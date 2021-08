FPT Software collabore avec Solibri pour offrir des solutions personnalisées pour l’amélioration des projets d'architecture, d'ingénierie et de construction

FPT Tower - one of FPT's campuses in Hanoi, Vietnam (Photo: Business Wire)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--FPT Software est récemment devenu un développeur tiers de Solibri, l’entreprise leader dans le domaine de l’assurance et du contrôle de qualité pour la construction digitale en Finlande. FPT a pour objectif de soutenir le plus grand nombre d'entreprises du secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AIC) grâce à des solutions personnalisées qui leur permettent de relever les défis en matière d'assurance et de contrôle qualité.

FPT Software est la première société de la région Asie-Pacifique à rejoindre le réseau de développeurs tiers de Solibri. Les deux sociétés travailleront sur des projets de développement liés aux exigences de construction locales et aux réglementations.

Avec la licence non destinée à la revente de Solibri, FPT Software peut également aider les entreprises du secteur AIC à réduire les coûts de licence annuels en déployant « Solibri Office ». Ce logiciel d'assurance qualité permet de valider l'intégrité, la qualité et la sécurité physique des conceptions architecturales basées sur la modélisation des données du bâtiment (BIM), améliorant ainsi la productivité et la rentabilité des processus de construction digitale.

Afin de devenir développeur tiers, FPT Software a suivi une formation de deux mois et a passé un processus de contrôle sur l'expertise de Solibri en matière de solutions et de construction. Avec son expérience dans les technologies digitales et ses connaissances approfondies dans le domaine de la construction, FPT a établi des préconisations pour améliorer la solution de vérification des modèles sur le forum de Solibri.

"Nous sommes fiers de contribuer avec Solibri à que les sociétés d'architecture, d'ingénierie et de construction puissent accélérer l'adoption des technologies numériques. Ce rapprochement témoigne de notre aptitude et s'aligne parfaitement sur notre stratégie d'élargir notre portefeuille de services afin de répondre aux attentes d'un éventail plus large d'entreprises", déclare Nguyen Duc Kinh, vice-président de FPT Software, responsable du service automobile et fabrication.

"Renforcer l'écosystème Solibri avec des partenaires de développement compétents est une étape nécessaire pour répondre à la demande croissante des clients en matière des règles et de fonctionnalités sur mesure. FPT travaille sur différentes missions avec Solibri dans le cadre d'un projet commun", déclare Ville Kyytsönen, PDG, Solibri, Inc.

Dernièrement, FPT Software a créé une co-entreprise avec Japanese Smart Holdings, dans l'optique d'accélérer le développement des villes connectées en se concentrant sur des secteurs clés, notamment la fabrication, l'automobile et la construction. La société souhaite devenir un fournisseur de services de transformation digitale et IT de classe mondiale.

A propos de FPT Software

FPT Software Europe SARL appartient à FPT corporation, un groupe mondial de technologies et de services informatiques, dont le siège social est situé au Vietnam, avec près de 2,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 36 000 collaborateurs.

En tant qu’entreprise pionnière de la transformation digitale, FPT Software offre des services de plateformes digitales, Smart factory, de RPA, IA, IoT, Cloud, AR/VR, BPO, etc. FPT a aidé plus de 700 clients dans le monde - dont une centaine de sociétés Fortune 500 – grâce au développement de logiciels, leur déploiement, mise en œuvre ainsi que leur maintenance. Et ce dans des domaines d’activités tels que l’énergie, finance, assurance, fabrication, télécommunication, commerce, distribution, santé, média, transports et logistique.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site : https://fpt-software.fr/

À propos de Solibri

Solibri est une entreprise leader de l'assurance et du contrôle de qualité de la modélisation des données du bâtiment (BIM). En fournissant des outils prêts à l'emploi pour la validation BIM, le contrôle de la conformité, la coordination des processus et l’évaluation de la conception, l'analyse et la vérification des codes. La mission de Solibri est de développer et de commercialiser des solutions d'assurance qualité qui améliorent la qualité de la conception basée sur le BIM, et de rendre l'intégralité des processus de conception et de construction plus productifs et rentables. Parmi les clients de Solibri figurent de grands propriétaires de bâtiments, des entreprises de construction, des cabinets d'architectes et d'ingénieurs répartis dans plus de 70 pays. Solibri fait partie de Nemetschek Group. Pour plus d’informations veuillez consulter le site : www.solibri.com/

