XX e criou alguns dos momentos mais lendários na história dos esportes e dos direitos civis. Mais de 50 anos após surgir como um medalhista de ouro no boxe nas Olimpíadas de Roma de 1960, o legado de Ali vai além do ringue e ele continua sendo amplamente reconhecido como um dos ícones mais celebrados e adorados de todos os tempos.

Sua incomparável ética de trabalho, técnicas específicas de boxe e coragem para defender suas crenças contribuíram para a legenda que é Muhammad Ali. Entre seus incontáveis prêmios e reconhecimentos, ele foi nomeado “Esportista do Século” pela Sports Illustrated, “Atleta do Século” pela GQ, um Mensageiro da Paz das Nações Unidas, recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade e o Prêmio da Anistia Internacional pelo Conjunto da Obra. O legado de Muhammad Ali é celebrado em diversas culturas e continua inspirando os atletas, artistas, músicos e humanitários mais influentes ao redor do mundo.

Authentic Brands Group

A Authentic Brands Group (ABG) é uma empresa de desenvolvimento de marca, marketing e entretenimento, que possui um portfólio de marcas de mídias globais, entretenimento e estilo de vida. Sediada na cidade de Nova York, a ABG eleva e constrói o valor a longo prazo de mais de 30 marcas de produtos de consumo e propriedades, através de parcerias com os melhores fabricantes, atacadistas e varejistas. Suas marcas possuem uma presença global nos canais de luxo, especialidade, loja de departamentos, intermediário, massa e comércio eletrônico e em mais de 6.000 lojas independentes e de terceiros (shop-in-shops) ao redor do mundo.

A ABG está comprometida em transformar marcas entregando produtos, conteúdo, negócios e experiências imersivas atraentes. Ela cria e ativa estratégias originais de marketing para impulsionar o sucesso de suas marcas em todos os pontos de contato, plataformas e mídia emergente do consumidor. O portfólio de marcas icônicas e mundialmente renomadas da ABG incluem Marilyn Monroe®, Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Shaquille O'Neal®, Dr. J®, Greg Norman®, Neil Lane®, Thalia®, Sports Illustrated®, Eddie Bauer®, Spyder®, Volcom®, Airwalk®, Nautica®, Izod®*, Forever 21®, Aéropostale®, Juicy Couture®, Vince Camuto®, Lucky Brand®, Nine West®, Jones New York®, Frederick's of Hollywood®, Adrienne Vittadini®, Van Heusen®*, Arrow®*, Tretorn®, Tapout®, Prince®, Vision Street Wear®, Brooks Brothers®, Barneys New York®, Judith Leiber®, Herve Leger®, Frye®, Hickey Freeman®, Hart Schaffner Marx®, Thomasville®, Drexel® e Henredon®. *Aquisição pendente no terceiro trimestre de 2021.

Para mais informações, acesse authenticbrands.com.

Siga a ABG no Twitter, LinkedIn e Instagram.

