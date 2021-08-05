Carbon Streaming宣布与Infinite-EARTH创始人就Rimba Raya生物多样性保护区和战略伙伴关系达成碳信用流协议

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Carbon Streaming Corporation（简称“Carbon Streaming”或“公司”）(NEO: NETZ) (FSE: M2QA)欣然宣布，公司已与Infinite-EARTH Limited (“InfiniteEARTH”)达成碳信用流协议（简称“碳流协议”）。InfiniteEARTH是行业旗舰“降排+”（REDD+，减少毁林和森林退化所致排放）项目——Rimba Raya生物多样性保护区项目（简称“Rimba Raya项目”）的开发商。InfiniteEARTH拥有Rimba Raya项目的独家碳权和营销权，预计将在该项目的剩余20年计入期内创造超过7,000万个碳信用额（每年约350万个碳信用额）。

交易要点：

InfiniteEARTH将提供由Rimba Raya项目创造的100%碳信用额——预计在未来20年内将达到7,000万个信用额，减去已经承诺给以前买家的每年最高达63.5万个碳信用额。 根据碳流协议，在前四年，每年以预先商定的销售总价8.50美元交付100万个碳信用额。

前期现金投资（简称“ 现金对价 ”）为2,630万美元，其中2,230万美元用于与InfiniteEARTH的碳流协议，400万美元用于与创始人的战略联盟协议（定义如下）。

”）为2,630万美元，其中2,230万美元用于与InfiniteEARTH的碳流协议，400万美元用于与创始人的战略联盟协议（定义如下）。 Carbon Streaming就订立战略联盟协议发行22,695,900份普通股（简称“ 股份对价 ”）；Infinite-EARTH创始人打算利用这些股份建立一支强大的团队，在整个美洲开发“蓝碳”(Blue Carbon)系列项目。

”）；Infinite-EARTH创始人打算利用这些股份建立一支强大的团队，在整个美洲开发“蓝碳”(Blue Carbon)系列项目。 除了现金对价之外，对于根据碳流协议出售的每个碳信用额，Carbon Streaming还将持续向InfiniteEARTH付款。

Carbon Streaming总裁兼首席执行官Justin Cochrane表示：“我们非常振奋地向Carbon Streaming的股东公布Rimba Raya项目。我们相信，正如已从Rimba Raya项目购买碳信用额的一长串顶级公司名单所表明的那样，随着更多公司开始碳补偿过程，并寻求从诸如Rimba Raya项目这种带来大量气候、社区和生物多样性效益的优质‘降排+’项目购买碳信用额，此项目产生的碳信用额将继续富有价值、备受欢迎。”

Rimba Raya项目已经运作了十多年，位于印度尼西亚婆罗洲岛，旨在保护和保存热带低地泥炭沼泽森林——这是世界上最濒危的生态系统之一，栖息着深受喜爱却极度濒危的婆罗洲红毛猩猩(Pongo pygmaeus)的最后一个高密度种群。Rimba Raya项目预计每年将把温室气体(“GHG”)排放量降低3,527,171吨二氧化碳当量(“tCO 2 e”)；在2009年开始的30年碳补偿项目中，预计共降低1.3亿吨二氧化碳当量。

InfiniteEARTH是“降排+”行业的先驱，开发了世界上第一个“降排+”碳核算方法、第一个根据VCS（经验证碳标准www.verra.org）验证的降排+项目和第一个根据气候、社区和生物多样性标准获得“三金”验证的“降排+”项目。此外，InfiniteEARTH的Rimba Raya项目是世界上第一个将根据新推出的可持续发展经验证影响标准(SDVista)验证的“降排+”项目，因其对全部17个联合国可持续发展目标(UN SDG)的贡献而获得最高评级。

除碳流协议外，Carbon Streaming与InfiniteEARTH的创始人（简称“创始人”）还达成了战略联盟协议(“SAA”)。根据协议，创始人已同意向Carbon Streaming提供咨询服务。这些服务将包括碳项目咨询服务、碳信用营销和销售服务以及协助Carbon Streaming就新的潜在碳投资机会开展尽职调查。此外，对于未来计划的项目，战略联盟协议为Carbon Streaming提供任何碳流或特许权融资交易的优先权；优先权适用于整个美洲的“蓝碳”信用系列项目；创始人认为这些项目可能每年创造逾1,800万个碳信用额。

Justin Cochrane表示：“Carbon Streaming很高兴与InfiniteEARTH及其创始人合作，共同应对气候变化，保护该地区的丰富生物多样性，并改善这些当地社区的健康福祉和经济效益。”Cochrane先生继续说道：“这笔投资建立在Carbon Streaming基于自然的优质投资组合之上。该投资组合包括最近宣布的墨西哥MarVivo蓝碳项目和刚果民主共和国的倭黑猩猩和平森林(Bonobo Peace Forest)项目。这表明我们致力于对世界各地的碳信用项目投资，因为这些项目还带来大量的社区和生物多样性效益。”

InfiniteEARTH联合创始人Todd Lemons补充道：“碳流协议的条款提供前期资本。凭借这些资本，我们能够快速推动Rimba Raya项目内的几项重大举措。这些举措包括大幅提高出诊频率，并增加新设备和医务人员，以便通过我们的流动诊所来提供更广泛的医疗服务。此外，根据碳流协议的条款，我们能够通过发展社区所有的本地经济作物农林业举措来开启大规模重新造林的征程。同样，战略联盟协议的条款为MarVivo在整个美洲同时而非依次开发蓝碳系列项目提供营运资金。简而言之，通过这两笔交易，我们能够大幅提高产生积极影响的步伐和速度，而不是随着时间的推移通过每年的销售来实现增量变化。”

出售碳信用额产生的部分收入将直接用于Rimba Raya项目，以支持当地社区发展和省级政府基础设施。此外，用于项目区保护和养护的资金可能会推动温室气体排放量进一步降低，从而增加未来几年的碳信用额。这些活动包括建造用于监测野火或毁林活动的了望塔、清理河流和通过种植红树来重新造林。社区参与对这些活动至关重要，鼓励当地人积极参与持续的项目开发。社区参与还通过开发水过滤系统、流动医疗设施、奖学金和太阳能等提高生活质量的项目得到加强。所有这些举措均大大有助于落实印度尼西亚的可持续发展目标和联合国气候承诺。

欲了解Rimba Raya项目的更多信息，请访问：https://rimba-raya.com/。

碳流协议尚需满足惯例条件，预计在两周内成交。

关于InfiniteEARTH

InfiniteEARTH是一家总部位于香港的项目开发公司，负责开发和管理保护地银行，并为全球公司提供环境补偿和企业社会责任(CSR)解决方案。该公司成立于2008年，目标是在印度尼西亚中加里曼丹(Central Kalimantan)创建Rimba Raya项目——一片占地64,500公顷的泥炭森林。Rimba Raya是世界上最大的“降排+”项目之一。该项目根除毁林活动，促进当地野生动物的保护，出售基于之前公告用于棕榈油生产的富碳森林的碳信用额。

InfiniteEARTH的项目侧重于通过创建社会和物理缓冲区来保护濒危物种栖息地、高保护价值(HCV)和高碳储量(HCS)森林以及国家公园。

所有项目均旨在实现联合国可持续发展目标；为此，InfiniteEARTH为农村社区的可持续发展提供资金，具体途径包括能力建设；太阳能和节能炉灶、水产养殖、农林（“丛林作物”）模式等低影响技术的转让，以及医疗保健和幼儿教育材料等社会福利项目。

关于Carbon Streaming Corporation

Carbon Streaming是一个独特的ESG原则投资工具，可为投资者提供碳信用额度敞口，是政府和企业实现其碳中和与“净零”气候目标的关键工具。我们的商业模式专注于获取、管理和发展高质量、多样化的项目和/或公司投资组合，投资于直接或间接产生或积极参与自愿和/或合规碳信用额的项目和/或公司。

公司通过与项目开发商和所有者的碳信用流安排投入资本，通过将资本引入本来可能无法开发的项目来加快碳补偿项目的创建。其中许多项目除了具有减少或清除碳的潜力外，还具有重大的社会和经济共同效益。

如果您希望通过电子邮件及时接收公司发布的最新消息，请在此处订阅：https://www.carbonstreaming.com/contact/request-information/。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含适用证券法所界定的某些前瞻性陈述和前瞻性信息（统称为“前瞻性信息”）。除有关历史事实的陈述外，所有涉及公司认为、预期或预计未来将要或可能发生的活动、事件或发展的陈述（包括关于Rimba Raya项目未来碳信用生成和温室气体减排估算的陈述和数字；碳流收益的使用、交易的时间和结束；当地社区效益的产生；森林和濒危物种的养护和保护；未来碳信用额的创建；创始人对股份对价、公司的业务和资产及其未来战略的利用）均为前瞻性信息。这些前瞻性信息以公司基于当前可用的信息产生的当前期望或信念为基础。前瞻性信息受到许多风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致公司的实际结果与前瞻性信息中所讨论的结果有重大差异，即使该等实际结果已经实现或基本实现，也不能保证它们将对公司产生预期的后果或影响。可能导致实际结果或事件与当前预期存在重大差异的因素包括：一般经济、市场和业务状况以及在“风险因素”标题下披露的其他风险，以及截至2021年6月30日在SEDAR网站www.sedar.com上提交的公司年度信息表中披露的风险。

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