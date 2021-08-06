Andersen Global与税务和咨询公司携手合作，巩固波多黎各业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--随着合作公司AFS CPA Group LLC (AFS)的加入，Andersen Global巩固了其在波多黎各的税务和法律业务，以进一步拓展其波多黎各平台。

AFS向个人及各种规模企业客户提供税务和咨询服务，执业领域涵盖法律、医疗、食品和餐饮、服饰、营销、技术、非盈利协会及业主协会等多种行业。公司由创始人兼执行合伙人Antonio Sécola于2000年创立，总部位于古拉沃(Gurabo)，提供税务、金融、投资及现金管理服务，同时也提供外包和薪资管理服务。

Antonio表示：“作为前Arthur Andersen成员，我期待重新回归组织，与志同道合的人士携手合作，努力为客户提供一流解决方案。我们公司致力于提供优质服务，此次合作进一步补充了我们的能力，让我们能够为有跨境需求的客户提供无缝解决方案。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“我们很高兴与AFS的优秀团队合作，他们和我们一样，对管理工作有着坚定的承诺。波多黎各是我们的重要目标市场，在该市场上，AFS以及合作公司CST Law将一起为我们的客户提供一整套综合、独立的服务。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾8,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾284个地点开展业务。

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