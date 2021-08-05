ANYbotics利用Velodyne激光雷达传感器提升自主移动机器人

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布，ANYbotics正在为其自主移动机器人装备Velodyne的Puck™激光雷达传感器。ANYbotics机器人可为工业操作员提供自动化机器人检查解决方案，以支持工厂的监测和维护工作。

ANYbotics的四足机器人ANYmal能够在开采和矿物、石油和天然气、化工、能源和建筑等具有挑战性的工业地形中执行检查和监测任务。在上下楼梯、爬越障碍物、台阶和缝隙以及爬入狭小空间时，ANYmal的腿足具有无与伦比的移动能力。ANYmal的有效载荷检查可以为设备和基础设施的状况监测提供视觉、热力学和声学洞察。ANYbotics机器人检查解决方案配备了Velodyne的Puck传感器，能够绘制用于障碍物探测的工业环境地图，并使ANYmal能够在恶劣环境中以更高的精度穿行时避免碰撞。

ANYbotics感知团队负责人Daniel Lopez Madrid表示：“Velodyne的激光雷达传感器为ANYmal提供了关于其周围环境的持续高分辨率和3D信息，帮助机器人安全地绘制复杂和恶劣环境地图并在此类环境中巡查。这些传感器能够实现我们的机器人所需要的精确定位和地图绘制功能，以便了解它们所处的物理环境和任何变化，例如正在移动的人和物体。”

Velodyne Lidar欧洲执行董事Erich Smidt表示：“ANYbotics机器人解决方案在自动化操作工业检查方面表现出色，能够为工厂操作员提供信息，从而尽可能地延长设备正常运行时间并提高安全性。通过使用Velodyne的激光雷达，他们的机器人可以自主穿过复杂的多层环境，找到执行任务的最快路线。在运行过程中，机器人的系统可以安全地避开障碍物，并在崎岖不平的地形上可靠地移动。”

Velodyne的激光雷达传感器是机器人自主性和引导前行的重要组成部分。它们使移动机器人能够在不熟悉和不可预测的环境中通过预定义的任务和功能扩展到受控环境之外。Velodyne的传感器可以为定位、绘制地图、物体分类和物体跟踪提供实时3D感知数据。这些传感器将高分辨率图像数据与广阔的垂直视野相结合，甚至能够探测到低反射率物体的形状，而不受其材料和移动状态限制。这种感知功能对于推进安全和有效的移动机器人操作至关重要。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是激光雷达的全球领先企业，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享有盛誉。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：与激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；新冠疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。欲了解有关Velodyne业务相关风险和不确定性的更多信息，请查阅Velodyne向美国证券交易委员会(SEC)提交文件中的“管理层对财务状况和运营业绩的讨论和分析”以及“风险因素”版块，包括但不仅限于Form 10-K年报、Form 10-Q季报。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于Velodyne在新闻稿发布日期之前所获取的信息做出的，除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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