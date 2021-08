Ultivue annuncia l'accordo di co-marketing con Fluidigm per soluzioni di imaging di biomarcatori per la medicina di precisione

CAMBRIDGE, Mass. & SOUTH SAN FRANCISCO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Ultivue, Inc. e Fluidigm Corporation (Nasdaq:FLDM) oggi hanno annunciato un accordo per una collaborazione di marketing con il quale le società offriranno ai clienti un portafoglio completo di soluzioni di flusso di lavoro per la scoperta di biomarcatori e lo sviluppo di farmaci.

Ultivue, azienda leader nell'avanzamento di soluzioni di medicina di precisione accelerando la scoperta e la conferma di biomarcatori di tessuti, sviluppa test unici da utilizzare in imaging e analisi di immunofluorescenza multiplex. La sua tecnologia proprietaria InSituPlex® è progettata per l'esplorazione rapida e completa di marcatori biologicamente pertinenti associati alla analisi della stessa slide-H&E in preziosi campioni tissutali.

Fluidigm è un leader nell'imaging a parametri elevati per i mercati della ricerca clinica traslazionale e dei test clinici. La sua tecnologia Imaging Mass Cytometry™ (IMC™) è progettata per l'interrogazione multiplex altamente mirata di sezioni di tessuto per 40 o più marcatori di proteina in una scansione, con segnali distinti non sovrapposti provenienti da anticorpi denominati come elementi rilevati simultaneamente per ciascun sub-micrometrico.

La collaborazione offre ai ricercatori una capacità completa per studi clinici e traslazionali. Ad esempio, la tecnologia InSituPlex è adatta a identificare aree di interesse che possono richiedere eventuale dettagliata profilazione con IMC™. L'accesso del cliente a entrambe le tecnologie può migliorare l'efficienza di programmi di scoperta di farmaci e, nella ricerca traslazionale, consentire ai pazienti la stratificazione per controllare casi che richiedono ulteriori accertamenti.

“La citometria di massa per l'imaging è diventata parte integrante dei mercati della ricerca clinica traslazionale e delle analisi cliniche”, ha spiegato Chris Linthwaite, Presidente e CEO di Fluidigm. “Attraverso Fluidigm Therapeutic Insights Services, offriamo ai nostri clienti accesso alle nostre tecnologie oltre a quelle di Ultivue, fornendo soluzioni di imaging ottimali per la scoperta dei biomarcatori e lo sviluppo di farmaci”.

“Ultivue è all'avanguardia dell'innovazione e offre informazioni biologiche uniche per i nostri clienti”, ha dichiarato Mark Rees, Vice-Presidente di Business Development presso Ultivue. “La nostra tecnologia InSituPlex® offre un'utile profilazione del tessuto ed ampia la profondità di informazioni ricavabili da una singola sezione che è complementare alle capacità a parametri elevati di citometria di massa per imaging. Riteniamo che questa offerta congiunta con Fluidigm fornirà ai ricercatori un flusso di lavoro senza soluzione di continuità che consentirà una scoperta di biomarcatori e un processo di sviluppo di farmaci molto più efficienti.”

Informazioni su Fluidigm

Fluidigm Corporation (Nasdaq:FLDM) è un'azienda incentrata sulle esigenze più urgenti nella ricerca traslazionale e clinica, compresi cancro, immunologia e immunoterapia. Utilizzando tecnologie proprietarie CyTOF® e microfluidiche, sviluppiamo, produciamo e commercializziamo soluzioni multi-omiche per guidare conoscenze significative nella salute e nella malattia, identificare biomarcatori per informare decisioni, e accelerare lo sviluppo di terapie più efficaci. I nostri clienti sono importanti istituti di ricerca accademici, governativi, farmaceutici, biotecnologici, sulle piante e sugli animali, e laboratori clinici di tutto il mondo. Insieme a loro, cerchiamo di migliorare la qualità della vita per tutti.

Fluidigm, il logo Fluidigm e CyTOF sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Fluidigm Corporation negli Stati Uniti e/o altre società. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà esclusiva di dei rispettivi titolari. Destinato all'utilizzo esclusivo per scopi di ricerca. Non destinato all'utilizzo in procedure diagnostiche. Per maggiori informazioni, visitare fluidigm.com.

Informazioni su Ultivue

Ultivue, Inc. offre a scienziati e ricercatori test multiplex per biomarcatori per la fenotipizzazione tissutale e la patologia digitale. La sua tecnologia proprietaria InSituPlex® consente l'esplorazione e l'interrogazione avanzata dei campioni di tessuti per la ricerca medica di precisione. Queste soluzioni altamente personalizzabili e l'approccio di consulenza scientifica rafforzano e accelerano la scoperta dei biomarcatori e i programmi di sviluppo dei farmaci. Per maggiori informazioni visitare ultivue.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.