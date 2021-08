Champion® Athleticwear dévoile la deuxième capsule de la Collection Muhammad Ali

With details based on the 1960 Games historic location and team uniforms, Champion's Muhammad Ali collection features unique athletic accents, iconic silhouettes, luxe fabrics and voluminous draping. The men’s and women’s apparel includes Reverse Weave® hoodies, quarter-zip pullovers, joggers, shorts, graphic T-shirts, crop tops, bike shorts, hats and a special satin boxing robe. The collection is being distributed via Champion.com and Champion retail stores with distribution in the United States, Europe, Asia, Mexico and South America. A third drop is scheduled for later this year to be followed by additional capsules in 2022. (Photo: Business Wire)

Champion, makers of authentic athletic apparel since 1919, and Muhammad Ali Enterprises, today dropped the second, limited-edition capsule in Champion’s Muhammad Ali Collection. The capsule’s new designs and fresh colors are fabricated to evoke the ethos of the sports legend during his inspirational gold medal win during the 1960 Games in Rome as an 18-year-old.

WINSTON SALEM, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--Champion, fabricant de vêtements de sport authentiques depuis 1919, et Muhammad Ali Enterprises, ont lancé aujourd’hui la deuxième capsule en édition limitée de la Collection Muhammad Ali de Champion. Les nouveaux designs et les couleurs fraîches de la capsule ont été conçus pour évoquer l’éthique qui était celle de la légende du sport lorsqu’il a remporté sa médaille d’or inspirante aux JO de Rome en 1960, à l’âge de 18 ans.

Avec des détails inspirés du site historique des JO de 1960 et des tenues d’équipe, les vêtements offrent des accents athlétiques uniques, des silhouettes emblématiques, des tissus luxueux et des drapés volumineux. Les collections pour hommes et femmes, dont le prix s’échelonne entre 35 USD et 125 USD aux États-Unis, couvrent les tailles de XS à 2XL et comprennent des sweatshirts à capuche Reverse Weave®, des pulls à glissière quart de longueur, des joggings, des shorts, des t-shirts imprimés, des tops courts, des shorts de vélo, des casquettes et un peignoir de boxe spécial en satin. Les pièces sont ornées de citations légendaires d’Ali, notamment « I am the greatest, I said that even before I knew I was » (Je suis le plus grand et je le disais avant même de savoir que je l’étais) ainsi que des sigles de marque inspirés des JO.

« Muhammad Ali était un artiste sur le ring et un champion du peuple en dehors du ring, et dans le monde entier il a inspiré des fans à donner le meilleur d’eux-mêmes », a déclaré Jon Ram, président du groupe Global Activewear chez HanesBrands. « Le second drop de cette collection permet à chacun, qu’il soit athlète professionnel, amateur de sport local ou amoureux de la culture, d’être vraiment son propre Champion en trouvant la joie de s’habiller pour exprimer sa propre personnalité et avoir confiance en soi, tout en se sentant à l’aise. »

Le second drop du partenariat pluriannuel de la marque avec Muhammad Ali Enterprises, détenue par Authentic Brands Group (ABG) en collaboration avec Lonnie Ali, administratrice du Muhammad Ali Family Trust (MAFT), inclut une intégration mondiale entre les plateformes de marque de Champion. La collection est distribuée via Champion.com et les magasins de détail Champion, avec une distribution aux États-Unis, en Europe, en Asie, au Mexique et en Amérique du Sud. Un troisième drop est prévu plus tard cette année, et il sera suivi de capsules supplémentaires en 2022.

« Ali aurait dit : « On ne fabrique pas les champions dans les salles de gym, les champions se façonnent eux-mêmes à partir de quelque chose qu’ils ont au fond d’eux - un désir, un rêve, une vision », a déclaré Katie Jones, vice-présidente principale du divertissement chez ABG. « Ce partenariat continue d’honorer ce qui était le plus important pour Ali de son vivant. »

Pour célébrer le second drop de la collection Muhammad Ali, Champion va faire un don au Muhammad Ali Center, basé à Louisville, dans le Kentucky, un musée et centre culturel à but non lucratif qui se consacre à honorer cet homme qui a tellement compté pour tant de personnes.

Pour en savoir plus sur la collection et sur la marque Champion, visitez Champion.com et suivez la marque sur Instagram, Twitter, TikTok et Facebook.

Champion® Athleticwear

Depuis 1919, Champion propose une gamme complète d’articles de sport innovants pour hommes et femmes, y compris des tenues de sport, des sweatshirts, des t-shirts, des soutiens-gorge de sport, des tenues d’équipe, des chaussures et des accessoires. Champion s’appuie sur un design inventif et des tests de produits de pointe pour garantir à ses clients une qualité sans compromis et des vêtements innovants. Les tenues de sport de Champion peuvent être achetés dans les grands magasins, les magasins de sport, les détaillants spécialisés ainsi que sur Champion.com. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 1-800-315-0563 ou retrouvez-nous sur Facebook.com/Champion, sur Twitter @Championusa ou sur Instagram @Champion. Champion est une marque de HanesBrands (NYSE : HBI).

Muhammad Ali

Muhammad Ali (Mohamed Ali) est l’un des athlètes et humanitaires les plus influents du 20e siècle et il est à l’origine de certains des moments les plus légendaires de l’histoire du sport et des droits civiques. Plus de 50 ans après avoir été médaillé d’or en boxe aux Jeux olympiques de Rome en 1960, l’héritage de Muhammad Ali s’étend au-delà du ring et il continue d’être largement reconnu comme l’une des icônes les plus célébrées et les plus populaires de tous les temps.

Son éthique de travail incomparable, ses techniques de boxe uniques et son courage à défendre ses convictions ont tous contribué à la légende qu’est devenu Muhammad Ali. Parmi ses innombrables récompenses et distinctions, il a été nommé « Sportif du siècle » par Sports Illustrated, « Athlète du siècle » par GQ, Messager de la paix par les Nations Unies, a reçu la Médaille présidentielle de la liberté et s’est vu décerner un « Lifetime Achievement Award » par Amnesty International. L’héritage de Muhammad Ali est célébré dans toutes les cultures et il continue d’inspirer les athlètes, artistes, musiciens et humanitaires les plus influents d’aujourd’hui à travers le monde.

Authentic Brands Group

Authentic Brands Group (ABG) est une société de développement de marque, de marketing et de divertissement, qui possède un portefeuille de marques mondiales de médias, de divertissement et de style de vie. Basée à New York, ABG élève et renforce la valeur à long terme de plus de 30 marques et propriétés grand public en travaillant en partenariat avec des fabricants, des grossistes et des détaillants figurant parmi les meilleurs de leurs catégories. Ses marques ont une présence mondiale dans le commerce de détail dans les canaux luxe, spécialité, grands magasins, milieu de gamme, commerce de masse et commerce électronique et sont présentes dans plus de 6 000 magasins indépendants et boutiques à travers le monde.

ABG s’est engagée à transformer les marques en proposant des produits, du contenu, des affaires et des expériences immersives convaincants. Elle crée et active des stratégies marketing originales visant à favoriser le succès de ses marques sur tous les points de contact liés aux consommateurs, les plateformes et les médias émergents. Le portefeuille mondial d’ABG inclut les marques emblématiques de renommée mondiale suivantes : Marilyn Monroe®, Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Shaquille O’Neal®, Dr. J®, Greg Norman®, Neil Lane®, Thalia®, Sports Illustrated®, Eddie Bauer®, Spyder®, Volcom®, Airwalk®, Nautica®, Izod®*, Forever 21®, Aéropostale®, Juicy Couture®, Vince Camuto®, Lucky Brand®, Nine West®, Jones New York®, Frederick’s of Hollywood®, Adrienne Vittadini®, Van Heusen®*, Arrow®*, Tretorn®, Tapout®, Prince®, Vision Street Wear®, Brooks Brothers®, Barneys New York®, Judith Leiber®, Herve Leger®, Frye®, Hickey Freeman®, Hart Schaffner Marx®, Thomasville®, Drexel® et Henredon®. Acquisition prévue au T3 2021*.

Pour plus d’informations, visitez authenticbrands.com.

Suivez ABG sur Twitter, LinkedIn et Instagram.

