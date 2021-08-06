Andersen Global與稅務和顧問公司攜手合作，鞏固波多黎各業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--隨著合作公司AFS CPA Group LLC (AFS)的加入，Andersen Global鞏固了在波多黎各的稅務和法律業務，以進一步擴展其波多黎各平臺。

AFS為個人及各種規模的企業客戶提供稅務和諮詢服務，涵蓋法律、醫療、食品和餐飲、服飾、行銷、科技、非營利機構及業主協會等多種行業。公司由創辦人兼執行合夥人Antonio Sécola於2000年創立，總部位於古拉沃(Gurabo)，提供稅務、金融、投資及現金管理服務，同時也提供外包和薪資管理服務。

Antonio表示：「作為前Arthur Andersen成員，我期待重新回歸組織，與志同道合的人士攜手合作，努力為客戶提供一流的解決方案。本公司致力於提供優質服務，此次合作進一步強化了我們的能力，讓我們能夠為有跨境需求的客戶提供無縫解決方案。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「我們很高興與AFS的優秀團隊合作，他們對管理工作的投入程度和我們一樣。波多黎各是我們的重要目標市場，在該市場上，AFS以及合作公司CST Law將一起為我們的客戶提供全套整合式、獨立的服務。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾8,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾284個地點發展業務。

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