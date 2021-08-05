ANYbotics利用Velodyne雷射雷達感測器提升自主移動機器人

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布，ANYbotics正在為其自主移動機器人裝備Velodyne的Puck™雷射雷達感測器。ANYbotics機器人可為工業操作員提供自動化機器人檢查解決方案，以支援工廠的監測和維護工作。

ANYbotics的四足機器人ANYmal能夠在開採和礦物、石油和天然氣、化工、能源和建築等具有挑戰性的工業地形中執行檢查和監測任務。在上下樓梯、爬越障礙物、臺階和縫隙以及爬入狹小空間時，ANYmal的腿足具有無與倫比的移動能力。ANYmal的有效載荷檢查可以為設備和基礎建設的狀況監測提供視覺、熱力學和聲學洞察。ANYbotics機器人檢查解決方案配備了Velodyne的Puck感測器，能夠繪製用於障礙物探測的工業環境地圖，並使ANYmal能夠在惡劣環境中以更高的精度穿越時避免碰撞。

ANYbotics感知團隊負責人Daniel Lopez Madrid表示：「Velodyne的雷射雷達感測器為ANYmal提供了關於其周圍環境的持續高解析度和3D資訊，幫助機器人安全地繪製複雜和惡劣環境地圖並在此類環境中巡查。這些感測器能夠實現我們的機器人所需要的精確定位和地圖繪製功能，以便瞭解它們所處的實體環境和任何變化，例如正在移動的人和物體。」

Velodyne Lidar歐洲執行董事Erich Smidt表示：「ANYbotics機器人解決方案在自動化操作工業檢查方面表現出色，能夠為工廠操作員提供資訊，從而盡可能地延長設備正常執行時間並提高安全性。透過使用Velodyne的雷射雷達，他們的機器人可以自主穿過複雜的多層環境，找到執行任務的最快路線。在執行過程中，機器人的系統可以安全地避開障礙物，並在崎嶇不平的地形上可靠地移動。」

Velodyne的雷射雷達感測器是機器人自主性和引導前行的重要組成部分。它們使移動機器人能夠在不熟悉和不可預測的環境中透過預先定義的任務和功能擴展到受控環境之外。Velodyne的感測器可以為定位、繪製地圖、物體分類和物體追蹤提供即時3D感知資料。這些感測器將高解析度影像資料與廣闊的垂直視野相結合，甚至能夠探測到低反射率物體的形狀，而不受其材料和移動狀態限制。這種感知功能對於推動安全和有效的移動機器人操作至關重要。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是雷射雷達的全球領先企業，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享有盛譽。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和保全。透過不斷創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作、競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「能夠」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙的變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：與雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；新冠疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商品化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。欲瞭解有關Velodyne業務相關風險和不確定性的更多資訊，請查閱Velodyne向美國證券交易委員會(SEC)提交文件中的「管理階層對財務狀況和經營業績的討論和分析」以及「風險因素」版塊，包括但不僅限於Form 10-K年報、Form 10-Q季報。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是根據Velodyne在新聞稿發布日期之前所獲取的資訊做出的，除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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