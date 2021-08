ViacomCBS s'associe à Sky pour lancer Paramount+ en Europe

NEW YORK et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ViacomCBS Networks International (VCNI), une division de ViacomCBS Inc. (NASDAQ : VIAC, VIACA) et Sky, qui fait partie de Comcast Corporation (NASDAQ : CMCSA), ont annoncé aujourd'hui que Paramount+ sera lancé sur les plateformes Sky au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, et en Allemagne, Suisse et Autriche (GSA) en 2022 dans le cadre d'un nouvel accord de distribution pluriannuel qui comprend également l'élargissement de la distribution du portefeuille leader de chaînes de télévision par abonnement de ViacomCBS et le renouvellement de Sky en tant que partenaire de vente de publicité sur certains marchés.

« Nous sommes très heureux d'élargir notre partenariat de longue date avec Sky pour continuer à enrichir le portefeuille de ViacomCBS avec des marques de divertissement leaders pour les clients de Sky et, surtout, pour offrir Paramount+ à de nouveaux publics sur tous les marchés de Sky, notamment le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Italie et la région GSA », a déclaré Raffaele Annecchino, président et directeur général de ViacomCBS Networks International. « Cet accord transformateur pour la distribution est essentiel pour dynamiser nos ambitions à l'échelle mondiale en matière de streaming, tout en soutenant les objectifs stratégiques de Sky qui visent à offrir un meilleur service à ses publics grâce à une plus grande flexibilité pour consommer notre contenu sur toutes les plateformes ».

Paramount+ est la toute dernière d'une série d'applications à arriver sur Sky Q en ajoutant plus de 10 000 heures de contenu ; ceci renforce la stratégie d'agrégation de Sky et permet à ses clients de regarder encore plus de contenu de qualité en un seul endroit sur la plateforme Sky Q.

Stephen van Rooyen, vice-président exécutif et directeur général de Sky pour le Royaume-Uni et l'Europe, a déclaré : « Voici un autre exemple de notre façon d'innover pour nos clients et du regroupement que nous faisons entre les meilleures applications et le meilleur contenu en un seul endroit sur Sky Q, ce qui permet aux clients de regarder plus de télévision de qualité que jamais. Paramount+ est un excellent service qui propose un large éventail de films et de séries TV fantastiques, et ce nouvel accord élargi avec ViacomCBS profitera aux deux entreprises ».

Dès le lancement, les abonnés de Sky Cinema auront droit au bonus de Paramount+ inclus sans coût supplémentaire et donnant accès parallèlement à deux services fantastiques avec plus de 10 000 heures de contenu supplémentaire pour un prix accessible. Dans le cadre de ce partenariat, les longs métrages de Paramount Pictures continueront à être disponibles sur Sky Cinema au Royaume-Uni et rejoindront Sky Cinema en Allemagne et en Italie en 2022. Tous les autres clients de Sky pourront s'abonner à Paramount+ en tant que service complémentaire.

Paramount+ propose un vaste catalogue de séries originales, d'émissions à succès et de films populaires de toutes catégories, produits par des marques et de studios de production de renommée mondiale, notamment SHOWTIME®, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures et Smithsonian Channel, et qui s'ajoute à une offre solide de contenu local haut de gamme. En dehors des États-Unis, le service de streaming premium propose près de 3 000 épisodes de contenus pour enfants, 1 000 épisodes de télé-réalité, plus de 500 films et 2 500 heures de séries, drames et sitcoms de Paramount+ Originals, CBS et SHOWTIME®.

Les titres qui seront disponibles en 2022 au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie et la GSA comprennent une collection de films originaux exclusifs de Paramount+, ainsi que de nouvelles versions de franchises emblématiques, notamment HALO, The Offer et la nouvelle série iCarly. En tant que page d'accueil principale de SHOWTIME, notre service propose L'homme qui est tombé sur terre, le talentueux M. Ripley, Super Pumped, et American Gigolo, qui viennent s'ajouter aux titres populaires de ViacomCBS, tels que Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, Star Trek: Prodigy, et MTV Unplugged. Le service proposera également une collection d'avant-premières de nouveaux films et de films préférés des fans de Paramount Pictures, comme les séries des franchises Mission Impossible et Transformer.

En outre, ViacomCBS et Sky ont conclu un accord pluriannuel de prolongation pour la distribution des chaînes linéaires de ViacomCBS, notamment Comedy Central, MTV et Nickelodeon, au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie et la région GSA. Les chaînes seront complétées par un choix important d'ensembles de box TV, ce qui donnera aux clients la possibilité de regarder le contenu qu'ils aiment au moment et à l'endroit qu'ils souhaitent.

ViacomCBS a renouvelé son accord pluriannuel avec Sky en tant que partenaire de vente de publicité pour toutes les plateformes et chaînes au Royaume-Uni et en Italie. Sky Media continuera à prendre en charge la vente de la publicité pour l'ensemble du portefeuille de chaînes de ViacomCBS, notamment Channel 5 au Royaume-Uni, où ViacomCBS et Channel 5 bénéficieront de l'innovation de Sky Media, leader sur le marché de la publicité interactive.

Les autres termes des accords n'ont pas été divulgués.

Paramount+ sera également disponible directement auprès des consommateurs au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie et en Afrique du Sud par le biais de l'application Paramount+ pour iOS et Android et sur toutes les télévisions connectées et les plateformes OTT prises en charge. Les tarifs et l'offre de contenu local seront annoncés à une date ultérieure.

À propos de Paramount+

Paramount+ est un service numérique mondial de streaming vidéo par abonnement de ViacomCBS qui propose une montagne de divertissements de qualité pour un public de tout âge. À l'échelle internationale, le service de streaming propose une vaste bibliothèque de séries originales, d'émissions à succès et de films populaires dans tous les genres, produits par des marques et des studios de production de renommée mondiale, notamment SHOWTIME, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures et Smithsonian Channel, et qui viennent s'ajouter à une offre solide de contenu local haut de gamme. Lancé le 4 mars 2021, le service est actuellement disponible aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et dans les pays nordiques, et sera lancé en Australie le 11 août 2021. D'ici la fin de l'année, ViacomCBS aura lancé Paramount+ sur 25 marchés, et sur 45 marchés d'ici fin 2022.

Pour de plus amples informations sur Paramount+, veuillez visiter le site web www.paramountplus.com et suivez @ParamountPlus sur les plateformes des réseaux sociaux.

À propos de ViacomCBS Networks International (VCNI)

ViacomCBS Networks International (VCNI), une division de ViacomCBS Inc. (NASDAQ : VIAC), est composée d'un grand nombre des marques grand public les plus emblématiques du monde. Son portefeuille comprend notamment Channel 5, Telefe, Network 10, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount Network, ainsi que les services de streaming Paramount+ et PlutoTV, et ViacomCBS International Studios, entre autres. Outre le fait d'offrir des services de streaming innovants et des produits vidéo numériques, ViacomCBS Networks International fournit des compétences puissantes en matière de production, de distribution et de solutions publicitaires à des partenaires sur cinq continents et dans plus de 180 pays.

À propos de Sky

Sky est la première entreprise de médias et de divertissement en Europe et fait partie de Comcast Corporation, une entreprise mondiale de médias et de technologie. Dans six pays, nous connectons nos 23 millions de clients aux meilleurs divertissements, sports, actualités et arts, et notamment à notre propre contenu original primé.

Notre technologie, y compris le leader du marché Sky Q, connecte les personnes à tout ce qu'elles aiment – les divertissements de Sky TV, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et BBC iPlayer, et les applications comme Spotify, YouTube, BBC Sounds, Highbrow, Peloton, Fiit, et encore plus ; tout en un seul endroit et simplement. Notre service de diffusion NOW offre aux téléspectateurs tout le plaisir de Sky avec la flexibilité d'un service sans contrat. Nous offrons du très haut débit commercial 4G aux petites entreprises au Royaume-Uni grâce à notre nouveau fournisseur de haut débit B2B, Sky Connect.

Sur la lancée du succès des contenus de Sky Originals comme Chernobyl, Gangs of London et Brassic, nous avons décidé de doubler notre investissement dans le contenu original d'ici 2024 à travers Sky Studios. Sky News fournit gratuitement du journalisme impartial et fiable, Sky Arts est la seule chaîne d'arts gratuite uniquement dédiée aux arts au Royaume-Uni et qui rend les arts accessibles à tout le monde ; et Sky Sports, notre service de diffusion sports leader, propose aux téléspectateurs les plus grands événements de sports internationaux, des matchs de la Premier League aux courses de Formule 1 en passant par divers autres sports. Notre nouveau studio de télévision et de cinéma, Sky Studios Elstree, prévu pour 2022, devrait aboutir à la création de plus de 2 000 nouveaux emplois et générer 3 milliards de livres sterling supplémentaires d'investissement dans la production au Royaume-Uni, rien qu'au cours des cinq premières années.

Nous pensons que notre entreprise représente une véritable force pour le bien des communautés où nous déployons nos activités. Nous nous engageons à devenir la première entreprise de divertissement à zéro émission carbone en Europe d'ici 2030, et nous sommes fiers d'être un partenaire principal et partenaire média de COP26. Nous sommes un employeur inclusif reconnu par The Times and Stonewall pour notre engagement envers la diversité ; notre objectif ambitieux pour 2025 est de continuer à accroître la diversité et la représentation. Nous nous sommes engagés à investir 30 millions de livres sterling sur l'ensemble de nos marchés au cours des trois prochaines années afin d'améliorer notre approche de la diversité et l'inclusion, et de nous attaquer à l'injustice raciale.

