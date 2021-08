Services financiers Innovation CIBC offre à Karbon une facilité de crédit pour soutenir ses plans de croissance

MENLO PARK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Services financiers Innovation CIBC est heureux d’annoncer qu’il a fourni une facilité de crédit de 5 millions de dollars à Karbon Inc. (« Karbon »), une entreprise du Nevada qui offre aux cabinets comptables un logiciel de gestion de cabinet de premier plan. L’entreprise prévoit utiliser la facilité pour soutenir ses plans d’embauche et investir davantage dans son ensemble de produits diversifiés.

La société Karbon a été fondée en 2014. Sa solution infonuagique novatrice permet aux cabinets comptables de gérer plus efficacement les flux de travail internes, les interactions avec les clients et les communications. L’entreprise compte actuellement des employés à travers les États-Unis qui possèdent une vaste expérience dans les secteurs de la comptabilité et du développement de logiciels, ainsi que des bureaux en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et à Sydney, en Australie.

Par le passé, le marché des logiciels de flux de travail était dominé par les solutions de bureau traditionnelles, mais le récent passage forcé et immédiat au travail à domicile a offert une occasion à Karbon. L’entreprise a donc vule nombre de ses utilisateurs actifs doubler en 2020.

« Le secteur connaissait une transition graduelle vers des équipes dispersées depuis des années, mais la pandémie a considérablement accéléré cette tendance. Les cabinets comptables fondés sur le flux de travail infonuagique, par rapport à ceux fondés sur les solutions de bureau traditionnelles, ont immédiatement réalisé la valeur d’avoir la souplesse nécessaire pour travailler efficacement de n’importe où, a déclaré Stuart McLeod, chef de la direction et cofondateur de Karbon. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de l’équipe Services financiers Innovation CIBC pour continuer à élaborer notre gamme de produits et devenir la solution de flux de travail infonuagique de choix pour les comptables. »

La société a également récemment annoncé un investissement de croissance stratégique de Five Elms Capital. Elle fera croître ses équipes aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni afin d’accélérer la mise au point et l’amélioration de l’ensemble de ses produits, conformément à sa mission visant à changer la façon dont les cabinets comptables fonctionnent.

« Stuart, John et Ian ont formé une équipe solide et de qualité qui se consacre à répondre aux besoins des cabinets comptables et de leurs clients. Nous sommes heureux de soutenir l’entreprise alors qu’elle poursuit son expansion à l’échelle mondiale », a déclaré Holly Dungan, directrice générale, Services financiers Innovation CIBC, à Menlo Park.

En plus de Five Elms Capital, Blackbird Ventures fait aussi partie des investisseurs en actions de Karbon.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l’innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, Boston, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, New York, Reston, Toronto et à Vancouver, l’équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de Karbon

Karbon est la plateforme de gestion de cabinet de premier plan pour le secteur de la comptabilité. L’entreprise est devenue indispensable pour les cabinets comptables du monde entier afin de soutenir leur équipe et de composer avec le passage soudain au travail à distance. Karbon rassemble la planification, les clients, le travail et la communication en un seul endroit, ce qui permet aux cabinets qui travaillent à distance d’être toujours ensemble en ligne. Fondée en 2014, Karbon possède des bureaux aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Consultez le site karbonhq.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.