Ultivue annonce un accord de commercialisation conjointe avec Fluidigm, portant sur des solutions d'imagerie des biomarqueurs en médecine de précision

CAMBRIDGE, Massachusetts & SOUTH SAN FRANCISCO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Ultivue Inc. et Fluidigm Corporation (Nasdaq : FLDM) ont annoncé aujourd'hui un accord de commercialisation conjointe dans le cadre duquel les deux sociétés proposeront aux clients un portefeuille complet de solutions de flux de travail à des fins de recherche de biomarqueurs et de mise au point de médicaments.

Ultivue, le leader des progrès en solutions de médecine de précision grâce à l'accélération de la recherche et de la validation des biomarqueurs tissulaires, met au point des épreuves biologiques uniques destinées à être utilisées en imagerie et analyse par immunofluorescence multiplexe. Sa technologie exclusive InSituPlex® a été conçue pour l'exploration rapide et exhaustive de marqueurs biologiquement pertinents, en combinaison avec des colorations H&E d'échantillons tissulaires précieux.

Fluidigm est un acteur de premier plan en imagerie à paramètres multiples dans le domaine de la recherche translationnelle clinique et sur les marchés des essais cliniques. Sa technologie baptisée Imaging Mass Cytometry™ (IMC™) a été conçue pour l'interrogation ciblée hautement multiplexée de coupes tissulaires en vue de mesurer l'expression de 40 ou un nombre encore plus élevé de marqueurs protéiques en une seule exploration, des signaux non chevauchants distincts en provenance d'anticorps marqués par éléments étant détectés simultanément pour chaque pixel sous-micrométrique.

Cette collaboration dote les chercheurs de capacités de service de bout en bout dans le cadre de leur travail clinique et translationnel. La technologie InSituPlex convient par exemple à l'identification des zones d'intérêt susceptibles de nécessiter un profilage approfondi en aval à l'aide de la technologie IMC™. L'accès des clients aux deux technologies donne la possibilité d'optimiser l'efficacité des programmes de mise au point de médicaments et, en recherche translationnelle, permet de trier les patients et de déterminer quels cas requièrent de plus amples analyses.

« La technologie d'Imaging Mass Cytometry fait désormais partie intégrante de la recherche clinique translationnelle et des marchés des essais cliniques », a déclaré Chris Linthwaite, président-directeur général de Fluidigm. « Nos services d'information sur les traitements Fluidigm permettront à nos clients d'accéder à notre technologie ainsi qu'à celle d'Ultivue, pour des solutions d'imagerie optimales dans le cadre de la recherche des biomarqueurs et de la mise au point de traitements. »

« Ultivue est à la pointe de l'innovation pour fournir des perspectives biologiques uniques à nos clients », a affirmé Mark Rees, vice-président du développement commercial d'Ultivue. « Notre technologie InSituPlex® permet l'indispensable profilage des tissus et élargit le champ des informations qu'il est possible d'obtenir à partir d'une simple coupe tissulaire, en complément des capacités à paramètres multiples de l'Imaging Mass Cytometry. Nous estimons que cette offre conjointe avec Fluidigm dotera les chercheurs d'un flux de travail homogène, pour des processus de recherche de biomarqueurs et de mise au point de médicaments bien plus efficaces. »

À propos de Fluidigm

Fluidigm Corporation (Nasdaq : FLDM) se concentre sur les besoins les plus urgents en recherche clinique et translationnelle, dont le cancer, l'immunologie et l'immunothérapie. Grâce aux technologies exclusives CyTOF® et microfluidiques, nous mettons au point, fabriquons et commercialisons des solutions multiomiques qui nous permettent de faire avancer les connaissances et d'obtenir des informations pertinentes sur la santé et les maladies, d'identifier des biomarqueurs permettant de motiver les décisions et d'accélérer le développement de traitements plus efficaces. Parmi nos clients figurent d'éminentes entités universitaires, gouvernementales, pharmaceutiques, biotechnologiques, ainsi que des spécialistes de la recherche sur les animaux et les végétaux et des laboratoires cliniques du monde entier. Ensemble, nous mettons tout en œuvre pour accroître la qualité de vie de tout un chacun.

Fluidigm, le logo Fluidigm et CyTOF sont des marques de commerce et/ou déposées de Fluidigm Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent uniquement à leurs propriétaires respectifs. À des fins de recherche uniquement. Ne pas utiliser dans le cadre de procédures diagnostiques. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur fluidigm.com.

À propos d'Ultivue

Ultivue Inc. propose aux chercheurs et aux scientifiques des analyses multiplexes de biomarqueurs destinées au phénotypage des tissus et à la pathologie numérique. Sa technologie exclusive InSituPlex® permet une exploration et une analyse avancées des échantillons tissulaires dans le cadre de la recherche médicale de précision. Ces solutions hautement personnalisables et cette approche scientifique consultative renforcent et accélèrent les programmes de découverte de biomarqueurs et de mise au point de médicaments. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur ultivue.com.

