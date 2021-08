Andersen Global renforce sa couverture à Porto Rico avec un cabinet fiscal et de conseil

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a accru la dimension de sa plateforme portoricaine avec l’ajout du cabinet collaborateur AFS CPA Group LLC (AFS), renforçant sa présence dans le pays où elle offre désormais une couverture fiscale et juridique.

AFS fournit des services fiscaux et de conseil aux clients, qui peuvent être des particuliers ou des petites et grandes entreprises, desservant une variété d’industries telles que le juridique, la médecine, l’alimentation et la restauration, les vêtements, le marketing, la technologie, les organisations à but non lucratif et les associations de propriétaires. Le cabinet, créé en 2000 par Antonio Sécola, fondateur et associé directeur, est basé à Gurabo et propose des services fiscaux, financiers, d’investissement et de gestion de trésorerie ainsi que des fonctions d’externalisation et de paie.

« En tant qu’ancien d’Arthur Andersen, j’ai hâte de retrouver leur culture et de travailler avec des personnes qui partagent nos idées et qui ont pour vocation d’offrir aux clients les meilleures solutions qui soient », a déclaré Antonio. « Notre cabinet s’est donné pour mission de fournir un service de la plus haute qualité, et cette collaboration enrichit notre capacité à proposer des solutions transparentes à nos clients ayant des besoins transfrontaliers. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe de haut calibre qui partage notre profond dévouement envers l’intendance », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « AFS, en collaboration avec le cabinet collaborateur CST Law, fournit à nos clients une gamme complète de services intégrés et indépendants sur cet important marché. »

