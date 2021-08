ViacomCBS faz parceria com a Sky para lançar Paramount+ na Europa

NOVA YORK E LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ViacomCBS Networks International (VCNI), uma divisão da ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) e Sky, parte da Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA), anunciou hoje que o Paramount+ será lançado nas plataformas da Sky no Reino Unido, Irlanda, Itália, Alemanha, Suíça e Áustria (GSA) em 2022 como parte de um novo acordo de distribuição plurianual que também inclui o transporte estendido do portfólio líder de canais de TV por assinatura da ViacomCBS e a renovação da Sky como parceira de vendas de anúncios em mercados selecionados.

" Estamos entusiasmados em expandir nossa parceria de longa data com a Sky para continuar oferecendo o portfólio líder de marcas de entretenimento premium da ViacomCBS para clientes Sky e, o que é importante, trazer o Paramount+ para novos públicos em todos os mercados da Sky, incluindo Reino Unido, Irlanda, Itália e GSA", disse Raffaele Annecchino, presidente e CEO da ViacomCBS Networks International. " Este acordo de distribuição transformador é a chave para acelerar nossas ambições globais em streaming e, ao mesmo tempo, apoiar os objetivos estratégicos da Sky para servir melhor o público com maior flexibilidade na forma como eles consomem nosso conteúdo em todas as plataformas".

O Paramount+ é o mais recente de uma série de aplicativos que virão para a Sky Q, adicionando mais de 10.000 horas de conteúdo, aprimorando ainda mais a estratégia de agregação da Sky e permitindo que os clientes da Sky assistam ainda mais do melhor conteúdo em um só lugar na plataforma Sky Q.

Stephen van Rooyen, vice-presidente executivo e diretor executivo da Sky no Reino Unido e Europa falou: " Este é outro exemplo de como estamos inovando para nossos clientes e agregando ainda mais todos os melhores aplicativos e conteúdo em um só lugar na Sky Q, dando a eles uma TV melhor do que nunca. O Paramount+ é um serviço excelente com uma vasta gama de filmes e séries de TV fantásticos, e ambos os negócios serão beneficiados pelo nosso novo e mais amplo acordo com a ViacomCBS".

Após o lançamento, os assinantes da Sky Cinema receberão o bônus do Paramount+ incluído sem custo adicional, fornecendo acesso a dois serviços fantásticos lado a lado com mais de 10.000 horas de conteúdo extra por um preço acessível. Como parte desta parceria, os longas-metragens da Paramount Pictures permanecerão disponíveis na Sky Cinema no Reino Unido e irão aderir à Sky Cinema na Alemanha e Itália em 2022. Todos os outros clientes da Sky poderão se inscrever no Paramount+ como um add-on para suas contas.

O Paramount+ apresenta um amplo catálogo de séries originais, programas de sucesso e filmes populares de todos os gêneros, de marcas e estúdios de produção de renome mundial, incluindo SHOWTIME®, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e o Smithsonian Channel, além de uma oferta robusta de conteúdo local premium. Fora dos Estados Unidos, o serviço premium de streaming oferece cerca de 3.000 episódios de conteúdo infantil, 1.000 episódios de realidade, mais de 500 filmes e 2.500 horas de séries, dramas e sitcoms do Paramount+ Originals, CBS e SHOWTIME®.

Os títulos que estarão disponíveis até 2022 no Reino Unido, Irlanda, Itália e GSA incluem uma coleção de Paramount + Originals exclusivos e novas abordagens em franquias icônicas, incluindo HALO, The Offer e a nova série iCarly. Como a casa internacional de SHOWTIME, o serviço vai oferecer The Man Who Fell to Earth, Ripley, Super Pumped, e American Gigolo, além de títulos populares da ViacomCBS, tal como Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, Star Trek: Prodigy e MTV Unplugged. O serviço também contará com uma coleção de novas estreias de filmes e favoritos dos fãs da Paramount Pictures como filmes das franquias de Mission Impossible e Transformer.

Além disso, a ViacomCBS e a Sky alcançaram uma extensão de vários anos para o transporte dos canais lineares da ViacomCBS — incluindo Comedy Central, MTV e Nickelodeon — no Reino Unido, Irlanda, Itália e GSA. Os canais serão complementados por uma forte seleção de box sets, dando aos clientes a flexibilidade de assistir o conteúdo que amam quando e onde quiserem.

A ViacomCBS renovou seu contrato plurianual com a Sky como um parceiro de vendas de anúncios para todas as plataformas e canais no Reino Unido e Itália. A Sky Media continuará a controlar as vendas de anúncios em todo o portfólio de canais da ViacomCBS, incluindo o Canal 5 no Reino Unido, onde a ViacomCBS e o Channel 5 se beneficiarão da inovação líder de mercado da Sky Media em publicidade endereçável.

Outros termos dos acordos não foram divulgados.

O Paramount+ também estará disponível diretamente ao consumidor no Reino Unido, Irlanda, Itália e GSA através do aplicativo do Paramount+ para iOS e Android e em todos os dispositivos de TV conectados e plataformas OTT compatíveis. Os preços e a oferta de conteúdo local serão anunciados posteriormente.

Sobre o Paramount+

O Paramount+ é um serviço de streaming de vídeo por assinatura digital global da ViacomCBS que apresenta uma montanha de entretenimento premium para públicos de todas as idades. Internacionalmente, o serviço de streaming apresenta uma extensa biblioteca de séries originais, programas de sucesso e filmes populares em todos os gêneros, de marcas e estúdios de produção de renome mundial, incluindo SHOWTIME, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e o Smithsonian Channel, além de uma oferta robusta de conteúdo local premium. Lançado em 4 de março de 2021, o serviço está disponível atualmente nos EUA, Canadá, América Latina e países nórdicos, com a Austrália a lançar em 11 de agosto de 2021. No final de 2021, a ViacomCBS terá lançado o Paramount+ em 25 mercados, subindo para 45 mercados no final de 2022.

Para mais informações sobre a Paramount+, acesse www.paramountplus.com e siga a @ParamountPlus em plataformas sociais.

Sobre a ViacomCBS Networks International (VCNI)

ViacomCBS Networks International (VCNI), uma unidade da ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC), abrange muitas das marcas de entretenimento mais icônicas do mundo. Seu portfólio inclui o Channel 5, Telefe, Network 10, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount Network, bem como serviços de streaming do Paramount+ e PlutoTV, e os ViacomCBS International Studios, entre outros. Além de oferecer serviços de streaming inovadores e produtos de vídeo digital, a ViacomCBS Networks International fornece recursos poderosos em soluções de produção, distribuição e publicidade para parceiros em cinco continentes e em mais de 180 países.

VIAC-IR

Sobre a Sky

Sky é a empresa líder de mídia e entretenimento da Europa e faz parte da Comcast Corporation, uma empresa global de mídia e tecnologia. Em seis países, conectamos nossos 23 milhões de clientes ao melhor entretenimento, esportes, notícias e artes, incluindo nosso próprio conteúdo original premiado.

Nossa tecnologia, incluindo a líder de mercado Sky Q, conecta as pessoas a tudo que elas amam – entretenimento da Sky TV, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e BBC iPlayer, e aplicativos como Spotify, YouTube, BBC Sounds, Highbrow, Peloton, Fiit, e mais, em um lugar fácil. Nosso serviço de streaming NOW oferece aos espectadores todo o prazer da Sky com a flexibilidade de um serviço sem contrato. Por meio de nosso novo provedor de banda larga B2B, Sky Connect, oferecemos banda larga super-rápida com back-up 4G de nível empresarial para pequenas empresas no Reino Unido.

Aproveitando o sucesso da Sky Originals como Chernobyl, Gangs de Londres e Brassic, estamos dobrando nosso investimento em conteúdo original para 2024 através dos Sky Studios. A Sky News fornece jornalismo imparcial e confiável gratuitamente, Sky Arts é o único canal de artes gratuito dedicado do Reino Unido que torna as artes acessíveis a todos e a Sky Sports, nosso serviço líder de transmissão de esportes, traz aos clientes alguns dos maiores e melhores eventos esportivos globais desde Premier League até Fórmula 1 e tudo relacionado. Nosso novo estúdio de TV e cinema, o Sky Studios Elstree, que será inaugurado em 2022, espera-se que crie mais de 2.000 novos empregos e gere um investimento adicional de produção de £ 3 bilhões no Reino Unido nos primeiros cinco anos.

Acreditamos que podemos ser uma força do bem nas comunidades em que operamos. Estamos empenhados em ser a primeira empresa europeia de entretenimento com emissão zero de carbono em 2030 e temos orgulho de ser um parceiro principal e parceiro de mídia da COP26. Temos orgulho de nossa abordagem à diversidade e inclusão: fomos reconhecidos pelo The Times e Stonewall pelo nosso compromisso com a diversidade e definimos metas ambiciosas para 2025 para continuar a aumentar a diversidade e a representação. Também estamos empenhados em investir £ 30 milhões em nossos mercados ao longo de três anos para melhorar nossa abordagem à diversidade e inclusão, e para combater a injustiça racial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.