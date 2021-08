Ultivue kondigt co-marketingovereenkomst aan met Fluidigm voor biomarkerbeeldvormingsoplossingen voor precisiegeneeskunde

CAMBRIDGE, Mass. & SOUTH SAN FRANCISCO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Ultivue, Inc. en Fluidigm Corporation (Nasdaq: FLDM) hebben vandaag een co-marketingovereenkomst aangekondigd waarin de bedrijven de klant een uitgebreid portfolio van workflowoplossingen voor het ontdekken van biomarkers en de ontwikkeling van geneesmiddelen zullen aanbieden.

Ultivue, een leider in het bevorderen van oplossingen voor precisiegeneeskunde door de ontdekking en validatie van weefselbiomarkers te versnellen, ontwikkelt unieke assays voor gebruik in multiplex immunofluorescentiebeeldvorming en -analyse. De gepatenteerde InSituPlex®-technologie van het bedrijf is ontworpen voor snel en uitgebreid onderzoek van biologisch relevante markers in combinatie met H&E-analyse voor dezelfde coupes in waardevolle weefselmonsters.

Fluidigm is een leider in beeldvorming met hoge parameters voor de markten voor klinisch translationeel onderzoek en klinische tests. De Imaging Mass Cytometry™ (IMC™)-technologie van het bedrijf is ontworpen voor zeer gemultiplexte gerichte bestudering van weefselcoupes voor 40 of meer eiwitmarkers in één scan, met duidelijke niet-overlappende signalen van met elementen gelabelde antilichamen die gelijktijdig worden gedetecteerd voor elke submicrometerpixel.

De samenwerking biedt onderzoekers end-to-end servicemogelijkheden voor klinisch en translationeel werk. De InSituPlex-technologie is bijvoorbeeld zeer geschikt voor het identificeren van aandachtsgebieden die mogelijk downstream, diepgaande profilering met IMC™ vereisen. De toegang van klanten tot beide technologieën kan de efficiëntie van programma's voor het ontdekken van geneesmiddelen verbeteren en, in translationeel onderzoek, patiëntstratificatie mogelijk maken om gevallen te beoordelen die verder onderzoek vereisen.

"Imaging Mass Cytometry is een integraal onderdeel geworden van de markten voor klinisch translationeel onderzoek en klinische tests," aldus Chris Linthwaite, President en CEO van Fluidigm. "Via Fluidigm Therapeutic Insights Services bieden we onze klanten toegang tot onze technologie en die van Ultivue en voorzien we in optimale beeldvormingsoplossingen voor de ontdekking van biomarkers en de ontwikkeling van geneesmiddelen."

"Ultivue loopt voorop op het gebied van innovatie om unieke biologische inzichten te bieden aan onze klanten," stelde Mark Rees, VP Business Development bij Ultivue. "Onze InSituPlex®-technologie biedt waardevolle profilering van het weefsel en vergroot de informatiediepgang die mogelijk is vanuit een enkele coupe die een aanvulling is op de mogelijkheden met hoge parameters van Imaging Mass Cytometry. We zijn van mening dat dit gezamenlijke aanbod met Fluidigm de onderzoekers nu een naadloze workflow zal bieden die een veel efficiënter proces voor de ontdekking van biomarkers en het ontwikkelen van geneesmiddelen mogelijk maakt.”

Over Fluidigm

Fluidigm Corporation (Nasdaq: FLDM) richt zich op de meest dringende behoeften op het gebied van translationeel en klinisch onderzoek, waaronder kanker, immunologie en immunotherapie. Met behulp van bedrijfseigen CyTOF®- en microfluïdische technologieën ontwikkelen, produceren en verkopen we multi-omic-oplossingen om zinvolle inzichten in gezondheid en ziekte te bevorderen, biomarkers te identificeren om tot weloverwogen beslissingen te komen en de ontwikkeling van effectievere therapieën te versnellen. Onze klanten zijn toonaangevende academische, overheids-, farmaceutische, biotechnologische, plant- en dieronderzoeks- en klinische laboratoria over de hele wereld. Samen met hen streven we naar het verhogen van de kwaliteit van leven voor iedereen.

Fluidigm, het Fluidigm-logo en CyTOF zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Fluidigm Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Uitsluitend voor onderzoeksgebruik. Niet voor gebruik bij diagnostische procedures. Ga voor meer informatie naar fluidigm.com.

Over Ultivue

Ultivue, Inc. biedt onderzoekers en wetenschappers multiplex biomarker-assays voor weefselfenotypering en digitale pathologie. De gepatenteerde InSituPlex® -technologie maakt geavanceerde exploratie en bestudering van weefselmonsters voor precisiegeneeskundig onderzoek mogelijk. Deze zeer aanpasbare oplossingen en wetenschappelijke consultatieve benadering versterken en versnellen programma's voor de ontdekking van biomarkers en de ontwikkeling van geneesmiddelen. Ga voor meer informatie naar ultivue.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.