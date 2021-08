Loop Energy et Técnicas Reunidas concluent un accord de développement conjoint pour accélérer la commercialisation des véhicules à hydrogène

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Loop Energy (TSX:LPEN), un concepteur et fabricant de solutions basées sur des piles à combustible à l'hydrogène et Técnicas Reunidas (TR), un fournisseur mondial de services dédiés aux investisseurs en infrastructures d'hydrogène, basé à Madrid, en Espagne, annoncent un accord de développement conjoint. Dans le cadre de cet accord, les deux parties accéderont à de futures opportunités qui nécessitent à la fois l’expertise de TR en matière d'hydrogène et la technologie de pile à combustible de Loop Energy.

Cet accord de développement conjoint se concentre initialement sur la fourniture de solutions basées sur l'hydrogène à plusieurs marchés verticaux clés, notamment ceux des agences de transport, des flottes de camions, d’autobus et d'autocars, de la manutention, de l’entreposage et de la logistique portuaire, y compris le factage, les services de livraison urbaine et l’alimentation pour les applications stationnaires. Grâce aux équipements de production et d’approvisionnement sur site de TR, qui produisent de l'hydrogène à la fois par électrolyse de l'eau et par reformage à la vapeur de gaz naturel, de biogaz ou de bioéthanol, Loop pourra fournir des solutions basées sur l’hydrogène plus pratiques et plus rentables à ses clients du monde entier. Loop et TR examinent également des opportunités de partenariat visant à développer des solutions qui mettent à profit à la fois la technologie exclusive eFlow™ de Loop pour les piles à combustible ainsi que l’expertise et l'expérience de TR dans les technologies de l'hydrogène.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Loop Energy et sommes convaincus que notre expérience dans les technologies de l'hydrogène, associée à la technologie exclusive eFlow de Loop, permettra de créer puis de renforcer le marché des véhicules à hydrogène en Amérique du Nord et dans le monde tout en ouvrant la voie à l'adoption des technologies FCEV », déclare Miguel Angel Vega de Técnicas Reunidas.

Cet accord élargit d’autant plus l'initiative Total Customer Care de Loop Energy, qui vise à réunir un écosystème de fournisseurs et de prestataires de service leaders du secteur bénéficiant de la confiance des clients pour l'adoption et l'intégration des technologies de l'hydrogène. Cette nouvelle étape permettra de fournir une solution aux équipementiers, destinée à réduire à la fois les délais de commercialisation et les goulots d'étranglement.

« Cette collaboration avec Técnicas Reunidas constitue une étape majeure vers l'élargissement de l'écosystème du secteur de l'hydrogène et vers l'accompagnement de nos clients équipementiers dans le processus de développement du marché et des canaux de distribution », déclare George Rubin, directeur commercial de Loop Energy. « Il s'agit d’un nouveau chapitre dans l'accélération mondiale de l'adoption de l'hydrogène et nous sommes ravis de fournir à nos clients un accès à un large éventail des meilleures technologies de l'hydrogène disponibles grâce à des partenariats comme ceux-ci. »

À propos de Técnicas Reunidas

Técnicas Reunidas (TR) est une entreprise spécialisée dans la conception et la gestion de projets d’installations industrielles à travers le monde. Pendant presque 60 ans, Técnicas Reunidas a conçu et géré la construction de plus de 1 000 installations dans plus de 50 pays. L’entreprise se spécialise dans de nombreux domaines d’activité notamment ceux du raffinage et de la pétrochimie, du traitement du gaz naturel en amont, de l’électricité et de l’eau. Técnicas Reunidas accompagne ses clients dans le développement de leurs projets de la phase initiale jusqu’à l’exécution complète. L’entreprise a pour objectif de réduire les coûts de développement, d’optimiser le modèle d’entreprise des clients, de garantir le financement des projets et de renforcer son engagement environnemental. www.tecnicasreunidas.es

À propos de Loop Energy Inc.

Loop Energy est un important concepteur et fabricant de systèmes de pile à combustible destinés à l’électrification des véhicules tels que les utilitaires légers, les autobus et les camions moyens et lourds. Les produits de Loop, notamment les plaques bipolaires pour pile à combustible, intègrent la technologie exclusive eFlow™ de la Société. La technologie eFlow™ a été élaborée pour permettre aux clients commerciaux de maximiser les performances tout en réduisant les coûts. Loop travaille avec les équipementiers et les grands fournisseurs de sous-systèmes de véhicules dans le cadre de la production de véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène. Pour plus d’informations sur les efforts de Loop en faveur d’un avenir zéro émission, merci de vous rendre sur le site www.loopenergy.com.

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations prospectives au sens de la législation en vigueur relative aux titres, qui reflètent les attentes actuelles de la direction quant à de futurs événements. Les informations prospectives sont basées sur diverses suppositions et sont sujettes à un certain nombre de risques et incertitudes, dont une grande partie ne peut être maîtrisée par la Société, ce qui pourrait engendrer un écart sensible entre les résultats et événements réels et ceux dévoilés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, la capacité de la Société à mettre sa stratégie en œuvre et les facteurs abordés à la section « Risk Factors » de son prospectus ordinaire final daté du 18 février 2021. Loop décline toute obligation de mise à jour de ces énoncés prospectifs.

