Carbon Streaming达成Rimba Raya碳流协议和战略联盟协议

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Carbon Streaming Corporation (NEO: NETZ) (FSE: M2QA)（简称“Carbon Streaming”或“公司”）欣然确认，公司已与Infinite-EARTH Limited（简称“InfiniteEARTH”）达成了之前宣布的碳信用流协议，并与InfiniteEARTH创始人达成战略联盟协议。

如2021年8月3日的新闻稿（链接：Carbon Streaming Corporation - 新闻和媒体）所详述，InfiniteEARTH是Rimba Raya生物多样性保护区项目（简称“Rimba Raya项目”）的开发商；该项目是业界的旗舰“降排+”（REDD+，减少毁林和森林退化所致排放）项目。InfiniteEARTH拥有Rimba Raya项目的独家碳权和营销权，预计将在该项目的整个剩余20年计入期内创造超过7,000万个碳信用额（每年约350万个碳信用额）。

Carbon Streaming总裁兼首席执行官Justin Cochrane证实：“我们很高兴与我们的InfiniteEARTH战略合作伙伴达成了对Rimba Raya项目的变革性投资协议。”Cochrane先生继续说道：“我们打算迅速、大规模地采取行动，将像Rimba Raya这样的非凡碳项目纳入公司的投资组合。”

关于Rimba Raya项目的更多信息，参见此处：https://rimba-raya.com/。

关于InfiniteEARTH

InfiniteEARTH是一家总部位于香港的项目开发公司，负责开发和管理保护地银行，并为全球公司提供环境补偿和企业社会责任(CSR)解决方案。该公司成立于2008年，目标是在印度尼西亚中加里曼丹(Central Kalimantan)创建Rimba Raya项目——一片占地64,500公顷的泥炭森林。Rimba Raya是世界上最大的“降排+”项目之一。该项目根除毁林活动，促进当地野生动物的保护，出售基于之前公告用于棕榈油生产的富碳森林的碳信用额。

InfiniteEARTH的项目侧重于通过创建社会和物理缓冲区来保护濒危物种栖息地、高保护价值(HCV)和高碳储量(HCS)森林以及国家公园。

所有项目均旨在实现联合国可持续发展目标；为此，InfiniteEARTH为农村社区的可持续发展提供资金，具体途径包括能力建设；太阳能和节能炉灶、水产养殖、农林（“丛林作物”）模式等低影响技术的转让，以及医疗保健和幼儿教育材料等社会福利项目。

关于Carbon Streaming Corporation

Carbon Streaming是一个独特的ESG原则投资工具，可为投资者提供碳信用额度敞口，是政府和企业实现其碳中和与“净零”气候目标的关键工具。我们的商业模式专注于获取、管理和发展高质量、多样化的项目和/或公司投资组合，投资于直接或间接产生或积极参与自愿和/或合规碳信用额的项目和/或公司。

公司通过与项目开发商和所有者的碳信用流安排投入资本，通过将资本引入本来可能无法开发的项目来加快碳补偿项目的创建。其中许多项目除了具有减少或清除碳的潜力外，还具有重大的社会和经济共同效益。

如果您希望通过电子邮件及时接收公司发布的最新消息，请在此处订阅：https://www.carbonstreaming.com/contact/request-information/。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含适用证券法所界定的某些前瞻性陈述和前瞻性信息（统称为“前瞻性信息”）。除有关历史事实的陈述外，所有涉及公司认为、预期或预计未来将要或可能发生的活动、事件或发展的陈述（包括关于Rimba Raya项目未来碳信用生成估算的陈述和数字；公司未来战略及其时间安排）均为前瞻性信息。这些前瞻性信息以公司基于当前可用的信息产生的当前期望或信念为基础。前瞻性信息受到许多风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致公司的实际结果与前瞻性信息中所讨论的结果有重大差异，即使该等实际结果已经实现或基本实现，也不能保证它们将对公司产生预期的后果或影响。可能导致实际结果或事件与当前预期存在重大差异的因素包括：一般经济、市场和业务状况以及在“风险因素”标题下披露的其他风险，以及截至2021年6月30日在SEDAR网站www.sedar.com上提交的公司年度信息表中披露的风险。

任何前瞻性信息仅代表发布之日的情况。除适用的证券法可能要求外，公司无意图或义务更新任何前瞻性信息，即使出现了新的信息、未来事件或结果或其他情况。虽然公司认为前瞻性信息中固有的假设是合理的，但前瞻性信息并不能保证未来的业绩，因此，由于前瞻性信息中固有的不确定性，不应过度依赖此类陈述。

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