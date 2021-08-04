upGrad收購全球教育科技公司KnowledgeHut

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--亞洲高等教育科技巨擘upGrad今天宣佈已收購全球教育科技公司KnowledgeHut。數週之前，upGrad為購併撥出2.5億美元，以推動未來七到九個月的非線性成長。

KnowledgeHut由Subramanyam Reddy創立於2011年，是一家跨國教育科技公司，旨在透過結果導向型沉浸式學習，讓全球勞動力掌握未來所需的技能。作為首屈一指的技能解決方案提供商，KnowledgeHut已經培訓了超過25萬名專業人員，並幫助500多家企業獲得推動業績的技能，其產品包括200多門課程，涵蓋Web開發、機器學習/人工智慧、資料科學、敏捷管理和專案管理、IT服務管理、網路安全和雲端運算等熱門領域。

借助對KnowledgeHut的收購，upGrad進入短期技能提升和再培訓領域，該領域的市場潛力超過580億美元。為了充分利用這一市場機會，兩家公司的合併可能會使KnowledgeHut——現變更為「upGrad旗下子公司KnowledgeHut」——透過其下一代旗艦學習體驗平臺PRISM，為學習者提供可擴充和沉浸式的學習模式，以協助他們提高技能並取得實質性職業成果。

upGrad共同創辦人兼董事長Ronnie Screwvala在宣佈此次收購時表示：「隨著KnowledgeHut的加入，我們更加專注於成為整合型終身學習夥伴，為全球10億勞動力的職業成功提供支援。KnowledgeHut在70多個國家的業務將進一步推進upGrad在世界各地開放優質線上教育資源的目標。」

被收購後，KnowledgeHut將成為upGrad的全資子公司展開營運。KnowledgeHut創辦人兼董事Subramanyam Reddy將擔任執行長的新職位。

upGrad KnowledgeHut執行長Subramanyam Reddy表示：「隨著我們專注於提升短期專業技能，KnowledgeHut將為全球科技人員和更廣泛的專業群體推動結果導向型沉浸式學習。鑑於我們在全球市場的地位，與upGrad的這種綜效將進一步強化和支撐這一願景。此次收購為upGrad增進包括美國和亞太地區在內的B2B客戶群體的能力奠定基礎。」

憑藉此次收購，教育科技領導者upGrad將獲得KnowledgeHut全球25萬名學習者的資源。upGrad旗下子公司KnowledgeHut明年的收入預計將突破4,000萬美元，其中65%將來自北美、中東和東南亞國家。

點選此處瞭解有關upGrad的更多資訊：https://www.upgrad.com/?utm_source=PR&utm_campaign=IND_BRD_WEB_PR_BWI_ALL_DV_upGradAcquiresKnowledgeHut_ALL_ALL

關於upGrad：

upGrad是線上教育革命的先驅，「作為值得信賴的終身學習夥伴，為全球勞動力中每一位成員的職業成功提供支援」，使數百萬人的生活變得更美好。upGrad由全球極具影響力的企業家Ronnie Screwvala、Mayank Kumar和Phalgun Kompalli共同創立，已經影響了50多個國家的超過100萬名註冊學習者。

upGrad是亞洲高等教育科技領導者，利用全球業界專家創建原創內容，為學員提供高度個人化、全面的一站式解決方案，以獨一無二的方式推動對真實世界的深度學習，並結合其專有的人工智慧驅動型科技平臺與輔導員隊伍的力量，這些輔導員在整個課程期間為學員提供指導。

為了提供最好的大學素質教育，upGrad將全球知名大學、教師和業界專家匯集在整合型數位平臺上，提供沉浸式學習體驗，並賦予學員充分的靈活性，使其能夠以自己的節奏參與學習過程。upGrad不斷擴大的全球知名大學名單包括杜克企業教育學院（美國）、密西根州立大學（美國）、利物浦約翰摩爾斯大學（英國）、迪肯商學院（澳洲）、瑞士商業管理學院（日內瓦）、印度理工學院馬德拉斯分校(IIT Madras)（印度）、印度管理學院科澤科德分校(IIM Kozhikode)（印度）。

upGrad的校友群受雇於Gojek、PayTM、Gartner、Flipkart（被沃爾瑪收購）、埃森哲和安永等藍籌機構。upGrad在2020年LinkedIn印度初創企業排行榜(LinkedIn Top Startups India)中名列第一，入選2021年《金融時報》50大亞太高成長企業，且名列GSV全球教育科技50大企業(GSV Global EdTech 50)。

關於KnowledgeHut：

KnowledgeHut是一家跨國教育科技公司，旨在透過結果導向型沉浸式學習，讓全球勞動力掌握未來所需的技能。作為技能解決方案提供商，KnowledgeHut是遍佈70個國家的逾25萬名專業人員和500家組織信賴的技能轉型合作夥伴，組織和個人都依靠它來加快創新和開創進展。

KnowledgeHut的目標是為科技人員和其他專業人士提供大規模的優質實作學習機會，為未來的工作培養人才，並幫助他們縮小技能差距。

KnowledgeHut利用先進的沉浸式學習體驗平臺，從根本上顛覆學習科技的方式，並以可擴充的科技驅動型解決方案來強化企業的能力，使角色的技能需求與期望的業務成果一致。無論您希望發展在軟體開發、IT服務管理、網路安全、雲端運算、機器學習/人工智慧或資料科學等任何領域的能力，KnowledgeHut都是您首選的學習夥伴。

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